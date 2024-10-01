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Програмне забезпечення для управління ідеями - Найпопулярніші застосунки - Мозамбік
Програмне забезпечення для керування ідеями оптимізує процес збору та розробки ідей, пов’язаних із напрямками діяльності, включаючи розробку продукту, повсякденні операції, відгуки клієнтів, ринкові тенденції та конкурентну інформацію. Мета полягає в тому, щоб організувати ці ідеї та керувати ними для вдосконалення або розвитку. Ці інструменти дозволяють користувачам збирати відгуки як від внутрішніх, так і від зовнішніх зацікавлених сторін. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям будь-якого розміру впроваджувати інновації та розвиватися, активно керуючи процесом створення ідей. Він надає спеціальні налаштування дозволів, дозволяючи користувачам визначати рівень прозорості та конфіденційності для кожного проекту. Ідеї можуть надходити з усієї організації, а не лише зі спеціалізованих відділів, таких як R&D, управління продуктами та маркетинг. Крім того, програмне забезпечення для керування ідеями можна інтегрувати з різними інструментами для спільної роботи, такими як програмне забезпечення для залучення співробітників, інструменти внутрішньої мережі та програмне забезпечення для керування зворотним зв’язком підприємства, полегшуючи керування рекомендаціями як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
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MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Canny
canny.io
Canny — це ваше комплексне рішення для керування відгуками користувачів, де ви можете фіксувати, упорядковувати та аналізувати відгуки клієнтів в одному місці, щоб ви могли приймати обґрунтовані рішення про продукт. З Canny ви можете робити все, починаючи від керування запитами на функції та аналі...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ — це єдине рішення, призначене для запуску, відстеження, управління та обміну інноваціями та ініціативами щодо вдосконалення від створення ідей до реалізації.Прискорення зростання та підвищення прибутковості починається з хороших ідей і закінчується надійним виконанням. Minitab Enga...
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — це оригінальне наскрізне програмне забезпечення для керування продуктом, яке підтримує повний шлях продукту. Розумний динамічний інструментарій, який інтегрується з процесами розробки продукту на кожному етапі та підтримує співпрацю всього бізнесу. У безперервному розвитку з 2012 року цей ...
Ideanote
ideanote.io
Інноваційна платформа Ideanote дозволяє легко збирати, розвивати та використовувати найкращі ідеї від співробітників і клієнтів. Тепер із штучним інтелектом, робочими процесами автоматизації та інтеграцією (Zapier і Microsoft Teams). Отримайте безкоштовну пробну або особисту демонстрацію вже сьогодн...
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — найкращий інструмент для виявлення продукту, платформа, розроблена для подолання розриву між командами продукту та їх користувачами. Пропонуючи комплексну систему управління зворотним зв’язком, UserVoice дозволяє компаніям збирати, визначати пріоритети та реагувати на пропозиції та ідеї ...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — це відзначене нагородами програмне рішення для керування ідеями, яке допомагає компаніям, урядам та особам, які творять соціальні зміни, розширювати можливості своєї робочої сили. За допомогою IdeaScale ці різноманітні організації можуть фіксувати ідеї своїх співробітників і оптимізувати...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — це платформа для виявлення продуктів і стратегії на базі штучного інтелекту, яка допомагає керівникам продуктів визначати проблеми, які потрібно вирішити для клієнтів, вирішувати, що будувати далі на основі дієвих аналітичних даних про продукт, і створювати стратегії продукту для досягненн...
GroupMap
groupmap.com
Спільний мозковий штурм у режимі реального часу та прийняття рішень. Почніть із понад 60 шаблонів мозкового штурму або створіть власний. Шаблони включають SWOT, 6 Thinking Hats, Perceptual Maps, Stakeholder Maps, Risk Maps, Mind Maps, Lean Business Canvas та багато іншого…
featureOS
featureos.app
featureOS змінює спосіб агрегування, аналізу та реагування на відгуки користувачів, перетворюючи розрізнені дані в практичну інформацію за допомогою нашого помічника ШІ – KAL. 🦸🏻♂️ featureOS може збирати інформацію через дошки відгуків і з багатьох інших джерел, як-от інтерком-чати, квитки Zende...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає змогу організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабни...
Supahub
supahub.com
Supahub — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку з клієнтами для збору запитів на функції, керування ними та встановлення пріоритетів. Більше ніяких втрачених чи проігнорованих відгуків. На відміну від традиційних методів збору відгуків електронною поштою чи чатом, Supahub економить ваш дорог...
Induct
web.induct.net
Induct — це безкоштовна платформа, розроблена, щоб трохи полегшити ваше життя вдома та на роботі. Ви отримуєте доступ до відеозустрічей, приватних і групових чатів, необмежений простір для зберігання, окрему робочу кімнату для проектів і робочих груп і багато іншого. Усе, що вам потрібно, в одному м...
Sideways 6
sideways6.com
«Проста платформа краудсорсингу ідей для співробітників». Січень 2023 р. Залучайте своїх людей, вдосконалюйте свою організацію та створюйте культуру інновацій швидко й просто в Microsoft Teams, вашій інтрамережі Interact тощо. У Sideways 6 ми розуміємо важливість залучення ваших співробітників до до...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залученню користувачів до використання під прикриттям, таблицям лідерів, цілям, розумни...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — це хмарне програмне забезпечення для керування ідеями, яке дозволяє генерувати, збирати та розвивати відгуки, ідеї та пропозиції як частину загальної стратегії розвитку організації.
Yambla
yambla.com
Найбільш захоплююча у світі платформа управління ідеями та інноваціями. Запускайте виклики, збирайте ідеї та перетворюйте їх на вплив. Залучіть своїх співробітників, клієнтів і партнерів і почніть створювати свій двигун ідей. Платформа Yambla підтримує внутрішні кампанії, зовнішні кампанії та відкри...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations — провідна скандинавська компанія-виробник програмного забезпечення, яка займає передову позицію в області управління інноваціями. Наша платформа на основі штучного інтелекту дозволяє співробітникам, клієнтам і партнерам активно брати участь в інноваційному процесі. З Orchidea в...
Nectir
nectir.co
Nectir — це рішення «інновація як послуга», яке використовує «постійний» підхід до інновацій, щоб допомогти розвивати інноваційну корпоративну культуру та досягати швидких результатів. Nectir об’єднує всі ключові елементи інноваційної програми в одному просторі. Це простіше, розумніше та інтуїтивніш...
Hives.co
hives.co
Готова платформа для легкого залучення співробітників і збору ідей з усієї організації. --- Вулики почалися з простої ідеї, що потрібно ділитися знаннями та досвідом. Колись ми були командою консультантів, які допомагали організаціям створити краще та ефективніше цифрове робоче місце. Однак ми з сам...
Brainstory
brainstory.ai
Приймайте рішення, а не зустрічі з Brainstory. Brainstory — це асинхронний інструмент для співпраці, який усуває когнітивні накладні витрати, пов’язані з наданням, збором і узагальненням відгуків.
Vianeo
vianeo.com
Vianeo орієнтований на менеджерів з інновацій компаній, які хочуть створювати більше цінних проектів. Платформа Vianeo підтримує робочий процес інновацій, водночас забезпечуючи метод бізнес-дизайну, відмінний від конкурентів. Наша пропозиція надає комплексне рішення: підтримка кожного проекту + баче...
Nolt
nolt.io
Nolt — це платформа, яка дозволяє будь-кому збирати краудсорсинговий відгук від клієнтів, співробітників, друзів або будь-якої групи, яка може надати потрібний вам відгук. Розставте пріоритети для відгуків, створіть дорожню карту лише кількома клацаннями миші та тримайте всіх в курсі новин за допомо...