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Програмне забезпечення HRMS & HCM
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Програмне забезпечення HRMS & HCM - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення «Системи управління людськими ресурсами» (HRMS) і «Управління людським капіталом» (HCM) — це всеосяжні платформи в області кадрових технологій, що охоплюють функції різних категорій програмного забезпечення для управління персоналом. HRMS служить інтегрованою модульною системою для управління всіма аспектами інформації про людські ресурси. Компанії використовують HRMS для оптимізації критично важливих кадрових функцій, таких як підбір персоналу, перевірка ефективності та навчання співробітників у централізованій системі, сприяючи ефективному управлінню персоналом і звітності. Пакети HRMS, які зазвичай застосовуються відділами кадрів на великих підприємствах, розроблені з модульною структурою, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних організаційних вимог. Ці системи можуть бути реалізовані або як повністю інтегровані пакети, або як окремі модулі, які можна інтегрувати з іншими найкращими у своєму класі програмними рішеннями для управління персоналом. Основні функції HRMS включають основне управління персоналом, інструменти найму, можливості управління продуктивністю та функції корпоративної системи управління навчанням (LMS).

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HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси, покращує досвід працівників і забезпечує підтримку віддаленої роботи.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управління професійними мережами, навичками та проектною співпрацею, що полегшує пошук талантів і управління даними.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.

BrioHR

BrioHR

briohr.com

BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo – це хмарна платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси, такі як набори, пільги та оплату праці з підтримкою самообслуговування працівників.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay - програма для управління заробітною платою та HR для малого і середнього бізнесу, що спрощує виплати, відстеження часу та відповідність податковим вимогам.

Worknice

Worknice

worknice.com

Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.

Papervee HR

Papervee HR

papervee.com

Papervee-це хмарне рішення для людських ресурсів, яке допомагає впорядкувати завдання, такі як відстеження часу, управління відпусток та організація документів. Рішення централізує робочі процеси з персоналу, такі як планування, віддалені роботи, відстеження понаднормових робіт тощо. Він також автоматизує генерацію, набір та відстеження часу проекту.

Armano

Armano

armano.io

Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.

Ostendi

Ostendi

ostendihr.com

OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, керувати цілями та кар’єрними шляхами. Зберігання всіх даних про людей в одному місці дозволить вам швидко приймати найкращі можливі рішення щодо своїх співробітників.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Paychex

Paychex

paychex.com

Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.

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