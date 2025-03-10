PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify спрощує/автоматизує повторюваний процес збору персональних даних нових клієнтів, співробітників або кандидатів на роботу. Це інтелектуально дозволяє користувачеві надавати всі свої власні дані через власний пристрій, заощаджуючи час і гроші. Коли організації часто приймають на роботу, у них виникає проблема переслідування даних або документів від нових співробітників. Це може означати, що зайнятим фахівцям з кадрів потрібно постійно надсилати електронні листи, телефонувати чи смс-повідомлення, намагаючись отримати один або два важливі документи, які зменшать ризик і занепокоєння через відсутність правильного посвідчення особи, дозволу на роботу чи доручення в надзвичайних ситуаціях, наприклад раптовий аудит. PlanetVerify надає дуже просту інформаційну панель у Microsoft Azure, яка безпечно автоматизує цей процес і може бути налаштована буквально за кілька хвилин. Користувач вибирає предмети, які потрібно зібрати, і натискає «НАДІСЛАТИ» одній або кільком сторонам. Потім вони можуть відповісти своїм власним пристроєм, вводячи елементи даних і використовуючи свою камеру для документів. Користувачеві буде надіслано нагадування електронною поштою/SMS, якщо чогось не вистачає, і коли все буде завершено, ви отримаєте сповіщення – роботу виконано! Окрім економії часу, всі дані вводяться працівником, тому немає необхідності у подвійному введенні. PlanetVerify навіть перевіряє такі елементи, як номери IBAN у точці входу, тому більше не потрібно переписувати довгі та часто помилкові номери банків. Інші додаткові інструменти перевірки легко доступні на інформаційній панелі PlanetVerify. Можна налаштувати планове архівування та правила очищення, щоб гарантувати, що дані не зберігаються понад вимоги законодавства, особливо якщо кандидату відхилено роботу. Якщо документ некоректний або недостатньої якості, просто натисніть кнопку відхилення та виберіть причину зі списку, що випадає – співробітник буде повідомлений. На відміну від електронної пошти, де отримання особистих даних надходить у вигляді крапельної подачі з численними невідомими та ризикованими вкладеннями, PlanetVerify представляє всі елементи без ризику для користувача в акуратному профілі на одному екрані на інформаційній панелі. Сортування та зберігання не потрібні, оскільки PlanetVerify все це робить автоматично. PlanetVerify, які є партнерами Docusign, також забезпечують повністю інтегровані потреби електронного підпису, тому трудові контракти можуть бути включені в запит даних і миттєво підписані особою на своєму пристрої.