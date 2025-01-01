Гібридне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для підтримки гібридного режиму допомагає компаніям оптимізувати процеси гібридного робочого місця, такі як планування та координація команди. Рішення для гібридної роботи дозволяють співробітникам планувати та повідомляти про свої уподобання щодо місця роботи своїм командам, щоб сприяти співпраці та зв’язку з колегами, міжфункціональними партнерами та друзями по роботі. Адміністратори та керівники гібридних команд, включаючи віддалених співробітників і офісних працівників, використовують ці рішення для встановлення та передачі політик гібридного робочого місця співробітникам. Після встановлення політики співробітники складають бажаний гібридний графік і можуть переглядати бажані робочі або домашні дні своїх колег. Ця прозорість дає змогу працівникам узгоджувати робочі дні з іншими, щоб полегшити особисту співпрацю, зустрічі чи спілкування. Програмне забезпечення для підтримки гібридних систем також генерує цінну інформацію щодо використання простору та тенденцій на робочому місці, надаючи компаніям дані для прийняття рішень щодо гібридної політики та потреб у нерухомості.
Запит на новий застосунок
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
Envoy
envoy.com
Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.
Robin
robinpowered.com
Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.
Comeen
comeen.com
Comeen Play - це платформа цифрових вивісок для внутрішнього спілкування в компаніях, що дозволяє транслювати контент та управляти користувачами з єдиної панелі.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot – це безкоштовний додаток для управління бронюванням робочих місць, кімнат для зустрічей та парковок, доступний для бізнесу та установ.
Duome
duome.co
Duome - це платформа для планування, що покращує співпрацю гібридних команд, пропонуючи оптимальні місця для роботи залежно від необхідних зустрічей і завдань.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT – це додаток для резервування робочих місць і залів для зустрічей, що забезпечує зручну навігацію та реальний моніторинг доступності ресурсів в офісі.
Gable
gable.to
Додаток Gable дозволяє керувати орендованими офісами: бронювати столи і кімнати, управляти відвідувачами та контролювати витрати.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.
Team Today
team-today.com
Team Today - це простий інструмент для планування, що показує, де працюють колеги, відстежує завантаженість офісів та аналізує використання робочого простору.
Booxpace
booxpace.com
Booxpace - це додаток для резервування офісів, який дозволяє працівникам планувати час роботи, резервувати місця і організовувати соціальні активності.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly — додаток для бронювання робочих місць та управління офісом, що спрощує процеси бронювання столів, паркування та управління відвідувачами.
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