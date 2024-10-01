Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Гібридне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк
Програмне забезпечення для підтримки гібридного режиму допомагає компаніям оптимізувати процеси гібридного робочого місця, такі як планування та координація команди. Рішення для гібридної роботи дозволяють співробітникам планувати та повідомляти про свої уподобання щодо місця роботи своїм командам, щоб сприяти співпраці та зв’язку з колегами, міжфункціональними партнерами та друзями по роботі. Адміністратори та керівники гібридних команд, включаючи віддалених співробітників і офісних працівників, використовують ці рішення для встановлення та передачі політик гібридного робочого місця співробітникам. Після встановлення політики співробітники складають бажаний гібридний графік і можуть переглядати бажані робочі або домашні дні своїх колег. Ця прозорість дає змогу працівникам узгоджувати робочі дні з іншими, щоб полегшити особисту співпрацю, зустрічі чи спілкування. Програмне забезпечення для підтримки гібридних систем також генерує цінну інформацію щодо використання простору та тенденцій на робочому місці, надаючи компаніям дані для прийняття рішень щодо гібридної політики та потреб у нерухомості.
Запит на новий застосунок
Skedda
skedda.com
Skedda є провідною глобальною платформою для управління робочими столами та гібридною робочою платформою, яка обслуговує понад 12 000 клієнтів і майже два мільйони користувачів, включаючи IBM, Siemens, Mercedes-Benz і Гарвардський університет. Ми визначаємо майбутнє досвіду роботи на робочому місці,...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — це єдине повністю інтегроване рішення, яке об’єднує все, що вам потрібно для керування та оптимізації вашого робочого місця, від бронювання столу та кімнати до керування доставкою та уніфікованої аналітики зайнятості. Envoy переосмислив те, як компанії приймають відвідувачів, покра...
Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забе...
deskbird
deskbird.com
deskbird – це програма для керування робочим місцем, яка ставить співробітників на перше місце. Платформа забезпечує плавну та зручну роботу, дозволяючи користувачам легко перевіряти зайнятість офісу та відповідно коригувати свій графік. Лише за 2 кліки ви можете забронювати робочий стіл у мобільном...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — це глобальний постачальник програмного забезпечення з восьмирічним досвідом, який допомагає тисячам компаній спростити гнучке та гібридне управління робочим місцем. Ми допомагаємо компаніям перейти від традиційних офісних середовищ до гібридних із простим у налаштуванні та використовуємо...
Comeen
comeen.com
Comeen Play — це платформа цифрових вивісок корпоративного рівня для внутрішньої та оперативної комунікації. Розроблене для великих підприємств рішення дозволяє транслювати вміст вашим командам одним клацанням миші. Імпортуйте або створюйте власний вміст із шаблонів і легко керуйте всіма правами кор...
Yoffix
yoffix.com
Хочете оптимізувати використання офісу та створити щасливе гібридне робоче середовище, яке подобається співробітникам? Завдяки нашій орієнтованій на людей платформі робочого місця співробітники можуть легко планувати робочі дні та бронювати спільні робочі столи, кімнати та паркувальні місця, а компа...
Whatspot
whatspot.app
Підніміть свій робочий простір до нових висот за допомогою Whatspot. Ідеально підходить для компаній, коворкінгів, університетів і державних установ, ми пропонуємо динамічне рішення для всіх ваших потреб у бронюванні – від робочих столів до кімнат (для переговорів) і паркувальних місць, залишаючись ...
Duome
duome.co
Duome — це інтелектуальна платформа планування для гібридних робочих команд, яка покращує співпрацю та використання офісу завдяки рекомендаціям щодо найкращого місця для виконання поточного завдання на основі людей, яких вам потрібно побачити, і роботи, яку потрібно виконати.
UnSpot
unspot.com
Після пандемії багатьом співробітникам більше не потрібно працювати з офісу 5 днів на тиждень, а компаніям більше не потрібно мати робоче місце лише за 1 людиною, що дозволяє різним людям сидіти на одному місці в різні дні. Знайдіть найкраще робоче місце з відповідним обладнанням або знайдіть колегу...
Gable
gable.to
Платформа штаб-квартири Gable дозволяє командам на робочих місцях і в сфері нерухомості керувати своїми орендованими офісними приміщеннями за допомогою бронювання столів і кімнат для переговорів, інтеграції бейджів, керування відвідувачами – все це на одній платформі, з якої вони можуть керувати сво...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у ре...
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от ...
Team Today
team-today.com
Team Today пропонує прості у використанні інструменти планування та управління, які дають змогу співробітникам вирішувати, звідки й коли працювати, показуючи, звідки планують працювати колеги, які офіси найбільш зайняті та в які дні люди працюють. Ця інформація потім аналізується, щоб отримати уявле...
Booxpace
booxpace.com
Програма для бронювання офісів, яка пропонує гнучкі, безпечні та орієнтовані на співробітників рішення, які відповідають бізнес-моделям, що розвиваються. Створіть свій власний робочий простір. Дозвольте своїм співробітникам використовувати Booxpace, щоб швидко планувати свій робочий час з будь-якого...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly – це програма для бронювання робочих місць і керування офісами. Ofisly, найкраща програма для бронювання робочих місць і керування офісами, розроблена з урахуванням простоти. Наш простий у користуванні інтерфейс передає владу в руки ваших співробітників, завдяки чому бронювання столика чи міс...