Програмне забезпечення для управління ідеями - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

Hives.co

hives.co

Готова платформа для легкого залучення співробітників і збору ідей з усієї організації. --- Вулики почалися з простої ідеї, що потрібно ділитися знаннями та досвідом. Колись ми були командою консультантів, які допомагали організаціям створити краще та ефективніше цифрове робоче місце. Однак ми з самого початку зрозуміли, що багатьом нашим клієнтам було важко дати можливість своїм співробітникам висловити свою думку та поділитися ідеями щодо вдосконалення. Їм просто бракувало постійної моделі для постійних змін. А без легкого способу збору ідей зміни відбувалися б повільно, а здоров’я (і багатство) організації опинилося б під загрозою. Концепція насправді працює як вулик. До речі, чи знаєте ви, що вулик є загальновживаним символом промисловості та кооперації? І це має великий сенс, оскільки у вулику кожна бджола має мету та конкретне завдання, і всі вони працюють разом. І подібно до вулика, добробут і культура організації залежать від зайнятих бджіл, з яких вона складається. Вулик працює так: його внутрішня структура називається сотою, і вона складається з маси шестикутних призматичних комірок, що складаються з бджолиного воску, створюючи фундаментальний візерунок фактичної геометричної ефективності. Бджоли самі збирають з квітів нектар та інші солодкі соки, які в тілі бджіл перетворюються на мед. Сам мед потім зберігається в осередках згаданого бджолиного воску. Звучить знайомо? Процес спільної роботи з певною метою, збирання нектару та перетворення його на мед дуже схожий на те, як ми, люди, співіснуємо та співпрацюємо. Ми процвітаємо, коли працюємо в організації, яка має міцну основу та ефективні робочі процеси. Ми хочемо бути частиною чогось більшого, і ми хочемо зробити внесок, де можемо. Цілий день ми збираємо натхнення та враження, які перетворюються на реальні ідеї, коли ви цього найменше очікуєте. Але де ці ідеї мають бути використані та зібрані? Це було завданням для кожної організації, з якою ми спілкувалися. Тож ми вирішили знайти рішення цих проблем і створити інструмент, який надасть компаніям можливість розширити можливості своїх співробітників у спосіб, який вони навіть не вважали можливим.