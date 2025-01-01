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Програмне забезпечення HRMS & HCM
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Програмне забезпечення HRMS & HCM - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення «Системи управління людськими ресурсами» (HRMS) і «Управління людським капіталом» (HCM) — це всеосяжні платформи в області кадрових технологій, що охоплюють функції різних категорій програмного забезпечення для управління персоналом. HRMS служить інтегрованою модульною системою для управління всіма аспектами інформації про людські ресурси. Компанії використовують HRMS для оптимізації критично важливих кадрових функцій, таких як підбір персоналу, перевірка ефективності та навчання співробітників у централізованій системі, сприяючи ефективному управлінню персоналом і звітності. Пакети HRMS, які зазвичай застосовуються відділами кадрів на великих підприємствах, розроблені з модульною структурою, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних організаційних вимог. Ці системи можуть бути реалізовані або як повністю інтегровані пакети, або як окремі модулі, які можна інтегрувати з іншими найкращими у своєму класі програмними рішеннями для управління персоналом. Основні функції HRMS включають основне управління персоналом, інструменти найму, можливості управління продуктивністю та функції корпоративної системи управління навчанням (LMS).

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси, покращує досвід працівників і забезпечує підтримку віддаленої роботи.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.

Armano

Armano

armano.io

Armano - це комплексне HR-рішення, що пропонує облік часу, управління талантами, документи, витрати, комунікації та управління проектами для малі та середні бізнеси.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee HR - хмарний інструмент для управління людськими ресурсами, що займається обліком робочого часу, управлінням відпустками та організацією документів.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR — це набір інструментів для управління життєвим циклом співробітників у компанії, включно з адаптацією, збором зворотного зв'язку та управлінням кар'єрою.

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