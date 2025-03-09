Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення «Системи управління людськими ресурсами» (HRMS) і «Управління людським капіталом» (HCM) — це всеосяжні платформи в області кадрових технологій, що охоплюють функції різних категорій програмного забезпечення для управління персоналом. HRMS служить інтегрованою модульною системою для управління всіма аспектами інформації про людські ресурси. Компанії використовують HRMS для оптимізації критично важливих кадрових функцій, таких як підбір персоналу, перевірка ефективності та навчання співробітників у централізованій системі, сприяючи ефективному управлінню персоналом і звітності. Пакети HRMS, які зазвичай застосовуються відділами кадрів на великих підприємствах, розроблені з модульною структурою, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних організаційних вимог. Ці системи можуть бути реалізовані або як повністю інтегровані пакети, або як окремі модулі, які можна інтегрувати з іншими найкращими у своєму класі програмними рішеннями для управління персоналом. Основні функції HRMS включають основне управління персоналом, інструменти найму, можливості управління продуктивністю та функції корпоративної системи управління навчанням (LMS).
Запит на новий застосунок
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
HROne
hrone.cloud
HRONE-це готовий до майбутнього HCM Suite, який автоматизує процеси HR, спрощує взаємодію людини та надає діючі уявлення для побудови кращих робочих місць. У нашому прагненні встановити все HR на автопілоті, ми успішно впорядкували функції HR протягом усього життєвого циклу працівників, заощаджуючи мільйони годин на 1100+ підприємств. Цей підрахунок включає назви 20+ галузей - Timex, ABP, Lux Cozi, Drom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Gold Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXP, Launcher та Paynearby - це декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам мобільний додаток за нульовою вартістю, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації HR в будь -який час і в будь -який час. Ми диференціюємо себе на ринку програмного забезпечення HR за допомогою наступних помітних функціональних можливостей. Будучи першим HCM, який вживає дій у реальному часі на всіх завданнях HR, відлякуючи відставання з тонкими нагадуваннями, ми налаштували вас на успіх, автоматизуючи всі оперативні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт- https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR - це програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси, покращує досвід працівників і забезпечує підтримку віддаленої роботи.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
BrioHR
briohr.com
Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (системи відстеження кандидатів), а потім залучайте своїх нових співробітників повністю цифровим способом. - Адміністратор відділу кадрів: керуйте оплачуваними відпустками, базою даних працівників і документами, нарахуванням заробітної плати (для Сінгапуру та Малайзії, більше буде!), претензіями щодо витрат, табелями... - Управління продуктивністю: відстежуйте KPI / OKR, керуйте оцінкою ефективності, збирайте відгуки на 360°...
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
GoCo
goco.io
GOCO приводить в життя дані HR та надає інструменти для налаштування робочих процесів для будь -якого процесу, політики або контрольного списку. За допомогою GOCO організації отримують спеціальну команду підтримки, яка налаштовує їх на успіх і залишається доступною після впровадження. Від борту та пільг до управління продуктивністю та заробітною платою, Goco пропонує все, що потрібно для запуску HR в одному, простому у використанні рішення. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Worknice
worknice.com
Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Papervee HR
papervee.com
Papervee-це хмарне рішення для людських ресурсів, яке допомагає впорядкувати завдання, такі як відстеження часу, управління відпусток та організація документів. Рішення централізує робочі процеси з персоналу, такі як планування, віддалені роботи, відстеження понаднормових робіт тощо. Він також автоматизує генерацію, набір та відстеження часу проекту.
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, керувати цілями та кар’єрними шляхами. Зберігання всіх даних про людей в одному місці дозволить вам швидко приймати найкращі можливі рішення щодо своїх співробітників.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce-це все-в-одна платформа HR, яка безперешкодно керує всім вашим досвідом працівників та впорядковує процеси кадрів на кожному етапі життєвого циклу працівників. Як екосистема HR, Peopleforce пропонує шість повнофункціональних та настроюваних продуктів: Corehr, набирання, виконання, пульс, час та стіл, задоволення різноманітних потреб підприємств та забезпечення всебічної платформи, яка впорядковує процеси та підвищення ефективності роботи. За допомогою Peopleforce у вас є гнучкість вибирати та оплатити потрібні вам потрібні продукти, забезпечуючи економічну ефективність та максимізуючи вартість ваших інвестицій. Що можуть робити працівники в додатку: -Обов’язкова інформація про відстеження балансу - Запит та керуйте вихідним часом, уточнюючи причину відсутності, затверджувачі підштовхування - Отримайте швидкий доступ до особистих профілів та контактних даних із каталогом працівників, які можна шукати - Подивіться, хто сьогодні та причини їх відсутності -Доступ до сучасних новин та оголошень компанії -Огляд уборів, переглянути та виконати призначених завдань - Доступ до своїх документів Менеджери додатково - Отримайте сповіщення із запитами відпустки та може швидко переглянути та затвердити або відхилити їх. -Легко керуйте своїми завданнями, схваленнями та справами. Місія Peopleforce полягає в тому, щоб надати можливість бізнесу рухатися вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах, створюючи можливості та приємне середовище на робочому місці. Як зміна ігор у революції досвіду роботи для професіоналів, менеджерів та службовців, людей, стали вибором для 600+ підприємств, включаючи інноваторів, таких як Deloitte, Rakuten, Reask, Roosh, Ajax та багато інших.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Paychex
paychex.com
Додаток Paychex допомагає роботодавцям і працівникам управляти заробітною платою, пільгами та даними про працівників, спрощуючи процеси обліку та адміністрування.
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомога майже 3000 організаціям набирає, панувати, визнати та утримувати працівників, платформа управління талантами ClearCompany з 2004 року дала змогу тисячам компаній з 2004 року максимізувати таланти, розширюючи можливості людей на кожному етапі подорожі працівника. ClearCompany інтегрує найкращі практики, орієнтовані на дані, вміст, поінформований експертом, та індивідуальні програмні засоби для набору, рампи, визнання та утримання працівників, об'єднання людей та процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли HR має інструменти, необхідні для точного планування, ініціативи людей бездоганно та розвиток культури навмисно - ці важливі стовпи максимізації талантів є основою його платформи управління талантами. ClearCompany-це платформа для управління талантами з повним спектром, яка допомагає організаціям досягти своїх місій, об'єднавши людей, платформи та процеси для максимізації талантів працівників. Його унікальний підхід ставить місію компанії в центрі процесів талантів кожного клієнта. Як єдиний постачальник програмного забезпечення HR, що об'єднує набір, на борту, управління ефективністю та залучення працівників, платформа ClearCompany підтримує організації протягом усього життєвого циклу працівників.
ChartHop
charthop.com
Charthop - це динамічна платформа для людей, яка з'єднує та візуалізує всі дані ваших людей для розширення можливостей вашої організації за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Charthop працює на місії створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Операційна платформа динамічних людей, Charthop з'єднує та візуалізує дані людей для розширення можливостей організацій за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Приводячи новий підхід до HR, платформа Operations Operations Charthop-це єдине джерело даних людей та основна точка дій для щоденних програм, процесів та ініціатив. Від людей та керівників фінансів до менеджерів та службовців, Charthop призначений для всіх в організації. Charthop добре грає з десятками платформ за допомогою надійних інтеграцій у стеку HR Tech та обслуговує такі компанії, як 1Password, Yipitdata, Bettercloud та Starburst. Заснований у 2019 році Іеном Уайтом, Чартоп підтримується Андреессеном Горовіцом та Кокс -Ентерпрайзами.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.