Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для перевірки особистості відіграє вирішальну роль у підтвердженні реальної особистості людей, незалежно від того, чи вони отримують доступ до онлайн-платформ або беруть участь у фізичній взаємодії. Компанії мають важливе значення для автентифікації користувачів, щоб встановити довіру, запобігти крадіжці особистих даних і дотримуватися правил конфіденційності та боротьби з шахрайством. Різні відділи організацій використовують це програмне забезпечення для перевірки ідентичності: відділи кадрів використовують його для автентифікації потенційних нових співробітників, тоді як юридичні команди покладаються на нього для забезпечення відповідності під час обробки конфіденційної інформації клієнтів. Методи підтвердження особи включають перевірку документів, що посвідчують особу, на основі фотографій, біометричних даних, таких як селфі в реальному часі, і перевірки за встановленими базами даних ідентифікації, як-от публічні записи.
Запит на новий застосунок
ID.me
id.me
ID.me - платформа для перевірки цифрової ідентичності, що забезпечує надійну аутентифікацію користувачів у різних секторах.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.
Plaid
plaid.com
Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust - мобільний додаток для безпечної перевірки цифрової ідентичності та електронного підпису, що спрощує онлайн-взаємодію між організаціями та користувачами.
Onfido
onfido.com
Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.
Persona
withpersona.com
Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.
Cashfree
cashfree.com
Cashfree - платформа для прийому та обробки платежів, підтримує міжнародні платежі і різні методи оплати для бізнесу будь-якого розміру.
Pipl
pipl.com
Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk - додаток для безпечного віддаленого доступу до комп'ютерів, що забезпечує ефективну взаємодію та захист конфіденційних даних.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly дозволяє бізнесам додавати різні способи перевірки клієнтів без програмування. Програму можна налаштувати під потреби боротьби з шахрайством.
Veriff
veriff.com
Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.
Veremark
veremark.com
Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.
GOVX
govx.com
Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.
Ondato
ondato.com
Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® – платформа для перевірки ідентичності користувачів бізнесом, що забезпечує автентифікацію та запобігання шахрайству.
Loqate
loqate.com
Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo - платформа глобальної перевірки ідентичності, що допомагає підприємствам перевіряти особи та компанії в 195 країнах по всьому світу.
Cognito
cognitohq.com
Cognito пропонує перевірку особистості для дотримання KYC та AML, а також скринінг чорних списків глобально, за допомогою кількох рядків коду.
Socure
socure.com
Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard - платформа для перевірки відповідності, що пропонує послуги AML, KYC та біометричні перевірки для професіоналів у сфері нерухомості.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik спрощує перевірку кандидатів, прискорює оцінку та знижує витрати на фонові перевірки. Підходить для різних галузей.
Prembly
prembly.com
Prembly - це додаток для верифікації особистості, виявлення шахрайства та перевірки даних для бізнесів на нових ринках.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify автоматизує процес збору особистих даних нових співробітників або кандидатів, дозволяючи їм вводити дані через свої пристрої.
Everlance
everlance.com
Everlance - додаток для автоматичного відстеження пробігу та витрат, що спрощує процеси звітності для мобільних працівників та підприємств.
Lightico
lightico.com
Lightico - цифрова платформа для збору документів, електронних підписів та верифікації особи, що спрощує процеси залучення клієнтів у фінансовому секторі.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — це платформа відкритого банкінгу, що забезпечує швидкі, безпечні платежі та гнучкі фінансові послуги для бізнесу в Європі.
Signicat
signicat.com
Signicat - це платформа для цифрової ідентичності, що забезпечує безпечне підписання документів і управління процесами ідентифікації.
Alloy
alloy.com
Alloy - платформа для автоматизації і моніторингу рішень щодо особистостей, що підключає понад 160 джерел даних.
Vouched
vouched.id
Vouched - це програма штучного інтелекту для верифікації ідентичності та виявлення шахрайства онлайн у реальному часі, підтримуючи більше 600 документів з 70 країн.
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