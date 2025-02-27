Гібридне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Туніс

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Програмне забезпечення для підтримки гібридного режиму допомагає компаніям оптимізувати процеси гібридного робочого місця, такі як планування та координація команди. Рішення для гібридної роботи дозволяють співробітникам планувати та повідомляти про свої уподобання щодо місця роботи своїм командам, щоб сприяти співпраці та зв’язку з колегами, міжфункціональними партнерами та друзями по роботі. Адміністратори та керівники гібридних команд, включаючи віддалених співробітників і офісних працівників, використовують ці рішення для встановлення та передачі політик гібридного робочого місця співробітникам. Після встановлення політики співробітники складають бажаний гібридний графік і можуть переглядати бажані робочі або домашні дні своїх колег. Ця прозорість дає змогу працівникам узгоджувати робочі дні з іншими, щоб полегшити особисту співпрацю, зустрічі чи спілкування. Програмне забезпечення для підтримки гібридних систем також генерує цінну інформацію щодо використання простору та тенденцій на робочому місці, надаючи компаніям дані для прийняття рішень щодо гібридної політики та потреб у нерухомості.
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Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покращує досвід роботи на місці, бронює столики та кімнати для переговорів, керує доставкою та отримує доступ до точних і уніфікованих даних про робочі місця в 16 000 місцях по всьому світу, розробляючи продукти, які вирішують типові робочі проблеми. Покладайтеся на інтелектуальні автоматизовані рішення типових проблем на робочому місці, як-от звільнення невикористаного простору та усунення повторюваних завдань. Це не тільки дозволяє максимально ефективно використовувати ваш простір і ресурси, але й звільняє час вашої команди, щоб зосередитися на важливій роботі. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології Envoy, якою працівники справді із задоволенням користуються, ви можете створити чудовий досвід на робочому місці, який сприятиме спільноті та згуртованості, полегшуючи координацію роботи команд на місці. На відміну від компаній, які пропонують рішення для відключених робочих місць і різні (і часто неточні) джерела даних, платформа Envoy надає точні, вичерпні та уніфіковані дані про робочі місця, щоб ви могли приймати обґрунтовані бізнес-рішення. Інтегровані рішення Envoy отримують дані з багатьох джерел, щоб гарантувати, що ви завжди матимете найточніші доступні дані. Для отримання додаткової інформації відвідайте Envoy.com.
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забезпечення для бронювання столів і кімнат, автоматизації та аналітики. Тисячі компаній, як-от RiotGames, Politico, TripAdvisor, покладаються на платформу керування робочим місцем Robin, щоб максимально підвищити продуктивність і зменшити тертя в офісі. Ми допомагаємо оптимізувати їхній простір за допомогою провідного програмного забезпечення для столів і номерів, автоматизації та аналітики.
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці, допомагаючи компаніям розробляти значущі, безперебійні, повністю інтегровані досвіди та взаємодію співробітників у гібридному робочому місці. Skedda інтегрується з Microsoft365, Google Workspace тощо та отримала нагороди від G2, Capterra та SoftwareAdvice.
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільному, робочому столі, програмі Slack або MS Teams. Ось чому працівники люблять це! - Повертайте людей до офісу, дозволяючи їм вибрати правильний день для приходу, уникайте шкоди про дорогу на роботу та ефективніше співпрацюйте. Співробітники можуть бачити, коли і чи будуть їхні колеги в офісі чи працюватимуть з дому. - Покращуйте співпрацю та взаємодію команди на робочому місці, надаючи пріоритет особистим зустрічам, створюючи офісні заходи та встановлюючи нагадування про бронювання столиків і кімнат для переговорів. За допомогою 2 кліків користувачі можуть забронювати такі ресурси, як гарячі столи, кімнати для переговорів і паркувальні місця для робочих днів. - Оптимізуйте витрати на офіс і зменште споживання енергії за допомогою потужної аналітики Deskbird. Обмежте територію мінімального використання та використовуйте розумніше прибирання, щоб заощадити додаткові витрати. Офісна аналітика також надає дані для визначення оптимального співвідношення спільного використання столу. - Спростіть управління офісом, призначивши робочі столи та місця для паркування окремим співробітникам, обмеживши доступ або надавши пріоритетний доступ, щоб забезпечити безперебійну гібридну роботу, інтегруйте з MS Teams, Slack, інструментом HRIS тощо. deskbird на 100% відповідає вимогам GDPR (сертифіковано ISO 27001), а всі дані розміщені та обробляються в ЄС. Просте, але потужне програмне рішення, таке як deskbird, дозволяє успішно керувати гібридною моделлю роботи.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо повністю інтегровані рішення та аналітику для найефективнішого управління ресурсами.
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами користувачів із сучасної інформаційної панелі. Comeen Play пропонує більше 60 інтеграцій, включаючи Google Slides, Microsoft PowerPoint, Salesforce, LumApps і навіть YouTube: дозволяючи вашим співробітникам мати доступ до найкращої інформації в режимі реального часу. Розгорніть наше рішення для цифрових вивісок на платформі ChromeOS, Windows, Android або Samsung Smart Signage. Сотні компаній покладаються на Comeen Play, від стартапів, що швидко розвиваються, до великих підприємств, таких як Veolia, Sanofi, Imerys або Sanmina.
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу, з яким ви хочете сидіти. Забронюйте столик або кімнату для переговорів в один клік. Плануйте свій графік, коли команда буде в офісі, без довгих дискусій. Не пропустіть дні, коли в офіс приходить колега, з яким ви хочете поговорити. Орієнтуйтеся в офісах або поверхах, де ви рідко буваєте. Система містить усі необхідні інтеграції для зручності використання, такі як Active Directory, календарі Google і Exchange. Вона також має високорозвинену функціональність для пошуку та бронювання кімнат для переговорів, включаючи розміщення дисплеїв у передній частині кімнати. Якщо компанія навіть частково запроваджує гнучкі робочі місця, це дає людям вибір, а компанії можливість збільшити штат без дорогого переїзду в інший офіс. Не дозволяйте гібридній роботі заважати спільній роботі. Дайте співробітникам простий спосіб керувати своїм гібридним графіком, запросити колег на роботу та забронювати робочий стіл поблизу одним клацанням миші як із настільного комп’ютера, так і з мобільного додатка.
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми вважаємо, що те, як ваші працівники приходять на роботу, може змінити настрій та цінність вашого бізнесу. Як світова платформа прибуття №1, Wayleadr допомагає більшості людей приїхати легше, швидше і з меншим стресом. Перетворюючи свої фізичні простори, як паркування, столи та кімнати для зустрічей, на розумні, відображені та миттєво доступні простори, Wayleadr створює досвід приїзду без тертя, який дозволяє всім типам підприємств сприяти ефективності, яка створює гармонію та підвищення продуктивності. Відвідайте Wayleadr.com сьогодні, щоб зрозуміти, чому сьогоднішні компанії 21 століття, такі як OpenAI, Uber та Sanofi, вибирають Wayleadr, щоб допомогти своїм працівникам приїхати легше.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у реальному часі, керування гнучкими робочими політиками та створення бездоганної роботи на робочому місці.
Ofisly
ofisly.com
Ofisly – це програма для бронювання робочих місць і керування офісами. Ofisly, найкраща програма для бронювання робочих місць і керування офісами, розроблена з урахуванням простоти. Наш простий у користуванні інтерфейс передає владу в руки ваших співробітників, завдяки чому бронювання столика чи місця для паркування стає легким за допомогою кількох клацань миші. Попрощайтеся з традиційним керуванням офісом за допомогою таких інструментів, як керування відвідувачами, відстеження посилок і звітування про інциденти, які повністю інтегровані в Ofisly. Завдяки знанням офіс-менеджерів, Ofisly створено для оптимізації операцій у вашому робочому просторі. Більше ніяких тривалих торгових зустрічей — почніть використовувати Ofisly самостійно та відчуйте ефективність інтерактивних планів поверхів і карт, які можна налаштувати відповідно до плану вашого офісу. Незалежно від того, керуєте ви гібридною командою чи працюєте з гнучких офісів, Ofisly адаптується до ваших потреб. Доступний через веб-браузери та доступний на платформах iOS та Android, Ofisly є ключем до оптимізації вашого офісного простору та підвищення продуктивності вашої команди. Спробуйте Ofisly сьогодні та дізнайтеся, чому компанії, яким довіряють у всьому світі, як-от Samsung, Societe Generale, BNP Paribas і Shipmonk, покладаються на нас, щоб підвищити якість своїх робочих місць.
Booxpace
booxpace.com
Програма для бронювання офісів, яка пропонує гнучкі, безпечні та орієнтовані на співробітників рішення, які відповідають бізнес-моделям, що розвиваються. Створіть свій власний робочий простір. Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxpace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до своїх потреб і робити бронювання для себе та колег по команді. • Визначення робочого простору • Управління потужностями та бронюванням • Контроль максимального дня Спілкування Використовуйте Booxspace, щоб інформувати своїх співробітників, робити розумні пропозиції та керувати бронюванням подій і тренінгів. • Мобільні сповіщення • Внутрішні оголошення • Поради та підказки Вимірюйте та вдосконалюйте Вимірюйте попит на ваші ресурси за допомогою різних аналізів того, як ваші співробітники використовують ваш офіс, і розробляйте стратегії для підвищення ефективності використання ресурсів. • Найбільш часто використовувані зони • Розподіл людей за місцем розташування • Управління попитом (їдальня, автостоянка тощо) Додайте своїх співробітників Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxspace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого місця відповідно до їхніх потреб і робити бронювання для себе і товаришів по команді. • Бронювання для товаришів по команді • Бронювання спільного робочого місця • Планування соціальної активності Не забувайте про своїх домашніх тварин Функція «Візьміть мого улюбленця» дозволяє вам привести своїх домашніх тварин до офісу та дозволити їм спілкуватися з вами.
Duome
duome.co
Duome — це інтелектуальна платформа планування для гібридних робочих команд, яка покращує співпрацю та використання офісу завдяки рекомендаціям щодо найкращого місця для виконання поточного завдання на основі людей, яких вам потрібно побачити, і роботи, яку потрібно виконати.
Gable
gable.to
Платформа штаб-квартири Gable дозволяє командам на робочих місцях і в сфері нерухомості керувати своїми орендованими офісними приміщеннями за допомогою бронювання столів і кімнат для переговорів, інтеграції бейджів, керування відвідувачами – все це на одній платформі, з якої вони можуть керувати своєю гнучкою політикою, бюджетом і контролем. Gable надає повний круговий огляд гібридного та віддаленого робочого місця з даними й аналітикою для керування та оптимізації.
Team Today
team-today.com
Team Today пропонує прості у використанні інструменти планування та управління, які дають змогу співробітникам вирішувати, звідки й коли працювати, показуючи, звідки планують працювати колеги, які офіси найбільш зайняті та в які дні люди працюють. Ця інформація потім аналізується, щоб отримати уявлення та тенденції щодо використання офісного простору.
Whatspot
whatspot.app
Підніміть управління робочою областю до нових висот за допомогою WhatsPot. Ідеально підходить для підприємств, коворкінг-просторів, університетів та державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні-від столів до (зустрічей) кімнат та паркувальних місць, залишаючись легким у використанні. WhatsPot безкоштовно назавжди для 3 просторів і до 15 користувачів! Досвід незрівнянної ефективності за допомогою нашої інтуїтивно зрозумілої платформи безкоштовно та розширюйте, коли ви відчуваєте потребу в масштабі. Наші ціни розроблені з урахуванням масштабованості, плани пропонують гнучку структуру ціноутворення на основі вашого використання. Вигода від: інтерактивні карти, мобільний додаток, QR -коди на робочому місці, легкий доступ для відвідувачів, процес затвердження, статистика використання простору. Упорядкувати свій простір, спростити бронювання та оптимізувати використання ресурсів, все при покращенні досвіду користувачів. Виберіть WhatsPot для розумнішого, більш організованого робочого простору. Що ви отримуєте: WhatsPot швидко і легко допоможе вам знайти відповідну дату для бронювання, щоб він не зіткнувся з іншими. Миттєві бронювання, на місці-увімкнути миттєві бронювання з простим скануванням, задовольняючи швидкі потреби професіоналів та космічні бронювання, зроблені візуальними-керувати бронюванням гарячого столу легко за допомогою інтерактивних планів поверху. Створіть робоче середовище, в якому команди та особи можуть ефективно працювати. Дивіться в режимі реального часу, які столики доступні, хто перебуває в офісі та де сидять товариші по команді. Зробіть бронювання доступним для публіки - дозвольте відвідувачам та зовнішнім партнерам замовити залів для нарад, столи та інші спільні ресурси компанії легко та без необхідності створення облікового запису. Все, хто контролює. Усі бронювання в одному місці - майте ідеальний огляд усіх власних та бронювання вашої компанії у вигляді календаря чи щоденного порядку денного. Це завжди під рукою на вашому мобільному телефоні, планшеті чи комп’ютері. Загальний контроль, розуміння в режимі реального часу - Керуйте, хто може отримати доступ до ресурсів, затвердити або відхиляти бронювання. Слідкуйте за використанням простору в режимі реального часу, тому ви завжди знаєте, які ресурси використовуються, коли і ким. Детальні звіти про використання для точного рахунку -фактури - підніміть точність виставлення рахунків за допомогою наших детальних звітів про використання. Незалежно від того, чи це виставлення рахунків за гарячі столи чи залів для зустрічей, наше програмне забезпечення надає точні дані, гарантуючи, що кожна година враховується.
Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компанії можуть відстежувати, керувати та оптимізувати свої офісні активи. Yoffix легко налаштувати (лише кілька годин), інтуїтивно зрозумілий у використанні, налаштовується та ідеально інтегрований із Microsoft Teams і Slack. Наша програма для керування офісом — це інтуїтивно зрозуміле рішення, призначене для оптимізації використання робочого простору, підвищення продуктивності команди та забезпечення гнучкості в сучасному динамічному робочому середовищі. Він обслуговує підприємства будь-якого розміру, від невеликих команд до великих корпорацій. Yoffix пропонує все необхідне для освоєння гібридної роботи: - Планування офісних і віддалених днів, щоб мотивувати співробітників повертатися в офіс - Інтерактивні 3D-плани поверхів - Опція обмеженого доступу до будь-яких офісних ресурсів - Бронювання столу за 1-2 кліки (щогодини, щотижневі повторювані або багатоденні бронювання) - Перевірте, хто буде в офісі завтра, і знайдіть своїх колег на місці - Бронювання приміщень із двосторонньою синхронізацією з Outlook - Бронювання паркувальних місць, бездоганно інтегроване в Desk booking UX - Командні бронювання, щоб залучити ваші команди разом і оптимізуйте щотижневе використання офісу - Аналітика робочого місця та статистика відвідуваності - Спеціальні гібридні правила, реєстрація в офісі та сповіщення. Легко керуйте своєю гібридною роботою в Microsoft Teams, інтегрованому з AD і Outlook. Отримайте прибуток від додаткової інтеграції з вашими інструментами для співпраці, HRIS і додатками до обладнання (SpaceDisplay, RoomDisplay, Check-Ins). Переваги: - Бронювання на робочому столі, яке подобається людям і яким вони користуються - Легке налаштування протягом кількох годин та інтуїтивно зрозуміла адаптація - Повний контроль над гібридним налаштуванням і відвідуваністю офісу - >30-50% офісного простору та оптимізація витрат - Сумісність із GDPR і робочою радою - Безкоштовна пробна версія без кредитної картки. Виберіть Yoffix, щоб сприяти зростанню, ефективності та задоволеній робочій силі.
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