Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки - Польща

Plaid

plaid.com

Plaid — це платформа з набором продуктів, які дозволяють розробникам створювати фінансові програми, які можуть взаємодіяти з банківськими рахунками, здійснювати платежі та керувати ризиками. Це дозволяє користувачеві легко автентифікувати та пов’язати свій банківський рахунок з будь-якою програмою та використовувати функціональність, подібну до банківської, у цій програмі. За допомогою Plaid ви зможете розробляти програми, які синхронізуються з банківськими рахунками користувачів, щоб відстежувати та керувати їхніми бюджетами та переказувати кошти. По суті, він служить сполучною ланкою між банками та фінансовими технологіями. Кілька відомих брендів, як-от Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood і Level Money, зараз використовують продукти та рішення Plaid. У випадку з популярною інтегрованою онлайн-службою кадрів Gusto, вона використовує функціональність автоматизованої клірингової палати (ACH) Plaid для забезпечення своєї служби прямого депозиту заробітної плати. Інші фінтех-компанії, такі як бюджетний додаток Level Money, використовують платформу для консолідації та очищення даних із різноманітних банківських рахунків користувачів, щоб допомогти їм керувати своїми грошима та бюджетувати їх. У широкому розумінні Plaid охоплює важливі сегменти фінансових послуг, включаючи налаштування платежів і перевірку фінансових даних. Він може допомогти вам організовувати та виконувати платежі ACH, збирати дані про транзакції, підтверджувати особу користувача, вивчати дані про зайнятість і доходи, оцінювати рівень ризику користувачів і вбудовувати банківські інтеграції безпосередньо в потоки позичальників. Розробка власної програми ніколи не була такою простою — за допомогою лише кількох рядків коду ви можете вставити Plaid у будь-яке, що створюєте. Огляд переваг Plaid: краща автентифікація ACH Автентифікація рахунків для міжбанківських платежів стала простішою, швидшою та зручнішою для користувачів. Ви зможете миттєво автентифікувати перекази, не чекаючи мікродепозитів, а також зменшити кількість невдалих транзакцій, автентифікуючи та спрямовуючи користувачів до ACH. Це забезпечує зручну роботу користувача, оскільки ви можете налаштувати користувачів на основі інформації, яку вони вже знають, фактично усуваючи полювання за чековими книжками. Це також підвищує кількість конверсій, дозволяючи розгорнути оптимізований для мобільних пристроїв потік, який забезпечує набагато кращі конверсії. Перевірка балансу в режимі реального часу Робота з фінансовими даними спрощена з Plaid. Лише за кілька кроків ви можете отримати історичні дані та баланс у реальному часі, а також отримати інформацію про поточний і доступний баланс, а також інформацію про стан і тип рахунку. Ви можете миттєво перевірити баланси своїх користувачів, коли вам потрібно здійснити переказ. Це допомагає запобігти овердрафтам і дає змогу попередньо фінансувати транзакції з уявленням про залишки. Крім того, отримавши інформацію про наявні кошти перед переказом, ви запобігаєте комісії за недостатній фонд (NSF), тим самим зменшуючи, якщо не повністю усуваючи витрати на шахрайство. Запобігання банківському шахрайству Plaid дозволяє використовувати банківські дані для перевірки особи та зменшення банківського шахрайства. Ви можете підтвердити ідентифікаційні дані користувача, як-от ім’я, номер телефону, адресу й електронну пошту, а також порівняти інформацію з тими, що містяться в банку. Ви зможете дізнатися про своїх користувачів за допомогою простої перевірки особи, яка ще більше полегшується завдяки автоматичному заповненню форм на основі інформації про власника рахунку, яка є в банку. Чисті та категоризовані транзакції. Управління грошима спрощено, коли ви отримуєте чисті, категоризовані дані про транзакції за 24 місяці. Ви матимете кращі відомості про транзакції, якщо помістити їх у контекст із інформацією про геолокацію, продавця та категорію. Завдяки надійним даним у реальному часі, які простягаються якомога далі, ви отримуєте цінну інформацію, щоб краще обслуговувати своїх клієнтів і зменшити витрати завдяки з’єднанням із малою затримкою, які не потребують додаткових технічних ресурсів. Перевірте активи позичальника безпосередньо з джерела. Позичальники можуть пов’язати свої банківські рахунки за лічені секунди, щоб збільшити кількість конверсій. Ви отримуєте високу швидкість обробки завдяки інтегрованій технології, яка плавно підключає Plaid до вашого власного досвіду, щоб зменшити тертя для позичальника. Крім того, прискоренню з’єднань сприяє безпека, наприклад використання 256-бітного шифрування AES корпоративного рівня, яке супроводжується регулярними тестами на проникнення в мережу та оглядами безпеки.