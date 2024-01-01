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Програмне забезпечення для перевірки особи - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо
Програмне забезпечення для перевірки особистості відіграє вирішальну роль у підтвердженні реальної особистості людей, незалежно від того, чи вони отримують доступ до онлайн-платформ або беруть участь у фізичній взаємодії. Компанії мають важливе значення для автентифікації користувачів, щоб встановити довіру, запобігти крадіжці особистих даних і дотримуватися правил конфіденційності та боротьби з шахрайством. Різні відділи організацій використовують це програмне забезпечення для перевірки ідентичності: відділи кадрів використовують його для автентифікації потенційних нових співробітників, тоді як юридичні команди покладаються на нього для забезпечення відповідності під час обробки конфіденційної інформації клієнтів. Методи підтвердження особи включають перевірку документів, що посвідчують особу, на основі фотографій, біометричних даних, таких як селфі в реальному часі, і перевірки за встановленими базами даних ідентифікації, як-от публічні записи.
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ID.me
id.me
ID.me спрощує те, як люди підтверджують свою особу та розповсюджують її в Інтернеті. Захищена цифрова ідентифікаційна мережа ID.me налічує понад 98 мільйонів користувачів, а також співпрацює з 30 штатами, 10 федеральними агентствами та понад 500 фірмовими торговими точками. Компанія забезпечує підтв...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Plaid
plaid.com
Plaid — це платформа з набором продуктів, які дозволяють розробникам створювати фінансові програми, які можуть взаємодіяти з банківськими рахунками, здійснювати платежі та керувати ризиками. Це дозволяє користувачеві легко автентифікувати та прив’язати свій банківський рахунок до будь-якої програми ...
Cashfree
cashfree.com
Потужна платіжна платформа з можливістю масштабування, розроблена для потреб вашого бізнесу: збирайте платежі, надсилайте виплати, керуйте міжнародними платежами тощо. Безготівкові платежі створено для всіх типів бізнесу, починаючи від стартапів і закінчуючи підприємствами, які приймають платежі на ...
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивн...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи...
Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють повний спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
Persona
withpersona.com
Довірена ідентифікаційна інфраструктура Persona допомагає компаніям автоматизувати будь-які випадки використання, пов’язані з ідентифікацією — від безпечного збору та перевірки інформації про користувачів до прийняття рішень і перевірки вручну. Керуйте повністю сумісними програмами KYC/AML, боріться...
Veriff
veriff.com
Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати в...
Veremark
veremark.com
Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.
Pipl
pipl.com
Pipl – це компанія, що займається ідентифікацією. Ми використовуємо багатоваріантне зв’язування, щоб встановити глибокі зв’язки між понад 28 мільярдами унікальних ідентифікаторів — електронною поштою, мобільним телефоном, соціальними мережами та іншими даними, які охоплюють увесь світ. Наші рішення ...
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly дозволяє компаніям легко додавати кілька методів перевірки своїх клієнтів. Щоб розпочати роботу, не потрібно кодувати, а розширені робочі процеси можна створювати за допомогою інтеграції з наявними інструментами шахрайства. Ми допомагаємо компаніям адаптовано боротися з шахрайством, за...
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust — це постачальник електронних ідентифікаційних та довірчих послуг, місія якого — допомогти підприємствам трансформувати свої послуги та розвивати стійкі цифрові канали. Створені з баченням переосмислити спосіб перевірки особи в Інтернеті, ми прагнемо надавати безпечні, ефективні та зручні ...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — це глобальна комплексна платформа для перевірки особи, запобігання шахрайству та дотримання нормативних вимог, найбільш відома завдяки своїй наскрізній службі перевірки ідентифікатора. Поєднуючи штучний інтелект, біометричні технології та власну команду експертів KYC, iDenfy допомагає запоб...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в системи та процеси клієнта, а також через IDN-Portal, який ...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в ...
Trulioo
trulioo.com
Trulioo — це світова платформа ідентифікації, якій довіряють провідні компанії для потреб перевірки. Пропонуючи перевірку бізнесу та особи по всьому світу, Trulioo охоплює 195 країн і може перевірити понад 13 000 документів, що посвідчують особу, і 700 мільйонів юридичних осіб, звіряючись із більш н...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — це відзначене нагородами хмарне програмне забезпечення з високим ступенем безпеки KYC (знай свого клієнта), ID&V (ідентифікація та перевірка), яке допомагає командам із відповідності здійснити цифрову трансформацію від оптимізації їхніх процесів до покращеної видимості в масштабі. Завдяки...
Prembly
prembly.com
Інфраструктура безпеки та відповідності для ринків, що розвиваються. Сотні цифрових компаній на ринках, що розвиваються, довіряють підтвердження особи, виявлення/попередження шахрайства та перевірки даних; безпечно залучати клієнтів і здійснювати безперебійні транзакції через кордони з довірою та б...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам...
GOVX
govx.com
Тисячі провідних брендів використовують GOVX ID, щоб миттєво та безпечно підтверджувати право клієнтів на ексклюзивні знижки на своїх веб-сайтах роздрібної торгівлі чи продажу квитків, захищаючи себе від шахрайства з боку невідповідних клієнтів. Перевірка швидка, комплексна та потрібна лише один раз...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — це платформа ШІ для документів, яка дозволяє швидше та точніше приймати фінансові рішення. Компанія аналізує документи з точністю понад 99%, незалежно від формату чи якості, підтримуючи сотні типів документів, включаючи банківські виписки, квитанції про оплату праці та податкові форми. Ocr...
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk є надійним партнером, який революціонізує спосіб захисту конфіденційної інформації в організаціях і забезпечення відповідності вимогам у сучасному динамічному робочому середовищі. Вона спеціалізується на наданні передових рішень, які використовують потужність комп’ютерного зору AI для вир...
Everlance
everlance.com
Everlance — це різновид програмного забезпечення для обліку кілометражу та витрат, яке допомагає компаніям скоротити витрати на відшкодування, заощадити час і надати мобільним працівникам привабливі переваги при роботі. Маючи понад 3 мільйони користувачів, Everlance відомий як простий у використанні...
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт безперебійної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору наскрізних р...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — це рішення для пошуку адрес у реальному часі, яке дозволяє швидше та легше фіксувати та перевіряти адреси для онлайн-форм і кас. Рішення надає автозавершені пропозиції, щойно користувач починає вводити текст, а наш алгоритм пошуку передбачає такі нюанси введ...
Vouched
vouched.id
Vouched — це відзначений нагородами штучний інтелект і комп’ютерне зір, які забезпечують наскрізну візуальну перевірку ідентифікації, KYC, KYP і виявлення шахрайства онлайн в режимі реального часу. Експерт із більш ніж 600 державних документів, що посвідчують особу, у понад 70 країнах, Vouched допом...
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify спрощує/автоматизує повторюваний процес збору персональних даних нових клієнтів, співробітників або кандидатів на роботу. Це інтелектуально дозволяє користувачеві надавати всі свої власні дані через власний пристрій, заощаджуючи час і гроші. Коли організації часто приймають на роботу, у...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — це ваша універсальна платформа для відповідності. Компанія Checkboard, що базується у Великій Британії, пропонує юридичним фірмам, конвеїансам, агентам з нерухомості, орендодавцям і забудовникам можливість виконувати найцінніші перевірки AML, KYC і біометричні ідентифікаційні перевірки....
Yardstik
yardstik.com
З Yardstik ви виконуєте менше перевірок і отримуєте помітно кращі результати. Наша революційна технологія послідовного відбору скорочує непотрібні кроки та прискорює оцінювання кандидатів, заощаджуючи ваш час і гроші. І це лише початок. Від вашого імені ми продовжуватимемо кидати виклик давній галуз...
Cognito
cognitohq.com
Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.
Lightico
lightico.com
Збір документів на основі штучного інтелекту, електронні підписи, перевірка ідентифікатора та форми для безпечних і сумісних процесів клієнтів.
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer — це провідна мережа відкритих банківських платежів у Європі. Ми забезпечуємо розумніші, безпечніші та швидші онлайн-платежі, поєднуючи банківські платежі в реальному часі з фінансовими та ідентифікаційними даними. Великі та малі компанії використовують наші продукти, щоб залучати нових ко...
Signicat
signicat.com
Signicati — новаторська пан’європейська компанія з цифрової ідентифікації з неперевершеним досвідом роботи на найрозвиненіших світових ринках цифрової ідентифікації. Платформа Digital Identity Platform включає найширший у світі набір систем перевірки ідентифікації та автентифікації, доступ до яких з...
Alloy
alloy.com
Alloy — це платформа прийняття рішень щодо ідентифікації, яка допомагає банкам і фінтех-компаніям автоматизувати свої рішення щодо реєстрації, моніторингу транзакцій і кредитного андеррайтингу.