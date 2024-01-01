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Програмне забезпечення для управління ідеями - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування ідеями оптимізує процес збору та розробки ідей, пов’язаних із напрямками діяльності, включаючи розробку продукту, повсякденні операції, відгуки клієнтів, ринкові тенденції та конкурентну інформацію. Мета полягає в тому, щоб організувати ці ідеї та керувати ними для вдосконалення або розвитку. Ці інструменти дозволяють користувачам збирати відгуки як від внутрішніх, так і від зовнішніх зацікавлених сторін. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям будь-якого розміру впроваджувати інновації та розвиватися, активно керуючи процесом створення ідей. Він надає спеціальні налаштування дозволів, дозволяючи користувачам визначати рівень прозорості та конфіденційності для кожного проекту. Ідеї можуть надходити з усієї організації, а не лише зі спеціалізованих відділів, таких як R&D, управління продуктами та маркетинг. Крім того, програмне забезпечення для керування ідеями можна інтегрувати з різними інструментами для спільної роботи, такими як програмне забезпечення для залучення співробітників, інструменти внутрішньої мережі та програмне забезпечення для керування зворотним зв’язком підприємства, полегшуючи керування рекомендаціями як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.
Запит на новий застосунок
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
Minitab Engage
minitab.com
досягти. Єдине рішення, призначене для запуску, відстеження, управління та обміну інноваціями та ініціативами щодо вдосконалення від створення ідеї до реалізації.
Canny
canny.io
Canny допомагає вам збирати та впорядковувати запити на функції, щоб краще зрозуміти потреби клієнтів і визначити пріоритети вашої дорожньої карти.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке допомагає менеджерам із продуктів розробляти стратегію продукту. Легко керуйте командами, клієнтами та дорожніми картами. Безкоштовне випробування!
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — це новий спосіб роботи з ідеями. Це швидше, ефективніше та дозволяє створювати повністю настроюваний потік керування ідеями від початку до кінця.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale є провідною програмною платформою для управління інноваціями. Ми допомагаємо уряду, підприємствам і університетам спільно створювати краще майбутнє. Дослідіть сьогодні.
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io — це програмне забезпечення для керування продуктами, яке об’єднує в одному місці все необхідне для визначення вашого продукту, керування ним і спільної роботи над ним. Забронюйте демо зараз.
Sideways 6
sideways6.com
«Проста платформа краудсорсингу ідей для співробітників». Січень 2023 р. Залучайте своїх людей, вдосконалюйте свою організацію та створюйте культуру інновацій швидко й просто в Microsoft Teams, вашій інтрамережі Interact тощо. У Sideways 6 ми розуміємо важливість залучення ваших співробітників до до...
featureOS
featureos.app
Програмне забезпечення для керування зворотним зв'язком Відгуки клієнтів. Повністю керований. featureOS — це те, що вам потрібно збирати, визначати пріоритети та реагувати на відгуки клієнтів. Це найкращий спосіб створити дорожню карту продукту.
Supahub
supahub.com
Supahub — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку з клієнтами для збору запитів на функції, керування ними та встановлення пріоритетів. Більше ніяких втрачених чи проігнорованих відгуків. На відміну від традиційних методів збору відгуків електронною поштою чи чатом, Supahub економить ваш дорог...
Induct
web.induct.net
Induct — це безкоштовна платформа, розроблена, щоб трохи полегшити ваше життя вдома та на роботі. Ви отримуєте доступ до відеозустрічей, приватних і групових чатів, необмежений простір для зберігання, окрему робочу кімнату для проектів і робочих груп і багато іншого. Усе, що вам потрібно, в одному м...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz — це хмарне програмне забезпечення для керування ідеями, яке дозволяє генерувати, збирати та розвивати відгуки, ідеї та пропозиції як частину загальної стратегії розвитку організації.
Yambla
yambla.com
Найбільш захоплююча у світі платформа управління ідеями та інноваціями. Запускайте виклики, збирайте ідеї та перетворюйте їх на вплив. Залучіть своїх співробітників, клієнтів і партнерів і почніть створювати свій двигун ідей. Платформа Yambla підтримує внутрішні кампанії, зовнішні кампанії та відкри...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations є провідною скандинавською компанією програмного забезпечення, яка займає передову позицію в області управління інноваціями. Наша платформа на основі штучного інтелекту дозволяє співробітникам, клієнтам і партнерам активно брати участь в інноваційному процесі. З Orchidea ви може...
Nectir
nectir.co
Nectir — це рішення «інновація як послуга», яке використовує «постійний» підхід до інновацій, щоб допомогти розвивати інноваційну корпоративну культуру та досягати швидких результатів. Nectir об’єднує всі ключові елементи інноваційної програми в одному просторі. Це простіше, розумніше та інтуїтивніш...
Hives.co
hives.co
Готова платформа для легкого залучення співробітників і збору ідей з усієї організації. --- Вулики почалися з простої ідеї, що потрібно ділитися знаннями та досвідом. Колись ми були командою консультантів, які допомагали організаціям створити краще та ефективніше цифрове робоче місце. Однак ми з сам...
Brainstory
brainstory.ai
Приймайте рішення, а не зустрічі з Brainstory. Brainstory — це асинхронний інструмент для співпраці, який усуває когнітивні накладні витрати, пов’язані з наданням, збором і узагальненням відгуків.
GroupMap
groupmap.com
Спільний мозковий штурм у режимі реального часу та прийняття рішень. Почніть із понад 60 шаблонів мозкового штурму або створіть власний. Шаблони включають SWOT, 6 Thinking Hats, Perceptual Maps, Stakeholder Maps, Risk Maps, Mind Maps, Lean Business Canvas та багато іншого…
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — це інноваційна платформа, яку організації використовують для збору ідей (кампанії, дошки), керування ідеями, керування портфоліо та інформаційними панелями. Ми унікальні завдяки: - Гейміфікації - Залучайте користувачів за допомогою таємного використання, таблиць лідерів, цілей, розу...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасш...
Vianeo
vianeo.com
Найкоротший шлях від ідеї до бізнесу. Унікальне поєднання Business Design і цифрової платформи.
Nolt
nolt.io
Збирайте відгуки в центральному місці, яке сподобається вашим користувачам. Розставте пріоритети для відгуків, створіть дорожню карту лише кількома клацаннями миші та тримайте всіх в курсі новин за допомогою автоматичних оновлень.