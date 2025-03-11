Booxpace

booxpace.com

Програма для бронювання офісів, яка пропонує гнучкі, безпечні та орієнтовані на співробітників рішення, які відповідають бізнес-моделям, що розвиваються. Створіть свій власний робочий простір. Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxpace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до своїх потреб і робити бронювання для себе та колег по команді. • Визначення робочого простору • Управління потужностями та бронюванням • Контроль максимального дня Спілкування Використовуйте Booxspace, щоб інформувати своїх співробітників, робити розумні пропозиції та керувати бронюванням подій і тренінгів. • Мобільні сповіщення • Внутрішні оголошення • Поради та підказки Вимірюйте та вдосконалюйте Вимірюйте попит на ваші ресурси за допомогою різних аналізів того, як ваші співробітники використовують ваш офіс, і розробляйте стратегії для підвищення ефективності використання ресурсів. • Найбільш часто використовувані зони • Розподіл людей за місцем розташування • Управління попитом (їдальня, автостоянка тощо) Додайте своїх співробітників Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxspace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до їхніх потреб і робити бронювання для себе і товаришів по команді. • Бронювання для товаришів по команді • Бронювання спільного робочого місця • Планування соціальної активності Не забувайте про своїх домашніх тварин Функція «Візьміть мого улюбленця» дозволяє вам привести своїх домашніх тварин до офісу та дозволити їм спілкуватися з вами.