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Програмне забезпечення для перевірки особистості відіграє вирішальну роль у підтвердженні реальної особистості людей, незалежно від того, чи вони отримують доступ до онлайн-платформ або беруть участь у фізичній взаємодії. Компанії мають важливе значення для автентифікації користувачів, щоб встановити довіру, запобігти крадіжці особистих даних і дотримуватися правил конфіденційності та боротьби з шахрайством. Різні відділи організацій використовують це програмне забезпечення для перевірки ідентичності: відділи кадрів використовують його для автентифікації потенційних нових співробітників, тоді як юридичні команди покладаються на нього для забезпечення відповідності під час обробки конфіденційної інформації клієнтів. Методи підтвердження особи включають перевірку документів, що посвідчують особу, на основі фотографій, біометричних даних, таких як селфі в реальному часі, і перевірки за встановленими базами даних ідентифікації, як-от публічні записи.
Запит на новий застосунок
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk є надійним партнером, який революціонізує спосіб захисту конфіденційної інформації в організаціях і забезпечення відповідності вимогам у сучасному динамічному робочому середовищі. Вона спеціалізується на наданні передових рішень, які використовують потужність комп’ютерного зору AI для вирішення нових проблем віддаленої роботи та захисту даних. Наш комплексний набір послуг ретельно розроблено для задоволення унікальних потреб сучасного бізнесу.
Persona
withpersona.com
Довірена ідентифікаційна інфраструктура Persona допомагає компаніям автоматизувати будь-які випадки використання, пов’язані з ідентифікацією — від безпечного збору та перевірки інформації про користувачів до прийняття рішень і перевірки вручну. Керуйте повністю сумісними програмами KYC/AML, боріться з шахрайством і автоматизуйте операції в одному місці. Інтегруйте за півдня, з інженерними розробками чи без них і з менш ніж 10 рядками коду. – Наша команда складається з колишніх інженерів і дизайнерів Square, Uber, Coursera, Dropbox і Slack. Ми пишаємося тим, що нас фінансують деякі з найкращих компаній венчурного капіталу, зокрема First Round Capital і Coatue. Деякі з наших ангелів-інвесторів включають Перрета та Вільяма Хокеї (співзасновники Plaid), Тоні Сю (Doordash) і Ділана Філда (засновник і генеральний директор Figma).
Everlance
everlance.com
Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку миль і витрат, яке допомагає компаніям скоротити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні, легкий в адмініструванні та простий у веденні бізнесу. Наскрізна платформа пропонує комплексне рішення для відшкодування транспортних засобів із: Додатком №1 для відстеження пробігу в App Store, який містить автоматичні журнали пробігу на основі GPS і вбудований захист конфіденційності Настроювані потоки затвердження звітів про відшкодування та позначки викидів Варіанти відшкодування працівникам щомісяця, раз на два місяці або раз на два тижні Підтвердження водійських прав і страховки Безперервний транспортний засіб Перевірки записів (MVR) і навчання водіям з безпеки Інтегроване управління витратами Завдяки видимості на кожному кроці ви можете точно й ефективно відшкодовувати своїм працівникам витрати та витрати. Крім того, отримайте нове уявлення про те, як співробітники проводять свій день, сприяючи підвищенню підзвітності та ефективнішому розподілу ресурсів. Everlance підтримує всі типи програм відшкодування транспортних засобів без/низьких податків. Незалежно від того, чи надаєте ви зараз службові автомобілі, використовуєте ручні процеси чи працюєте від іншого постачальника, команда експертів Everlance може допомогти вам визначити правильну програму(-и) для вашого бізнесу та підтримувати відповідність IRS. Індивідуальне відшкодування за фіксованою та змінною ставкою (FAVR), у тому числі відшкодування за центами за милю (CPM) підзвітні надбавки Відстеження автопарку Кожен клієнт має призначеного менеджера з успіху клієнтів, який служить вашим єдиним контактним пунктом і проводить щоквартальні огляди вашого бізнесу. Служба підтримки доступна 7 днів на тиждень по телефону, чату та електронною поштою, щоб підтримати вас і ваших співробітників у дорозі.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам відповідності, зменшувати витрати та захистити свій бізнес. Sumsub має понад 2000 клієнтів у сферах фінтех, криптографії, транспорту, торгівлі та ігор, включаючи Mercurio, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy і TransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.
Prembly
prembly.com
Інфраструктура безпеки та відповідності для ринків, що розвиваються. Сотні цифрових компаній на ринках, що розвиваються, довіряють підтвердження особи, виявлення/попередження шахрайства та перевірки даних; безпечно залучати клієнтів і здійснювати безперебійні транзакції через кордони з довірою та без обмежень, зберігаючи необхідні перевірки відповідності нормативним вимогам.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запобігти шахрайству та підтримувати відповідність вимогам, забезпечуючи при цьому зручний процес реєстрації клієнтів. Нещодавно iDenfy представила власну версію KYB, повністю настроюваного рішення для перевірки бізнесу.
Pipl
pipl.com
Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення дозволяють організаціям забезпечувати безперебійний досвід клієнтів і встановлювати довіру протягом життєвого циклу споживача.
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — це постачальник електронних ідентифікаційних та довірчих послуг, місія якого — допомогти підприємствам трансформувати свої послуги та розвивати стійкі цифрові канали. Створені з баченням переосмислити спосіб перевірки особи в Інтернеті, ми прагнемо надавати безпечні, ефективні та зручні рішення для цифрової автентифікації, електронних підписів і підтвердження особи. За останні 7 років сотні підприємств з 11 країн зробили Evrotrust основою своїх цифрових послуг. 15 великих банків ЄС віддають перевагу нашій регульованій дистанційній ідентифікації клієнтів і електронному підпису, щоб вирішити дилему безпеки та відповідності в довгостроковій перспективі. За допомогою мобільного додатку Evrotrust ми безкоштовно надаємо багаторазову електронну ідентифікацію понад 1,3 мільйонам користувачів з 57 країн. Evrotrust пропонує надійний юридичний захист та захист безпеки для організацій під час цифрової взаємодії з їхніми клієнтами, надаючи кінцевому користувачеві простий у використанні гнучкий інструмент, який робить їхню роботу максимально бездоганною. Наш досвід і якість наших послуг визнані на міжнародному рівні на найвищому рівні. Evrotrust також є кваліфікованим постачальником довірчих послуг, включеним до списку QTSP ЄС, і наше рішення було обрано як нотифіковану схему eID в рамках eIDAS. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.evrotrust.com
Cognito
cognitohq.com
Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — це платформа штучного інтелекту для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocrolus надає надійне рішення для виявлення шахрайства та оптимізації рішень для понад 400 клієнтів у низці випадків використання, починаючи від малого бізнесу, іпотеки та споживчого кредитування до підготовки податків і права на Medicaid. Такі клієнти, як Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid і SoFi, використовують автоматизацію Ocrolus, щоб створювати чудові умови для користувачів. Щоб дізнатися більше, відвідайте Ocrolus.com.
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly дозволяє компаніям легко додавати кілька методів перевірки своїх клієнтів. Щоб розпочати роботу, не потрібно кодувати, а розширені робочі процеси можна створювати за допомогою інтеграції з наявними інструментами шахрайства. Ми допомагаємо компаніям адаптовано боротися з шахрайством, застосовуючи належне тертя, коли це необхідно. Ви можете бути впевнені, що всі перевірки покриваються, починаючи від підтвердження через SMS і закінчуючи ідентифікацією, банківськими послугами, голосовим зв’язком і 3D Secure. Наше рішення можна налаштувати для будь-якого шахрайства та налаштувати для підприємств, яким потрібна повна власність на дані.
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галузевій перевірці репутації в інших сферах — від підтримки клієнтів до зменшення шахрайства. Тисячі клієнтів із галузей промисловості, пов’язаних із підбором персоналу, транспортом та охороною здоров’я — довіряйте нам покращення їхніх рішень для скринінгу. Дізнайтеся більше про нашу суміш продуктів перевірки, шахрайства та відповідності на нашій інтегрованій платформі на https://yardstik.com. Мітки: Вимірно краще.
Veremark
veremark.com
Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричних ідентифікаційних перевірок. Надання професіоналам з нерухомості повної автономності, оскільки вони можуть керувати ними безпосередньо з зручної платформи Checkboard і отримувати повний рейтинговий звіт про своїх клієнтів протягом 15 хвилин.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки широкому досвіду та передовим програмним рішенням NorthRow допомагає підприємствам успішно залучати нових клієнтів і співробітників. Ми робимо це за допомогою надійної відповідності, моніторингу та можливостей виправлення, що дає вам спокій, знаючи, що тягар управління ризиками взято на себе. Ми надаємо вам більше часу, щоб зосередитися на єдиному найважливішому завданні – безпечному розвитку вашого бізнесу.
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify спрощує/автоматизує повторюваний процес збору персональних даних нових клієнтів, співробітників або кандидатів на роботу. Це інтелектуально дозволяє користувачеві надавати всі свої власні дані через власний пристрій, заощаджуючи час і гроші. Коли організації часто приймають на роботу, у них виникає проблема переслідування даних або документів від нових співробітників. Це може означати, що зайнятим фахівцям з кадрів потрібно постійно надсилати електронні листи, телефонувати чи смс-повідомлення, намагаючись отримати один або два важливі документи, які зменшать ризик і занепокоєння через відсутність правильного посвідчення особи, дозволу на роботу чи доручення в надзвичайних ситуаціях, наприклад раптовий аудит. PlanetVerify надає дуже просту інформаційну панель у Microsoft Azure, яка безпечно автоматизує цей процес і може бути налаштована буквально за кілька хвилин. Користувач вибирає предмети, які потрібно зібрати, і натискає «НАДІСЛАТИ» одній або кільком сторонам. Потім вони можуть відповісти своїм власним пристроєм, вводячи елементи даних і використовуючи свою камеру для документів. Користувачеві буде надіслано нагадування електронною поштою/SMS, якщо чогось не вистачає, і коли все буде завершено, ви отримаєте сповіщення – роботу виконано! Окрім економії часу, всі дані вводяться працівником, тому немає необхідності у подвійному введенні. PlanetVerify навіть перевіряє такі елементи, як номери IBAN у точці входу, тому більше не потрібно переписувати довгі та часто помилкові номери банків. Інші додаткові інструменти перевірки легко доступні на інформаційній панелі PlanetVerify. Можна налаштувати планове архівування та правила очищення, щоб гарантувати, що дані не зберігаються понад вимоги законодавства, особливо якщо кандидату відхилено роботу. Якщо документ некоректний або недостатньої якості, просто натисніть кнопку відхилення та виберіть причину зі списку, що випадає – співробітник буде повідомлений. На відміну від електронної пошти, де отримання особистих даних надходить у вигляді крапельної подачі з численними невідомими та ризикованими вкладеннями, PlanetVerify представляє всі елементи без ризику для користувача в акуратному профілі на одному екрані на інформаційній панелі. Сортування та зберігання не потрібні, оскільки PlanetVerify все це робить автоматично. PlanetVerify, які є партнерами Docusign, також забезпечують повністю інтегровані потреби електронного підпису, тому трудові контракти можуть бути включені в запит даних і миттєво підписані особою на своєму пристрої.
Vouched
vouched.id
Vouched — це відзначений нагородами штучний інтелект і комп’ютерне зір, які забезпечують наскрізну візуальну перевірку ідентифікації, KYC, KYP і виявлення шахрайства онлайн в режимі реального часу. Експерт із більш ніж 600 державних документів, що посвідчують особу, у понад 70 країнах, Vouched допомагає банкам, кадровим службам і постачальникам медичних послуг безперешкодно перевіряти, вводити та керувати ідентифікацією користувачів, щоб отримати доступ до найважливіших послуг у житті.
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на веб-сайті, у мобільному додатку чи інших каналах, як-от WhatsApp, соціальні мережі тощо. Понад 1 00 000 продавців і провідні бренди, такі як IRCTC, Nykaa, BigBasket, Cred та багато інших довіряють безготівковим платежам для обробки платежів.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в клієнтські системи та процеси, а також через IDN-Portal, який може бути запущений менше ніж за годину. Intellicheck можна використовувати через мобільний пристрій, браузер або роздрібний POS/сканер.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введення, як місцезнаходження, щоб миттєво надати правильну адресу. За допомогою Loqate ви можете почати оптимізувати взаємодію користувачів із вашим сайтом і зменшити рівень залишення кошиків або форм, надавши користувачам швидший спосіб введення своєї адреси. Крім того, функція захоплення та перевірки адрес Loqate підвищує ефективність, уникаючи низької якості даних і витрат на пропущені доставки. Loqate Address Capture and Verification має такі функції: - Кращі дані – адреси беруться з кількох наборів даних перед об’єднанням, перехресними посиланнями та очищенням, щоб отримати найбільш правильну версію адреси. - Нечітке зіставлення – наш штучний інтелект, що обробляє природну мову, виправляє будь-які орфографічні помилки, заміну літер або будь-які інші помилки без затримок часу відповіді. - Unicode – клієнти тепер можуть вводити свою адресу рідною мовою та набором символів. - Зміщення розташування – автоматично визначає місцезнаходження користувача, щоб допомогти здійснити пошук і генерувати результати ще швидше без введення повної адреси. - Фільтрування результатів – налаштуйте параметри повернутих адрес для легкої сегментації, щоб обмежити результати певними областями або виключити адреси за межами будь-якого певного регіону. Ми допомагаємо кожному підприємству в світі охопити кожного клієнта в світі Loqate — це рішення GBG. GBG є провідним у світі фахівцем з аналізу ідентифікаційних даних, який надає організаціям у понад 70 країнах можливість аналізувати дані про майже 4,5 мільярда людей. Поєднуючи трильйони записів даних, ми допомагаємо нашим клієнтам приймати обґрунтовані рішення щодо збору та керування особистими даними, управління ризиками, боротьби з шахрайством і працевлаштування. Наші глобальні, відзначені нагородами рішення надаються через настроювані SaaS, мобільні та локальні платформи.
Plaid
plaid.com
Plaid — це платформа з набором продуктів, які дозволяють розробникам створювати фінансові програми, які можуть взаємодіяти з банківськими рахунками, виконувати платежі та керувати ризиками. Це дозволяє користувачеві легко автентифікувати та пов’язати свій банківський рахунок з будь-якою програмою та використовувати функціональність, подібну до банківської, у цій програмі. За допомогою Plaid ви зможете розробляти програми, які синхронізуються з банківськими рахунками користувачів, щоб відстежувати та керувати їхніми бюджетами та переказувати кошти. По суті, він служить сполучною ланкою між банками та фінансовими технологіями. Кілька відомих брендів, як-от Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood і Level Money, зараз використовують продукти та рішення Plaid. У випадку з популярним інтегрованим онлайн-сервісом кадрів Gusto він використовує функціональні можливості автоматизованого клірингового центру (ACH) Plaid для забезпечення своєї служби прямого депозиту заробітної плати. Інші фінтех-компанії, такі як програма для бюджетування Level Money, використовують платформу для консолідації та очищення даних із різноманітних банківських рахунків користувачів, щоб допомогти їм керувати своїми грошима та бюджетувати їх. У широкому розумінні Plaid охоплює важливі сегменти фінансових послуг, включаючи налаштування платежів і перевірку фінансових даних. Він може допомогти вам організовувати та виконувати платежі ACH, збирати дані про транзакції, підтверджувати особу користувача, вивчати дані про зайнятість і доходи, оцінювати ризикованість користувачів і вбудовувати банківські інтеграції безпосередньо в потоки позичальників. Розробка власної програми ніколи не була такою простою — за допомогою лише кількох рядків коду ви можете вставити Plaid у будь-яке, що створюєте. Огляд переваг Plaid: краща автентифікація ACH Автентифікація рахунків для міжбанківських платежів стала простішою, швидшою та зручнішою для користувачів. Ви зможете миттєво автентифікувати перекази, не чекаючи мікродепозитів, а також зменшити кількість невдалих транзакцій, автентифікуючи та спрямовуючи користувачів до ACH. Це забезпечує зручну роботу користувача, оскільки ви можете налаштувати користувачів на основі інформації, яку вони вже знають, фактично усуваючи полювання за чековими книжками. Це також підвищує кількість конверсій, дозволяючи розгорнути оптимізований для мобільних пристроїв потік, який забезпечує набагато кращу конверсію. Перевірка балансу в режимі реального часу Робота з фінансовими даними спрощена з Plaid. Лише за кілька кроків ви можете отримати історичні дані та баланс у реальному часі, а також отримати поточну та доступну інформацію про баланс і деталі про стан і тип рахунку. Ви можете миттєво перевірити баланси своїх користувачів, коли вам потрібно здійснити переказ. Це допомагає запобігти овердрафтам і дає змогу попередньо фінансувати транзакції з уявленням про залишки. Крім того, отримавши інформацію про наявні кошти перед переказом, ви запобігаєте комісії за недостатній фонд (NSF), тим самим зменшуючи, якщо не повністю усуваючи витрати на шахрайство. Запобігання банківському шахрайству Plaid дозволяє використовувати банківські дані для перевірки особи та зменшення банківського шахрайства. Ви можете підтвердити ідентифікаційні дані користувача, як-от ім’я, номер телефону, адресу й електронну пошту, а також порівняти інформацію з тими, що містяться в банку. Ви зможете дізнатися про своїх користувачів за допомогою простої перевірки особи, яка додатково полегшується завдяки автоматичному заповненню форм на основі інформації про власника рахунку, яка є в банку. Чисті та категоризовані транзакції. Управління грошима спрощено, коли ви отримуєте чисті, категоризовані дані про транзакції за 24 місяці. Ви матимете кращі відомості про транзакції, якщо помістити їх у контекст із інформацією про геолокацію, продавця та категорію. Завдяки надійним даним у реальному часі, які простягаються якомога далі, ви отримуєте цінну інформацію, щоб краще обслуговувати своїх клієнтів і зменшити витрати завдяки з’єднанням із малою затримкою, які не потребують додаткових технічних ресурсів. Перевірте активи позичальника безпосередньо з джерела. Позичальники можуть пов’язати свої банківські рахунки за лічені секунди, щоб збільшити конверсію. Ви отримуєте високу швидкість обробки завдяки інтегрованій технології, яка плавно підключає Plaid до вашого власного досвіду, щоб зменшити тертя для позичальника. Крім того, прискоренню з’єднань сприяє безпека, наприклад використання 256-бітного шифрування AES корпоративного рівня, яке супроводжується регулярними тестами проникнення в мережу та оглядами безпеки.
Veriff
veriff.com
Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати взаємодію з користувачами та сприяти розвитку. Поєднання технології ШІ та власних команд перевірки дозволяє Veriff ефективно запобігати шахрайству, мінімізуючи тертя для справжніх користувачів під час їхнього шляху до клієнта. Їхні рішення для підтвердження особи включають потужну перевірку документів і особи, підтвердження адреси, перевірку бази даних і підтвердження віку. Ці функції допомагають оптимізувати процеси реєстрації, відповідати нормам і автоматизувати перевірку віку, щоб забезпечити безпеку та безпеку всіх користувачів. Veriff також пропонує рішення «Знай свого клієнта» (KYC), включаючи оптимізовані перевірки KYC і скринінг AML для постійного моніторингу та захисту від потенційна діяльність з відмивання грошей. Крім того, функція біометричної автентифікації забезпечує безпечний доступ до облікового запису без пароля, а функція оцінки віку покращує конверсію за допомогою перевірки віку на основі селфі. Для ефективного запобігання шахрайству Veriff надає послуги захисту від шахрайства, щоб убезпечити компанії від шахрайства з особистими даними, а також інформацію про шахрайство. інструменти для посилення заходів із запобігання шахрайству за допомогою розширених можливостей розвідки. Загалом, Veriff Програмне забезпечення для перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту допомагає компаніям налагоджувати довіру та прозорість в Інтернеті, захищати від шахрайських дій, підтримувати відповідність нормам і розширюватися по всьому світу.
ID.me
id.me
ID.me спрощує те, як люди підтверджують свою особу та розповсюджують її в Інтернеті. Захищена цифрова ідентифікаційна мережа ID.me налічує понад 98 мільйонів користувачів, а також співпрацює з 30 штатами, 10 федеральними агентствами та понад 500 фірмовими торговими точками. Компанія забезпечує підтвердження особи, автентифікацію та перевірку спільноти для організацій у різних секторах. Технологія компанії відповідає федеральним стандартам автентифікації споживачів і схвалена Kantara Initiative як постачальник послуг облікових даних NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2. Ідентифікаційний шлюз ID.me також має Федеральну програму управління ризиками та авторизацією (FedRAMP) Помірні повноваження на експлуатацію (ATO). ID.me є єдиним постачальником послуг відеочату, якому ми довіряємо
Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють увесь спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи їхню особу за допомогою біометрії обличчя та поведінки та підтверджуючи їхні біодані понад 3000 точками даних по всьому світу. Наразі ComplyCube підтримує відомі підприємства у сфері фінтех, банківської справи, телекомунікацій, транспорту та електронної комерції.
Alloy
alloy.com
Понад 300 компаній використовують платформу Alloy на основі API для підключення до понад 160 джерел даних, автоматизації рішень щодо ідентифікації під час створення облікового запису та постійного моніторингу. Alloy допомогла деяким із найінноваційніших банків і фінтех-компаній, що швидко розвиваються, розвивати та масштабувати операції, дозволяючи їм знаходити більше хороших клієнтів і залучати їх до своїх продуктів без збільшення ризику шахрайства.
Signicat
signicat.com
Signicati — новаторська пан’європейська компанія з цифрової ідентифікації з неперевершеним досвідом роботи на найрозвиненіших світових ринках цифрової ідентифікації. Платформа Digital Identity Platform містить найширший у світі набір систем перевірки ідентифікації та автентифікації, доступ до яких здійснюється через єдину точку інтеграції. Платформа підтримує повну ідентифікаційну подорож, від розпізнавання та реєстрації, через вхід і згоду, до укладення ділових угод, які витримують випробування часом. Signicat було засновано в 2006 році та придбано провідним європейським прямим інвестором Nordic Capital у 2019 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в Тронхеймі, Норвегія. Для отримання додаткової інформації про Signicat відвідайте www.signicat.com
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — це світова платформа ідентифікації, якій довіряють провідні компанії для потреб перевірки. Пропонуючи перевірку бізнесу та особи по всьому світу, Trulioo охоплює 195 країн і може перевірити понад 13 000 документів, що посвідчують особу, і 700 мільйонів юридичних осіб, звіряючись із більш ніж 6 000 списками спостереження. Його повний набір внутрішніх можливостей, інтегрованих в єдину автоматизовану платформу, забезпечує настроювані робочі процеси адаптації, адаптовані до будь-яких вимог ринку. Поєднуючи свою найсучаснішу технологію з експертними знаннями щодо перевірки на різноманітних ринках, Trulioo забезпечує найвищий рівень гарантії перевірки, оптимізуючи витрати на впровадження та зміцнюючи довіру до глобальної цифрової економіки.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — це провідна мережа відкритих банківських платежів у Європі. Ми забезпечуємо розумніші, безпечніші та швидші онлайн-платежі, поєднуючи банківські платежі в реальному часі з фінансовими та ідентифікаційними даними. Великі та малі компанії використовують наші продукти, щоб залучати нових користувачів, приймати гроші та здійснювати виплати за лічені секунди та в масштабі. Ми працюємо в 21 країні, і понад 20 мільйонів користувачів довіряють нам обробку їхніх трансакцій. Хоча на цьому ми не зупиняємось. Ми виконуємо місію змінити спосіб оплати в світі. І ми не зупинимося, доки не розкриємо весь потенціал платежів.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
Lightico
lightico.com
Збір документів на основі штучного інтелекту, електронні підписи, перевірка ідентифікатора та форми для безпечних і сумісних процесів клієнтів.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
GOVX
govx.com
Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна та потрібна лише один раз. Завдяки ідентифікатору GOVX вашим клієнтам не потрібно повторно підтверджуватися, що забезпечує найкращі можливі коефіцієнти конверсії з високими цінними повторними покупцями. GOVX ID легко і легко інтегрується в будь-який веб-сайт. Він зручний для мобільних пристроїв і повністю реагує на всі пристрої та захищений за допомогою протоколу OAuth 2.0 і автентифікації JWT для захисту даних клієнтів. Процес перевірки можна повністю налаштувати за допомогою вашого бренду та повідомлень, що дозволяє обмежити перевірку окремими групами, на які ви хочете націлитися. А якщо ви продавець Shopify, перевірити ще простіше. Завдяки додатку GOVX Shopify, додатку номер один для військових знижок на Shopify, потрібно буквально кілька клацань миші, щоб почати говорити подяку сервісній спільноті! GOVX ID — це лише один із трьох способів партнерства з GOVX. Провідні споживчі бренди, професійні спортивні команди, артисти, туристичні партнери тощо щодня використовують закритий ринок електронної комерції GOVX, щоб охопити гідну та зацікавлену аудиторію з понад 7,5 мільйонів учасників. З кількома варіантами інтеграції почати легко. Багато брендів також використовують рішення GOVX Marketing Services, щоб розширити свою продукцію чи послуги в рамках високозалученої спільноти членів GOVX, одночасно зміцнюючи підтримку тих, хто обслуговує. Зв’яжіться з командою GOVX сьогодні, щоб дізнатися про найкращі варіанти партнерства для вашого бізнесу.
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