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Програмне забезпечення для перевірки особи
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Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для перевірки особистості відіграє вирішальну роль у підтвердженні реальної особистості людей, незалежно від того, чи вони отримують доступ до онлайн-платформ або беруть участь у фізичній взаємодії. Компанії мають важливе значення для автентифікації користувачів, щоб встановити довіру, запобігти крадіжці особистих даних і дотримуватися правил конфіденційності та боротьби з шахрайством. Різні відділи організацій використовують це програмне забезпечення для перевірки ідентичності: відділи кадрів використовують його для автентифікації потенційних нових співробітників, тоді як юридичні команди покладаються на нього для забезпечення відповідності під час обробки конфіденційної інформації клієнтів. Методи підтвердження особи включають перевірку документів, що посвідчують особу, на основі фотографій, біометричних даних, таких як селфі в реальному часі, і перевірки за встановленими базами даних ідентифікації, як-от публічні записи.

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RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk - додаток для безпечного віддаленого доступу до комп'ютерів, що забезпечує ефективну взаємодію та захист конфіденційних даних.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance - це тип програмного забезпечення пробігу та витрат, яке допомагає компаніям зменшити витрати на відшкодування, заощадити час та надати привабливу користь для мобільних працівників. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий тим, що він простий у використанні, простий у адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Платформа кінця до кінця пропонує повне рішення відшкодування автомобілів із: додатком відстеження пробігу №1 в магазині додатків, що містять автоматичні журнали пробігу на основі GPS та вбудований захист конфіденційності, що налаштовує відшкодування звітів про потоки та щомісяця, що перевищує дієздатний реєстраційний реєстраційний реєстраційний реєстрація та безпеку безмежної машини (безпеку безмежної машини) та безпеку безмежної машини безпеку безмежної машини (безпеку безпеку безмежної машини безмежної машини безпеку драйверів безпеку безмежної машини безпеку автомобіля безпеку безмежного автомобіля (беззаконня, що займаються автомобілям безмежного автомобіля (безпека безмежної транспортної машини безмежної машини. Управління витратами з видимістю на кожному кроці ви можете точно та ефективно відшкодувати своїх працівників за їх пробіг та витрати. Крім того, отримайте нове розуміння того, як працівники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та забезпечуючи більш ефективне розподіл ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів NO/з низьким податком. Незалежно від того, чи надаєте ви автомобілі компанії, використовуєте ручні процеси чи ви приїжджаєте від іншого постачальника, експертна команда Everlance може допомогти вам визначити правильну програму (ів) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Фіксована та змінна ставка (FAVR) Персоналізовані відшкодування, включаючи центи розробки тарифів за милю (CPM) відшкодування відповідальності за відстеження флоту, який відстежує кожен клієнт, має названого менеджера з успіху клієнтів, який виконує функції вашої єдиної контактної точки та проводить ваші квартальні відгуки про бізнес. Служба довідки доступна 7 днів на тиждень через телефон, чат та електронну пошту, щоб підтримати вас та ваших співробітників у дорозі.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust® – платформа для перевірки ідентичності користувачів бізнесом, що забезпечує автентифікацію та запобігання шахрайству.

Prembly

Prembly

prembly.com

Інфраструктура безпеки та відповідності для ринків, що розвиваються. Сотні цифрових компаній на ринках, що розвиваються, довіряють підтвердження особи, виявлення/попередження шахрайства та перевірки даних; безпечно залучати клієнтів і здійснювати безперебійні транзакції через кордони з довірою та без обмежень, зберігаючи необхідні перевірки відповідності нормативним вимогам.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - платформа для перевірки ідентичності, що включає запобігання шахрайству і відповідність нормативам через використання AI та біометричних технологій.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl - це додаток для пошуку та управління даними з різних джерел, що дозволяє ефективно знаходити інформацію та управляти нею.

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust - мобільний додаток для безпечної перевірки цифрової ідентичності та електронного підпису, що спрощує онлайн-взаємодію між організаціями та користувачами.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus - платформа штучного інтелекту для автоматизації обробки фінансових документів з високою точністю, що спрощує прийняття рішень у кредитуванні та іпотеці.

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly дозволяє бізнесам додавати різні способи перевірки клієнтів без програмування. Програму можна налаштувати під потреби боротьби з шахрайством.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - автоматизована платформа для перевірки працевлаштування, яка спрощує та пришвидшує процес перевірки освітніх кваліфікацій кандидатів.

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричних ідентифікаційних перевірок. Надання професіоналам з нерухомості повної автономності, оскільки вони можуть керувати ними безпосередньо з зручної платформи Checkboard і отримувати повний рейтинговий звіт про своїх клієнтів протягом 15 хвилин.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - програма для перевірки ідентичності та дотримання нормативних вимог, що автоматизує процеси і зменшує ризики для підприємств.

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify спрощує/автоматизує повторюваний процес збору персональних даних нових клієнтів, співробітників або кандидатів на роботу. Це інтелектуально дозволяє користувачеві надавати всі свої власні дані через власний пристрій, заощаджуючи час і гроші. Коли організації часто приймають на роботу, у них виникає проблема переслідування даних або документів від нових співробітників. Це може означати, що зайнятим фахівцям з кадрів потрібно постійно надсилати електронні листи, телефонувати чи смс-повідомлення, намагаючись отримати один або два важливі документи, які зменшать ризик і занепокоєння через відсутність правильного посвідчення особи, дозволу на роботу чи доручення в надзвичайних ситуаціях, наприклад раптовий аудит. PlanetVerify надає дуже просту інформаційну панель у Microsoft Azure, яка безпечно автоматизує цей процес і може бути налаштована буквально за кілька хвилин. Користувач вибирає предмети, які потрібно зібрати, і натискає «НАДІСЛАТИ» одній або кільком сторонам. Потім вони можуть відповісти своїм власним пристроєм, вводячи елементи даних і використовуючи свою камеру для документів. Користувачеві буде надіслано нагадування електронною поштою/SMS, якщо чогось не вистачає, і коли все буде завершено, ви отримаєте сповіщення – роботу виконано! Окрім економії часу, всі дані вводяться працівником, тому немає необхідності у подвійному введенні. PlanetVerify навіть перевіряє такі елементи, як номери IBAN у точці входу, тому більше не потрібно переписувати довгі та часто помилкові номери банків. Інші додаткові інструменти перевірки легко доступні на інформаційній панелі PlanetVerify. Можна налаштувати планове архівування та правила очищення, щоб гарантувати, що дані не зберігаються понад вимоги законодавства, особливо якщо кандидату відхилено роботу. Якщо документ некоректний або недостатньої якості, просто натисніть кнопку відхилення та виберіть причину зі списку, що випадає – співробітник буде повідомлений. На відміну від електронної пошти, де отримання особистих даних надходить у вигляді крапельної подачі з численними невідомими та ризикованими вкладеннями, PlanetVerify представляє всі елементи без ризику для користувача в акуратному профілі на одному екрані на інформаційній панелі. Сортування та зберігання не потрібні, оскільки PlanetVerify все це робить автоматично. PlanetVerify, які є партнерами Docusign, також забезпечують повністю інтегровані потреби електронного підпису, тому трудові контракти можуть бути включені в запит даних і миттєво підписані особою на своєму пристрої.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched — це відзначений нагородами штучний інтелект і комп’ютерне зір, які забезпечують наскрізну візуальну перевірку ідентифікації, KYC, KYP і виявлення шахрайства онлайн в режимі реального часу. Експерт із більш ніж 600 державних документів, що посвідчують особу, у понад 70 країнах, Vouched допомагає банкам, кадровим службам і постачальникам медичних послуг безперешкодно перевіряти, вводити та керувати ідентифікацією користувачів, щоб отримати доступ до найважливіших послуг у житті.

Socure

Socure

socure.com

Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Cashfree - платформа для прийому та обробки платежів, підтримує міжнародні платежі і різні методи оплати для бізнесу будь-якого розміру.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.

Loqate

Loqate

loqate.com

Loqate перевіряє адреси в реальному часі, забезпечує автозаповнення та покращує точність даних для онлайн-форм і покупок.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.

ID.me

ID.me

id.me

ID.me - платформа для перевірки цифрової ідентичності, що забезпечує надійну аутентифікацію користувачів у різних секторах.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Alloy

Alloy

alloy.com

Понад 300 компаній використовують платформу Alloy на основі API для підключення до понад 160 джерел даних, автоматизації рішень щодо ідентифікації під час створення облікового запису та постійного моніторингу. Alloy допомогла деяким із найінноваційніших банків і фінтех-компаній, що швидко розвиваються, розвивати та масштабувати операції, дозволяючи їм знаходити більше хороших клієнтів і залучати їх до своїх продуктів без збільшення ризику шахрайства.

Signicat

Signicat

signicat.com

Signicati — новаторська пан’європейська компанія з цифрової ідентифікації з неперевершеним досвідом роботи на найрозвиненіших світових ринках цифрової ідентифікації. Платформа Digital Identity Platform містить найширший у світі набір систем перевірки ідентифікації та автентифікації, доступ до яких здійснюється через єдину точку інтеграції. Платформа підтримує повну ідентифікаційну подорож, від розпізнавання та реєстрації, через вхід і згоду, до укладення ділових угод, які витримують випробування часом. Signicat було засновано в 2006 році та придбано провідним європейським прямим інвестором Nordic Capital у 2019 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в Тронхеймі, Норвегія. Для отримання додаткової інформації про Signicat відвідайте www.signicat.com

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo - платформа глобальної перевірки ідентичності, що допомагає підприємствам перевіряти особи та компанії в 195 країнах по всьому світу.

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

TrueLayer — це провідна мережа відкритих банківських платежів у Європі. Ми забезпечуємо розумніші, безпечніші та швидші онлайн-платежі, поєднуючи банківські платежі в реальному часі з фінансовими та ідентифікаційними даними. Великі та малі компанії використовують наші продукти, щоб залучати нових користувачів, приймати гроші та здійснювати виплати за лічені секунди та в масштабі. Ми працюємо в 21 країні, і понад 20 мільйонів користувачів довіряють нам обробку їхніх трансакцій. Хоча на цьому ми не зупиняємось. Ми виконуємо місію змінити спосіб оплати в світі. І ми не зупинимося, доки не розкриємо весь потенціал платежів.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Lightico

Lightico

lightico.com

Збір документів на основі штучного інтелекту, електронні підписи, перевірка ідентифікатора та форми для безпечних і сумісних процесів клієнтів.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

GOVX

GOVX

govx.com

Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.

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Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog