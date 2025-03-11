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Програмне забезпечення для підтримки гібридного режиму допомагає компаніям оптимізувати процеси гібридного робочого місця, такі як планування та координація команди. Рішення для гібридної роботи дозволяють співробітникам планувати та повідомляти про свої уподобання щодо місця роботи своїм командам, щоб сприяти співпраці та зв’язку з колегами, міжфункціональними партнерами та друзями по роботі. Адміністратори та керівники гібридних команд, включаючи віддалених співробітників і офісних працівників, використовують ці рішення для встановлення та передачі політик гібридного робочого місця співробітникам. Після встановлення політики співробітники складають бажаний гібридний графік і можуть переглядати бажані робочі або домашні дні своїх колег. Ця прозорість дає змогу працівникам узгоджувати робочі дні з іншими, щоб полегшити особисту співпрацю, зустрічі чи спілкування. Програмне забезпечення для підтримки гібридних систем також генерує цінну інформацію щодо використання простору та тенденцій на робочому місці, надаючи компаніям дані для прийняття рішень щодо гібридної політики та потреб у нерухомості.
Запит на новий застосунок
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
Envoy
envoy.com
Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.
Robin
robinpowered.com
Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.
Yoffix
yoffix.com
Yoffix - додаток для бронювання робочих місць, кімнат та паркінгів, що оптимізує використання офісу в гібридних умовах роботи.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.
Comeen
comeen.com
Comeen Play - це платформа цифрових вивісок для внутрішнього спілкування в компаніях, що дозволяє транслювати контент та управляти користувачами з єдиної панелі.
Whatspot
whatspot.app
Whatspot – це безкоштовний додаток для управління бронюванням робочих місць, кімнат для зустрічей та парковок, доступний для бізнесу та установ.
Duome
duome.co
Duome - це платформа для планування, що покращує співпрацю гібридних команд, пропонуючи оптимальні місця для роботи залежно від необхідних зустрічей і завдань.
UnSpot
unspot.com
UNSPOT – це додаток для резервування робочих місць і залів для зустрічей, що забезпечує зручну навігацію та реальний моніторинг доступності ресурсів в офісі.
Gable
gable.to
Додаток Gable дозволяє керувати орендованими офісами: бронювати столи і кімнати, управляти відвідувачами та контролювати витрати.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.
Team Today
team-today.com
Team Today пропонує прості у використанні інструменти планування та управління, які дають змогу співробітникам вирішувати, звідки й коли працювати, показуючи, звідки планують працювати колеги, які офіси найбільш зайняті та в які дні люди працюють. Ця інформація потім аналізується, щоб отримати уявлення та тенденції щодо використання офісного простору.
Booxpace
booxpace.com
Програма для бронювання офісів, яка пропонує гнучкі, безпечні та орієнтовані на співробітників рішення, які відповідають бізнес-моделям, що розвиваються. Створіть свій власний робочий простір. Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxpace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до своїх потреб і робити бронювання для себе та колег по команді. • Визначення робочого простору • Управління потужностями та бронюванням • Контроль максимального дня Спілкування Використовуйте Booxspace, щоб інформувати своїх співробітників, робити розумні пропозиції та керувати бронюванням подій і тренінгів. • Мобільні сповіщення • Внутрішні оголошення • Поради та підказки Вимірюйте та вдосконалюйте Вимірюйте попит на ваші ресурси за допомогою різних аналізів того, як ваші співробітники використовують ваш офіс, і розробляйте стратегії для підвищення ефективності використання ресурсів. • Найбільш часто використовувані зони • Розподіл людей за місцем розташування • Управління попитом (їдальня, автостоянка тощо) Додайте своїх співробітників Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxspace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до їхніх потреб і робити бронювання для себе і товаришів по команді. • Бронювання для товаришів по команді • Бронювання спільного робочого місця • Планування соціальної активності Не забувайте про своїх домашніх тварин Функція «Візьміть мого улюбленця» дозволяє вам привести своїх домашніх тварин до офісу та дозволити їм спілкуватися з вами.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly – це програма для бронювання робочих місць і керування офісами. Ofisly, найкраща програма для бронювання робочих місць і керування офісами, розроблена з урахуванням простоти. Наш простий у користуванні інтерфейс передає владу в руки ваших співробітників, завдяки чому бронювання столика чи місця для паркування стає легким за допомогою кількох клацань миші. Попрощайтеся з традиційним керуванням офісом за допомогою таких інструментів, як керування відвідувачами, відстеження посилок і звітування про інциденти, які повністю інтегровані в Ofisly. Завдяки знанням офіс-менеджерів, Ofisly створено для оптимізації операцій у вашому робочому просторі. Більше ніяких тривалих торгових зустрічей — почніть використовувати Ofisly самостійно та відчуйте ефективність інтерактивних планів поверхів і карт, які можна налаштувати відповідно до плану вашого офісу. Незалежно від того, керуєте ви гібридною командою чи працюєте з гнучких офісів, Ofisly адаптується до ваших потреб. Доступний через веб-браузери та доступний на платформах iOS та Android, Ofisly є ключем до оптимізації вашого офісного простору та підвищення продуктивності вашої команди. Спробуйте Ofisly сьогодні та дізнайтеся, чому компанії, яким довіряють у всьому світі, як-от Samsung, Societe Generale, BNP Paribas і Shipmonk, покладаються на нас, щоб підвищити якість своїх робочих місць.
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