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Програмне забезпечення для розпізнавання зображень - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія
Програмне забезпечення для розпізнавання зображень, яке також називають комп’ютерним зором, дозволяє програмам інтерпретувати зображення або відео. Він обробляє зображення як вхідні дані та генерує вихідні дані, такі як мітки або обмежувальні рамки, за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору. Він охоплює різні функції, як-от відновлення зображення, розпізнавання об’єктів і реконструкція сцени, зазвичай інтегровані в інтелектуальні програми. Науковці даних використовують програмне забезпечення для розпізнавання зображень для навчання моделей, тоді як розробники включають функції розпізнавання зображень у своє програмне забезпечення. Формат доступу до цього програмного забезпечення залежить від потреб користувача, починаючи від бібліотек машинного навчання або фреймворків до API, SDK або наскрізних платформ. Важливо відрізняти програмне забезпечення для розпізнавання зображень від пов’язаних інструментів. Хоча платформи науки про дані та машинного навчання пропонують функції для навчання моделей комп’ютерного зору, вони мають ширший фокус. Крім того, розпізнавання зображень, хоч і є формою машинного навчання, відрізняється від інших можливостей машинного навчання, таких як механізми рекомендацій або розпізнавання шаблонів. Програмне забезпечення для розпізнавання тексту належить до категорії оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча багато програм для розпізнавання зображень служать різним цілям, деякі спеціалізуються на певних сферах, як-от виявлення логотипів, розпізнавання облич, виявлення об’єктів або виявлення явного вмісту. Вони можуть обробляти лише файли зображень або і зображення, і відео. Крім того, хоча більшість працює в хмарі, деякі підтримують периферійну обробку або обробку на пристрої. Для включення в категорію «Розпізнавання зображень» продукт повинен: * Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, розроблений для розпізнавання зображень. * Інтерфейс із пулами даних зображень для вивчення конкретних функцій або рішень. * Приймати дані зображення як вхідні дані та надавати рішення як вихідні дані. * Увімкніть можливості розпізнавання зображень для інших програм, процесів або служб.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіноч...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda забезпечує обчислення для прискорення прогресу людини. Ми є командою інженерів Deep Learning, які створюють найкращу в світі хмару GPU, кластери, сервери та робочі станції. Наші продукти для енергетиків і дослідників на передньому краї людських знань. Серед замовників Intel, Microsoft, Google...
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальна компанія з хмарного відеоспостереження, яка спрощує керування відео та робить системи масштабованими економічно ефективним способом. Допомога у створенні індивідуальних рішень світового класу для відеоспостереження для системних інтеграторів, компаній з безпеки, контролю доступу, шту...
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навча...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Rob...
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспорті...
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
Picture to Text
picturetotext.info
Відчуйте плавне перетворення зображення в текст за допомогою Picturetotext.info – найпростішого способу вилучення тексту із зображень.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai – це компанія з пошуку відео, яка розробляє вдосконалений штучний інтелект для організації світового відео.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Face Age
getfaceage.com
Face Age використовує передову технологію для аналізу властивостей шкіри обличчя, фіксуючи такі деталі, як зморшки, пори, прищі та мішки під очима, щоб зрозуміти шкіру кожного клієнта. Face Age розроблено для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіан...
V7
v7labs.com
V7 — це механізм обробки даних штучного інтелекту, розроблений для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька вл...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій ін...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову...
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver ...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Imagga
imagga.com
Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) ...
brighter AI
brighter.ai
яскравіший ШІ надає рішення для анонімізації зображень і відео на основі найсучаснішої технології глибокого навчання. Наші рішення, Precision Blur і Deep Natural Anonymization (DNAT), редагують обличчя та номерні знаки та допомагають компаніям дотримуватися норм захисту даних, таких як GDPR. Завдяк...
NoahFace
noahface.com
NoahFace пропонує програмні рішення з можливістю конфігурації, які перетворюють iPad і смартфони на найбільш гнучку, масштабовану та надійну платформу синхронізації на землі. Швидкий, надійний і точний NoahFace пропонує такі сучасні функції, як розпізнавання обличчя, вимірювання температури та алког...
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
Relu
relu.eu
Relu — компанія, що розробляє програмне забезпечення, що створює програмний компонент штучного інтелекту для автоматичного перетворення тривимірних медичних зображень у віртуального пацієнта. Ми зосереджені на тому, щоб полегшити інтеграцію цієї технології у ваш існуючий стоматологічний робочий проц...
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів дія...
Wicket
wicketsoft.com
Платформа автентифікації за обличчям Wicket — це інтегроване рішення, яке в першу чергу займає конфіденційність і забезпечує сенсаційний досвід проведення подій для вболівальників, гостей і співробітників за допомогою зручних точок дотику, які захоплюють користувачів і підвищують безпеку спортивних ...
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — це найдосконаліша альтернатива звичайному стисненню та доставці на основі штучного інтелекту, платформа без коду, що забезпечує високоякісне медіа-вдосконалення для онлайн-брендів. Штучний інтелект SpeedSize на базі нейронауки аналізує ваші зображення та відео, щоб видалити дані, які л...
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight є світовим лідером у створенні та розпізнаванні підписів до зображень. Наша мета — надати людям і компаніям у всьому світі найкраще та найсучасніше рішення. CloudSight має дві революційні споживчі програми: CamFind, першу в світі успішну мобільну візуальну пошукову систему, яка дозволяє ...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та модел...
Hive
thehive.ai
Hive є провідним постачальником хмарних рішень штучного інтелекту для розуміння, пошуку та створення вмісту, якому довіряють сотні найбільших та найінноваційніших організацій світу. Компанія надає розробникам портфоліо найкращих у своєму класі попередньо навчених моделей штучного інтелекту, щомісяця...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
ximilar
ximilar.com
Ximilar — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка допомагає підприємствам краще використовувати дані зображень за допомогою ШІ та машинного навчання. Нашими клієнтами є компанії з різних галузей, як-от охорона здоров’я, науки про життя, електронна комерція, стокові фотоаге...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io — це сінгапурська глобальна повноцінна комунікаційна платформа та постачальник рішень, який дозволяє розробникам і компаніям надавати своїм споживачам цілісний багатоканальний досвід, використовуючи відео, голос, SMS і WhatsApp API, SDK і рішення з низьким кодом. Підтримуючи команду з по...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs розробляє сенсори та рішення AIoT на основі бачення, впроваджуючи комп’ютерне бачення та штучний інтелект на межі, допомагаючи компаніям у всьому світі розробляти масштабовані рішення на основі бачення. Irida Labs надає вбудоване програмне забезпечення для бачення, оптимізоване для AIoT, ...
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI є надійним партнером найбільших світових брендів і роздрібних торговців, який забезпечує «Просто значуще відео» за допомогою нашої єдиної платформи бачення. Ексклюзивно розроблений для компаній із кількома локаціями, наш пакет на базі Apple M1 і Generative AI включає програми найвищог...
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — це платформа на основі SaaS, розроблена для анотацій, навчання та автоматизації конвеєра комп’ютерного бачення з великими наборами даних. * Покращена точність моделі машинного навчання: анотація даних DigitSquare забезпечує точне маркування даних, зменшуючи помилки та зміщення під ч...
Partium
partium.io
Історія Partium почалася в 2020 році з ідеї створення блискавичної, миттєвої та надійної системи пошуку для всіх, хто шукає запчастини. Ми зменшили потребу техніків і користувачів каталогів запчастин і веб-магазинів витрачати нескінченний час на пошук потрібної запчастини. Натомість ми допомагаємо ...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Програмне забезпечення NV5 Geospatial є частиною NV5. Ми створюємо програмні продукти, які допомагають професіоналам у різних галузях отримувати доступ, аналізувати та обмінюватися всіма типами даних і зображень. Зрозумійте світ навколо себе Сьогодні дані дистанційного зондування використовуються д...
Nyckel
nyckel.com
Нікель робить класифікацію зображень і тексту легкою для всіх. Лише за кілька хвилин ви можете побудувати модель AI для категоризації зображень і тексту за допомогою будь-яких міток. Досвід машинного навчання не потрібен. Такі клієнти, як Gardyn, Gust і Square, використовують Nyckel для автоматизац...
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — це масштабований, простий у використанні сервіс, який дозволяє співробітникам на місцях ефективніше співпрацювати, використовуючи ШІ для тексту та зображень. Це покращує звітність про події та управління ними, пришвидшує виконання проектів і значно підвищує ефективність роботи.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа штучного інтелекту OMNICOMMERCE від OMNIOUS.AI дає можливість продавцям електронної комерції забезпечувати інтуїтивно зрозумілий досвід покупок на основі візуального пошуку/відкриття та персоналізованих рекомендацій щодо продуктів. Використовуйте натхненні фотографії з мобільних пристроїв...
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection Emozo використовує поведінкові та емоційні дані, щоб допомогти клієнтам прийняти правильні рішення щодо всього цифрового контенту. У поєднанні з нашими консультаційними послугами та панелями ми допомагаємо клієнтам вийти за рамки традиційної аналітики дан...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe прагне зробити штучний інтелект доступним для кожної організації, надаючи просту у використанні платформу для навчання, створення та інтеграції моделей ШІ без коду. Дозволяючи компаніям створювати та налаштовувати моделі штучного інтелекту для завдань комп’ютерного зору та аналітики тексту,...
Cogniphi
cogniphi.com
Ми в Cogniphi — це різноманітна команда інноваторів, яка зосереджена на трансформаційних результатах, і ми надзвичайно раді, що можемо вести бізнес у карколомне цифрове майбутнє. Ми віримо, що Vision AI стане стрижнею майбутнього ШІ. Перший з наших когнітивних пакетів AIVI (Artificial Intelligence V...
Blitline
blitline.com
Blitline — це найдоступніше рішення SaaS для програмного забезпечення та медіа-компаній, які мають систему CMS/DAM і потребують безпечної багатоформатної обробки файлів у великих масштабах для своїх програм і веб-сайтів.
INTSIG
intsig.us
Як провідна компанія зі штучного інтелекту та великих даних, INTSIG розробила багато програм і сформулювала рішення як для окремих користувачів, так і для корпоративних клієнтів з усього світу. INTSIG, відомий своїми двома мобільними додатками CamScanner і CamCard, завоював серця 2,3 мільярда людей...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють ...
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міто...