Програмне забезпечення для управління ідеями - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для керування ідеями оптимізує процес збору та розробки ідей, пов’язаних із напрямками діяльності, включаючи розробку продукту, повсякденні операції, відгуки клієнтів, ринкові тенденції та конкурентну інформацію. Мета полягає в тому, щоб організувати ці ідеї та керувати ними для вдосконалення або розвитку. Ці інструменти дозволяють користувачам збирати відгуки як від внутрішніх, так і від зовнішніх зацікавлених сторін. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям будь-якого розміру впроваджувати інновації та розвиватися, активно керуючи процесом створення ідей. Він надає спеціальні налаштування дозволів, дозволяючи користувачам визначати рівень прозорості та конфіденційності для кожного проекту. Ідеї можуть надходити з усієї організації, а не лише зі спеціалізованих відділів, таких як R&D, управління продуктами та маркетинг. Крім того, програмне забезпечення для керування ідеями можна інтегрувати з різними інструментами для спільної роботи, такими як програмне забезпечення для залучення співробітників, інструменти внутрішньої мережі та програмне забезпечення для керування зворотним зв’язком підприємства, полегшуючи керування рекомендаціями як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
Запит на новий застосунок
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io - це платформа для виявлення продуктів, яка допомагає менеджерам продуктів аналізувати відгуки клієнтів та формувати ефективні стратегії розвитку.
Supahub
supahub.com
Supahub — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку з клієнтами для збору запитів на функції, керування ними та встановлення пріоритетів. Більше ніяких втрачених чи проігнорованих відгуків. На відміну від традиційних методів збору відгуків електронною поштою чи чатом, Supahub економить ваш дорогоцінний час, об’єднуючи розмови та електронні листи в централізовану платформу. За допомогою дощок Supahub ви можете створити окремий простір для відгуків на конкретні теми, такі як запити на функції, звіти про помилки, теми блогу та поширені запитання. Дошки можуть бути як публічними, так і приватними, що дозволяє командам за потреби керувати внутрішнім відгуком. За допомогою Supahub ви можете легко стежити за відгуками, коментуючи дописи та оновлюючи їхній статус як
Induct
web.induct.net
Induct — це безкоштовна платформа, розроблена, щоб трохи полегшити ваше життя вдома та на роботі. Ви отримуєте доступ до відеозустрічей, приватних і групових чатів, необмежений простір для зберігання, окрему робочу кімнату для проектів і робочих груп і багато іншого. Усе, що вам потрібно, в одному місці – це легко, безпечно та абсолютно безкоштовно.
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — це хмарне програмне забезпечення для керування ідеями, яке дозволяє генерувати, збирати та розвивати відгуки, ідеї та пропозиції як частину загальної стратегії розвитку організації.
Yambla
yambla.com
Найбільш захоплююча у світі платформа управління ідеями та інноваціями. Запускайте виклики, збирайте ідеї та перетворюйте їх на вплив. Залучіть своїх співробітників, клієнтів і партнерів і почніть створювати свій двигун ідей. Платформа Yambla підтримує внутрішні кампанії, зовнішні кампанії та відкриті інновації. Підключіть Yambla до інструментів вашого підприємства для повної інтеграції. Найбільш захоплююча у світі платформа управління ідеями та інноваціями. Запускайте виклики, збирайте ідеї та перетворюйте їх на вплив. Залучіть своїх співробітників, клієнтів і партнерів і почніть створювати свій двигун ідей. Платформа Yambla підтримує внутрішні кампанії, зовнішні кампанії та відкриті інновації. Підключіть Yambla до інструментів вашого підприємства для повної інтеграції.
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations є провідною скандинавською компанією програмного забезпечення, яка займає передову позицію в області управління інноваціями. Наша платформа на основі штучного інтелекту дозволяє співробітникам, клієнтам і партнерам активно брати участь в інноваційному процесі. З Orchidea ви можете збирати, розвивати та оцінювати ідеї за допомогою захоплюючих семінарів, цільових кампаній ідей і постійно відкритого збору ідей. Наші функції штучного інтелекту надають цінну допомогу протягом усього шляху, дозволяючи вам прискорювати інновації та стимулювати зростання. Відчуйте майбутнє управління ідеями з Orchidea Innovations.
Nectir
nectir.co
Nectir — це рішення «інновація як послуга», яке використовує «постійний» підхід до інновацій, щоб допомогти розвивати інноваційну корпоративну культуру та досягати швидких результатів. Nectir об’єднує всі ключові елементи інноваційної програми в одному просторі. Це простіше, розумніше та інтуїтивніше, ніж будь-яка інша доступна платформа. Наша платформа є першим інноваційним програмним забезпеченням, яке використовує алгоритм стратегічного узгодження, гнучкі інновації, гейміфіковану стратегію та органічні інновації, щоб позбутися вузьких місць, пришвидшити прийняття рішень і збільшити залучення платформи. Ми хочемо гарантувати, що IP-адреса наших клієнтів є максимально безпечною. Ось чому Nectir розміщено на серверах Azure SQL, які розташовані всередині країни, де є кожен із наших клієнтів. Для додаткової безпеки та налаштування ми пропонуємо послуги преміум-класу, такі як локальне розміщення окремого екземпляра Nectir на власних серверах наших клієнтів.
Hives.co
hives.co
Готова платформа для легкого залучення співробітників і збору ідей з усієї організації. --- Вулики почалися з простої ідеї, що потрібно ділитися знаннями та досвідом. Колись ми були командою консультантів, які допомагали організаціям створити краще та ефективніше цифрове робоче місце. Однак ми з самого початку зрозуміли, що багатьом нашим клієнтам було важко дати можливість своїм співробітникам висловити свою думку та поділитися ідеями щодо вдосконалення. Їм просто бракувало постійної моделі для постійних змін. А без легкого способу збору ідей зміни відбувалися б повільно, а здоров’я (і багатство) організації опинилося б під загрозою. Концепція насправді працює як вулик. До речі, чи знаєте ви, що вулик є загальновживаним символом промисловості та кооперації? І це має великий сенс, оскільки у вулику кожна бджола має мету та конкретне завдання, і всі вони працюють разом. І подібно до вулика, добробут і культура організації залежать від зайнятих бджіл, з яких вона складається. Вулик працює так: його внутрішня структура називається сотою, і вона складається з маси шестикутних призматичних комірок, що складаються з бджолиного воску, створюючи фундаментальний візерунок фактичної геометричної ефективності. Бджоли самі збирають з квітів нектар та інші солодкі соки, які в тілі бджіл перетворюються на мед. Сам мед потім зберігається в осередках згаданого бджолиного воску. Звучить знайомо? Процес спільної роботи з певною метою, збирання нектару та перетворення його на мед дуже схожий на те, як ми, люди, співіснуємо та співпрацюємо. Ми процвітаємо, коли працюємо в організації, яка має міцну основу та ефективні робочі процеси. Ми хочемо бути частиною чогось більшого, і ми хочемо зробити внесок, де можемо. Цілий день ми збираємо натхнення та враження, які перетворюються на реальні ідеї, коли ви цього найменше очікуєте. Але де ці ідеї мають бути використані та зібрані? Це було завданням для кожної організації, з якою ми спілкувалися. Тож ми вирішили знайти рішення цих проблем і створити інструмент, який надасть компаніям можливість розширити можливості своїх співробітників у спосіб, який вони навіть не вважали можливим.
Brainstory
brainstory.ai
Приймайте рішення, а не зустрічі з Brainstory. Brainstory — це асинхронний інструмент для співпраці, який усуває когнітивні накладні витрати, пов’язані з наданням, збором і узагальненням відгуків.
GroupMap
groupmap.com
GroupMap - платформа для спільного мозкового штурму та ухвалення рішень у реальному часі з понад 60 налаштовуваними шаблонами.
Sideways 6
sideways6.com
«Проста платформа краудсорсингу ідей для співробітників». Січень 2023 р. Залучайте своїх людей, вдосконалюйте свою організацію та створюйте культуру інновацій швидко й просто в Microsoft Teams, вашій інтрамережі Interact тощо. У Sideways 6 ми розуміємо важливість залучення ваших співробітників до досягнення бізнес-цілей через ідеї. Але запуск програм ідей у великому масштабі може легко стати громіздким і важким для виконання. Ось чому ми розробили рішення, яке революціонізує спосіб, у який компанії обмінюються, керують і переглядають ідеї співробітників для досягнення бізнес-цілей через культуру, яка ставить працівників у центрі уваги. Наше програмне забезпечення дозволяє компаніям легко ділитися та впорядковувати ідеї співробітників за допомогою інструментів, якими вони користуються щодня, гарантуючи, що жодна чудова ідея не залишиться непоміченою. Завдяки автоматизованим і настроюваним інструментам, комунікаціям, відстеженням, голосуванням і перевірці наша платформа дозволяє компаніям швидко й легко оцінювати потенціал кожної ідеї та приймати обґрунтовані рішення для максимального впливу, одночасно залучаючи працівників. Компанії, які використовують Sideways 6, керують ідеями в 3 рази швидше, витрачають у 4 рази менше часу на оновлення співробітників, бачать на 78% більше залучених і ідей і втілюють ідеї, які істотно відрізняються від прибутку. Використовуючи Sideways 6, підприємства відчувають значне підвищення ефективності використання ресурсів (>60 мільйонів доларів заощаджено Бальфуром Бітті), продуктивності (Nestlé запропонувала вивести на ринок 155 нових продуктів) і залученості (на 16% збільшилася залученість співробітників у DXC Technology). Використовуючи ідеї вагомих співробітників, Sideways 6 може допомогти вашій компанії досягти нових висот успіху. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Rio Tinto, Nestlé, Vodafone і Marks and Spencer, довіряють підходу Sideways 6, на сайті www.sideways6.com.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залученню користувачів до використання під прикриттям, таблицям лідерів, цілям, розумним сповіщенням - Інтегрованій платформі - усі інноваційні інструменти на одній платформі та повністю інтегровані. - Інформаційні панелі та звіти - вимірювання успіху інновацій та оптимізація. - Інтеграція - інтеграція з Excel, системами керування завданнями та проектами, Power BI та інтеграції безпеки для SSO.
featureOS
featureos.app
FeatureOS допомагає командам збирати, аналізувати та управляти відгуками користувачів, створювати дорожні карти продуктів і інтегрувати дані з інших інструментів.
Howspace
howspace.com
Howspace - це програмне забезпечення для навчання та розробки для працівників знань у підприємницьких компаніях, навчальних службах та асоціаціях. За допомогою Howspace ви можете покращити вплив своїх ініціатив щодо навчання та розвитку - в масштабах, не жертвуючи залученням. HowSpace дає можливість організаціям об'єднати своїх людей, щоб навчитися, співпрацювати та приймати рішення, що сприяють впливу. Його платформа керує спільними подорожами, має сенс масштабних розмов з AI, і гарантує, що кожен має роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддалена, гібридна та асинхронна співпраця - Ідея та мозковий штурм - Стратегічне планування та консалтинг - Семінари та події - Навчальні програми - На борту та розвиток працівника - Організаційна трансформація та управління змінами - Будівництво мережі та спільноти - і багато іншого!
Aha!
aha.io
Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote - це платформа для збору та управління інноваційними ідеями від працівників і клієнтів з можливостями AI та автоматизації.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo орієнтований на менеджерів з інновацій компаній, які хочуть створювати більше цінних проектів. Платформа Vianeo підтримує робочий процес інновацій, водночас забезпечуючи метод бізнес-дизайну, відмінний від конкурентів. Наша пропозиція надає комплексне рішення: підтримка кожного проекту + бачення портфоліо.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice - платформа для збору та управління зворотним зв'язком від користувачів, що допомагає підприємствам враховувати потреби клієнтів у розвитку продуктів.
UiPath
uipath.com
UiPath - це платформа для автоматизації роботизованих процесів (RPA), яка допомагає автоматизувати повторювані бізнес-задачі.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad - програма для управління продуктами, що полегшує створення дорожніх карт, збору відгуків та пріоритетизацію функцій у процесі розробки.
Nolt
nolt.io
Nolt — це платформа, яка дозволяє будь-кому збирати краудсорсинговий відгук від клієнтів, співробітників, друзів або будь-якої групи, яка може надати потрібний вам відгук. Розставте пріоритети для відгуків, створіть дорожню карту лише кількома клацаннями миші та тримайте всіх в курсі новин за допомогою автоматичних оновлень.
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ - це платформа для управління і вдосконалення ініціатив, що дозволяє командам співпрацювати та відстежувати прогрес у вирішенні проблем.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask - веб-додаток для управління проектами та завданнями з інтерфейсом у стилі Kanban, що підтримує командну співпрацю та інтеграції з іншими інструментами.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps - це платформа для управління робочим середовищем, яка об'єднує комунікацію, співпрацю та управління проектами в одну систему.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — платформа для управління ідеями, що допомагає організаціям збирати та розвивати ідеї через краудсорсинг і співпрацю.
Craft.io
craft.io
Craft.io - платформа для управління продуктами, яка об'єднує збирання відгуків, планування, прийняття рішень та створення дорожніх карт у єдиному інструменті.
Canny
canny.io
Canny - це інструмент для управління зворотним зв'язком, що дозволяє збирати, організувати і аналізувати відгуки клієнтів для прийняття рішень щодо продуктів.
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