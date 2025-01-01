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Гібридне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для підтримки гібридного режиму допомагає компаніям оптимізувати процеси гібридного робочого місця, такі як планування та координація команди. Рішення для гібридної роботи дозволяють співробітникам планувати та повідомляти про свої уподобання щодо місця роботи своїм командам, щоб сприяти співпраці та зв’язку з колегами, міжфункціональними партнерами та друзями по роботі. Адміністратори та керівники гібридних команд, включаючи віддалених співробітників і офісних працівників, використовують ці рішення для встановлення та передачі політик гібридного робочого місця співробітникам. Після встановлення політики співробітники складають бажаний гібридний графік і можуть переглядати бажані робочі або домашні дні своїх колег. Ця прозорість дає змогу працівникам узгоджувати робочі дні з іншими, щоб полегшити особисту співпрацю, зустрічі чи спілкування. Програмне забезпечення для підтримки гібридних систем також генерує цінну інформацію щодо використання простору та тенденцій на робочому місці, надаючи компаніям дані для прийняття рішень щодо гібридної політики та потреб у нерухомості.

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Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.

Yoffix

Yoffix

yoffix.com

Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.

Comeen

Comeen

comeen.com

Comeen Play - це платформа цифрових вивісок для внутрішнього спілкування в компаніях, що дозволяє транслювати контент та управляти користувачами з єдиної панелі.

Whatspot

Whatspot

whatspot.app

Whatspot – це безкоштовний додаток для управління бронюванням робочих місць, кімнат для зустрічей та парковок, доступний для бізнесу та установ.

Duome

Duome

duome.co

Duome - це платформа для планування, що покращує співпрацю гібридних команд, пропонуючи оптимальні місця для роботи залежно від необхідних зустрічей і завдань.

UnSpot

UnSpot

unspot.com

UNSPOT – це додаток для резервування робочих місць і залів для зустрічей, що забезпечує зручну навігацію та реальний моніторинг доступності ресурсів в офісі.

Gable

Gable

gable.to

Додаток Gable дозволяє керувати орендованими офісами: бронювати столи і кімнати, управляти відвідувачами та контролювати витрати.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.

Team Today

Team Today

team-today.com

Team Today - це простий інструмент для планування, що показує, де працюють колеги, відстежує завантаженість офісів та аналізує використання робочого простору.

Booxpace

Booxpace

booxpace.com

Booxpace - це додаток для резервування офісів, який дозволяє працівникам планувати час роботи, резервувати місця і організовувати соціальні активності.

Ofisly

Ofisly

ofisly.com

Ofisly — додаток для бронювання робочих місць та управління офісом, що спрощує процеси бронювання столів, паркування та управління відвідувачами.

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Гібридне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog