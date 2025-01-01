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Програмне забезпечення для перевірки особи
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Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перевірки особистості відіграє вирішальну роль у підтвердженні реальної особистості людей, незалежно від того, чи вони отримують доступ до онлайн-платформ або беруть участь у фізичній взаємодії. Компанії мають важливе значення для автентифікації користувачів, щоб встановити довіру, запобігти крадіжці особистих даних і дотримуватися правил конфіденційності та боротьби з шахрайством. Різні відділи організацій використовують це програмне забезпечення для перевірки ідентичності: відділи кадрів використовують його для автентифікації потенційних нових співробітників, тоді як юридичні команди покладаються на нього для забезпечення відповідності під час обробки конфіденційної інформації клієнтів. Методи підтвердження особи включають перевірку документів, що посвідчують особу, на основі фотографій, біометричних даних, таких як селфі в реальному часі, і перевірки за встановленими базами даних ідентифікації, як-от публічні записи.

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ID.me

ID.me

id.me

ID.me - платформа для перевірки цифрової ідентичності, що забезпечує надійну аутентифікацію користувачів у різних секторах.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust - мобільний додаток для безпечної перевірки цифрової ідентичності та електронного підпису, що спрощує онлайн-взаємодію між організаціями та користувачами.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - платформа для прийому та обробки платежів, підтримує міжнародні платежі і різні методи оплати для бізнесу будь-якого розміру.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk - додаток для безпечного віддаленого доступу до комп'ютерів, що забезпечує ефективну взаємодію та захист конфіденційних даних.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly дозволяє бізнесам додавати різні способи перевірки клієнтів без програмування. Програму можна налаштувати під потреби боротьби з шахрайством.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.

GOVX

GOVX

govx.com

Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust® – платформа для перевірки ідентичності користувачів бізнесом, що забезпечує автентифікацію та запобігання шахрайству.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo - платформа глобальної перевірки ідентичності, що допомагає підприємствам перевіряти особи та компанії в 195 країнах по всьому світу.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito пропонує перевірку особистості для дотримання KYC та AML, а також скринінг чорних списків глобально, за допомогою кількох рядків коду.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard - платформа для перевірки відповідності, що пропонує послуги AML, KYC та біометричні перевірки для професіоналів у сфері нерухомості.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.

Prembly

Prembly

prembly.com

Prembly - це додаток для верифікації особистості, виявлення шахрайства та перевірки даних для бізнесів на нових ринках.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify автоматизує процес збору особистих даних нових співробітників або кандидатів, дозволяючи їм вводити дані через свої пристрої.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance - додаток для автоматичного відстеження пробігу та витрат, що спрощує процеси звітності для мобільних працівників та підприємств.

Lightico

Lightico

lightico.com

Lightico - цифрова платформа для збору документів, електронних підписів та верифікації особи, що спрощує процеси залучення клієнтів у фінансовому секторі.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer — це платформа відкритого банкінгу, що забезпечує швидкі, безпечні платежі та гнучкі фінансові послуги для бізнесу в Європі.

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicat - це платформа для цифрової ідентичності, що забезпечує безпечне підписання документів і управління процесами ідентифікації.

Alloy

Alloy

alloy.com

Alloy - платформа для автоматизації і моніторингу рішень щодо особистостей, що підключає понад 160 джерел даних.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched - це програма штучного інтелекту для верифікації ідентичності та виявлення шахрайства онлайн у реальному часі, підтримуючи більше 600 документів з 70 країн.

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