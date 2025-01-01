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Програмне забезпечення «Системи управління людськими ресурсами» (HRMS) і «Управління людським капіталом» (HCM) — це всеосяжні платформи в області кадрових технологій, що охоплюють функції різних категорій програмного забезпечення для управління персоналом. HRMS служить інтегрованою модульною системою для управління всіма аспектами інформації про людські ресурси. Компанії використовують HRMS для оптимізації критично важливих кадрових функцій, таких як підбір персоналу, перевірка ефективності та навчання співробітників у централізованій системі, сприяючи ефективному управлінню персоналом і звітності. Пакети HRMS, які зазвичай застосовуються відділами кадрів на великих підприємствах, розроблені з модульною структурою, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних організаційних вимог. Ці системи можуть бути реалізовані або як повністю інтегровані пакети, або як окремі модулі, які можна інтегрувати з іншими найкращими у своєму класі програмними рішеннями для управління персоналом. Основні функції HRMS включають основне управління персоналом, інструменти найму, можливості управління продуктивністю та функції корпоративної системи управління навчанням (LMS).
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси, покращує досвід працівників і забезпечує підтримку віддаленої роботи.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Breathe
breathehr.com
Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Access
theaccessgroup.com
Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro - програмне забезпечення для управління персоналом у будівельній галузі, яке допомагає компаніям наймати, організовувати та розвивати робочу силу.
PrimePay
primepay.com
PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.
GoCo
goco.io
GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Worknice
worknice.com
Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.
Armano
armano.io
Armano - це комплексне HR-рішення, що пропонує облік часу, управління талантами, документи, витрати, комунікації та управління проектами для малі та середні бізнеси.
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR - хмарний інструмент для управління людськими ресурсами, що займається обліком робочого часу, управлінням відпустками та організацією документів.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це набір інструментів для управління життєвим циклом співробітників у компанії, включно з адаптацією, збором зворотного зв'язку та управлінням кар'єрою.
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