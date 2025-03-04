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Програмне забезпечення «Системи управління людськими ресурсами» (HRMS) і «Управління людським капіталом» (HCM) — це всеосяжні платформи в області кадрових технологій, що охоплюють функції різних категорій програмного забезпечення для управління персоналом. HRMS служить інтегрованою модульною системою для управління всіма аспектами інформації про людські ресурси. Компанії використовують HRMS для оптимізації критично важливих кадрових функцій, таких як підбір персоналу, перевірка ефективності та навчання співробітників у централізованій системі, сприяючи ефективному управлінню персоналом і звітності. Пакети HRMS, які зазвичай застосовуються відділами кадрів на великих підприємствах, розроблені з модульною структурою, що дозволяє налаштувати відповідно до конкретних організаційних вимог. Ці системи можуть бути реалізовані або як повністю інтегровані пакети, або як окремі модулі, які можна інтегрувати з іншими найкращими у своєму класі програмними рішеннями для управління персоналом. Основні функції HRMS включають основне управління персоналом, інструменти найму, можливості управління продуктивністю та функції корпоративної системи управління навчанням (LMS).
Запит на новий застосунок
Rippling
rippling.com
Rippling дає підприємствам одне місце для управління HR, ІТ та фінансів - Globally. Він об'єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як, наприклад, заробітна плата, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше ви можете керувати та автоматизувати кожну частину життєвого циклу працівників в одній системі. Наприклад, візьміть на борту. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та встановити свою заробітну плату, корпоративну карту, комп'ютер, пільги та навіть сторонні додатки, такі як Slack та Microsoft 365-все протягом 90 секунд.
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti® тепер працівники самостійно розраховують заробітну плату, а також отримують інструкції щодо пошуку та виправлення дорогих помилок перед подачею заробітної плати. Програмне забезпечення Paycom оптимізує процеси, підвищує ефективність і надає співробітникам можливість керувати власною інформацією про кадри – і все це в одному додатку: від адаптації та отримання пільг до управління талантами тощо. Paycom, визнаний на національному рівні завдяки своїм технологіям і культурі робочого місця, тепер може обслуговувати підприємства будь-якого розміру в США та за кордоном. Paycom веде цифрову трансформацію на американському робочому місці. Наша відданість нашій культурі та цінностям призвела до того, що ми були названі однією з найінноваційніших компаній світу за версією Fast Company, одним із найкращих робочих місць Америки за версією Newsweek та найкращими роботодавцями в США за версією Top Workplaces. Paycom має приблизно 36 820 клієнтів у Сполучених Штатах (станом на 31 грудня 2023 року), що на 1% більше, ніж у попередньому році. 15 квітня 2014 року Paycom стала публічною компанією, її акції почали торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером PAYC. На початку 2020 року компанія увійшла до S&P 500.
Keka HR
keka.com
Наймання-це не просто одноетапне досягнення, оскільки він передбачає різні складні фази через подорож. А пошук правильного таланту - це кроки до побудови успішного ділового середовища. Отже, Keka оснащує вас приголомшливими функціями, такими як пошук кандидатів у багатоплатформу, технічні оцінки, показники та ін., Що допоможе вам запропонувати досвід найму на майбутньому за допомогою системи відстеження заявників Keka. Keka HR - це людей, що сприяють людям. Він автоматизує процеси та допомагає побудувати мотивовану та віддану культуру на робочому місці, перетворюючи вашу компанію з добра на велику. За допомогою Keka ви можете сприяти високопродуктивній культурі, яка адаптується, розвивається та масштабує, що робить вашу команду більш ефективною. Як лідер в галузі технічних технологій для малих та середніх підприємств, Кека є універсальним і придатним для всіх галузей.
Asanify
asanify.com
Asanify — це комплексне рішення, яке відповідає вимогам комплексного управління персоналом для вашої організації. Він також забезпечує безпроблемне й повністю автоматизоване рішення для нарахування заробітної плати, яке ідеально підходить для стартапів і підприємств, що швидко розвиваються. Ви можете розпочати роботу безкоштовно з нашою системою найму на пенсію. Додаток для нарахування заробітної плати в 1 клік дозволяє вам нараховувати заробітну плату та переказувати гроші не лише для ваших місцевих працівників, але й для глобальних підрядників. Наша інтеграція зі Slack, Excel, Google Suite і Whatsapp робить доступ до вашої HRMS чудово зручним і зручним у чаті. Наша гнучка платформа, яка повністю конфігурується, у поєднанні з цілодобовою підтримкою клієнтів зробить керування персоналом надзвичайно простим для вашої організації.
ZingHR
zinghr.com
Zinghr був рушійною силою, яка допомагає організаціям вийти за рамки автоматизації та забезпечити рішення, яке може безпосередньо вплинути на результати бізнесу та покращити досвід працівників. ZingHR прагне до першого підходу, орієнтованого на працівників та мобільного. Платформа HCM Enterprise для покращення робочої сили незалежно від географічних кордонів, що охоплюють весь спектр від на борту до виходу та поза ним.
Workday
workday.com
Хмара управління робочим днем наразі включає рішення для фінансів, персоналу, планування та управління витратами. Cloud Management Cloud перемагає обмеження ERP та перетворює компанії на випереджувальні організації. Дізнайтеся більше.
Cinode
cinode.com
Хто знає що, хто є в наявності, що я можу продати? Ми надаємо важливу інформацію про продажі, доставку та навички, яких вам зараз бракує. Cinode — це універсальна платформа для прискорення зростання вашої консультаційної компанії. Не дарма ми є найкращим вибором у Північних країнах.
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де ми живемо і працюємо. Access допомагає понад 100 000 клієнтів змінити спосіб використання програмного забезпечення для бізнесу, надаючи кожному працівнику свободу робити більше важливого.
BrioHR
briohr.com
Універсальна платформа управління персоналом для МСП. Наша платформа управління персоналом допомагає компаніям миттєво оцифрувати всі функції управління персоналом на всьому шляху співробітника в одному місці: - залучення талантів: оцифровуйте та співпрацюйте над наймом за допомогою нашої ATS (системи відстеження кандидатів), а потім залучайте своїх нових співробітників повністю цифровим способом. - Адміністратор відділу кадрів: керуйте оплачуваними відпустками, базою даних працівників і документами, нарахуванням заробітної плати (для Сінгапуру та Малайзії, більше буде!), претензіями щодо витрат, табелями... - Управління продуктивністю: відстежуйте KPI / OKR, керуйте оцінкою ефективності, збирайте відгуки на 360°...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
HROne
hrone.cloud
HROne — це готовий до майбутнього пакет HCM, який автоматизує процеси управління персоналом, спрощує взаємодію людей і надає корисну інформацію для створення кращих робочих місць. У нашому прагненні налаштувати всю HR на автопілот, ми успішно оптимізували функції HR протягом усього життєвого циклу співробітників, заощадивши мільйони годин для понад 1100 підприємств. Ця кількість включає імена з понад 20 галузей — Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher і Paynearby. назвати декілька. Найкраща частина? Ми даруємо нашим користувачам МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК за нульовою ціною, щоб допомогти їм відчути справжню силу автоматизації управління персоналом будь-де та будь-коли. Ми виділяємося на ринку програмного забезпечення для управління персоналом такими основними функціями: ✅ Перша в історії папка вхідних повідомлень для відділу кадрів на основі Gmail, яка керуватиме вашим днем ✅ Інноваційна інформація про завдання, щоб вчасно виконувати роботу ✅ Інтуїтивно зрозуміле глобальне вікно пошуку для відстеження та доступу до будь-якої інформації та система, яка не просто обіцяє, а й справді ПОКАЗУЄ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУ РЕНТАЦІЮ. Будучи першим HCM, який виконує дії в режимі реального часу над усіма завданнями HR, запобігаючи відставання за допомогою тонких нагадувань, ми підготували вас до успіху, автоматизувавши всі операційні завдання. Щоб дізнатися більше, відвідайте наш веб-сайт - https://hrone.cloud/
GoCo
goco.io
GOCO приводить в життя дані HR та надає інструменти для налаштування робочих процесів для будь -якого процесу, політики або контрольного списку. За допомогою GOCO організації отримують спеціальну команду підтримки, яка налаштовує їх на успіх і залишається доступною після впровадження. Від борту та пільг до управління продуктивністю та заробітною платою, Goco пропонує все, що потрібно для запуску HR в одному, простому у використанні рішення. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.
PrimePay
primepay.com
PrimePay зникає складність нарахування заробітної плати та управління персоналом для малого та середнього бізнесу. Ми об’єднали 37 років досвіду та непохитну відданість обслуговуванню в інтелектуальну, універсальну платформу HCM. Платформа, визначена опціями та створена для надання виняткових результатів
Worknice
worknice.com
Приємне програмне забезпечення HR - 100% розроблене, виготовлене та підтримуване в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивну платформу HR для впорядкування ваших систем та структури HR для досягнення великих речей. Worknice може похвалитися провідним ринком досвіду користувачів у основному персоналі; впорядковані на борту, розумні документи та відповідність, управління змінами працівників, інтеграція заробітної плати, випуск часу, огляди та опитування. Побудований для процвітаючих команд з персоналу, яким потрібно вирішити виклики зараз і коли виникають нові.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
Papervee HR
papervee.com
Papervee — це хмарне рішення для роботи з персоналом, яке допомагає оптимізувати такі завдання, як відстеження часу, керування відпустками та організація документів. Рішення централізує робочі процеси відділу кадрів, такі як планування, віддалена робота, відстеження понаднормової роботи тощо. Він також автоматизує створення трудових договорів, найм персоналу та відстеження часу проекту.
Armano
armano.io
Armano — це комплексне HR-рішення, яке пропонує такі функції, як відстеження робочого часу, керування талантами, керування файлами та документами, управління витратами, внутрішні комунікації та управління проектами. Він обслуговує малий і середній бізнес із конкурентними цінами та зручною платформою.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR — це повний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти вам керувати життєвим циклом співробітників у вашій компанії. Ви можете вибрати з різноманітних рішень, які допоможуть вам спростити процес адаптації, збирати інформацію та відгуки від ваших співробітників, збирати документацію, керувати цілями та кар’єрними шляхами. Зберігання всіх даних про людей в одному місці дозволить вам швидко приймати найкращі можливі рішення щодо своїх співробітників.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo-це велика платформа HR-Tech, яка вирішує складні виклики HR під час впорядкування та автоматизації щоденних операцій з HR. Довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products та 2500 інших, Zimyo пропонує комплексний набір продуктів, що включають HR та оплати праці, відвідування, продуктивність, Відстеження заявників, залучення, LMS та 50+ модулів. Використовуючи ці рішення, організації будь-якого розміру можуть автоматизувати операції з персоналу, запускати заробітну плату без помилок, виплатити зарплату вчасно, відстежувати відвідуваність працівників, на борт/офідні працівники, відстежувати ефективність роботи працівників, резюме, надсилайте листи та зробіть набагато більше. Що там для вас у Зіміо? * Залучення працівників: опитування імпульсів працівників; Прямі та групові чати для однорангових; Оголошення, дискусійні форуми та опитування; Індекс щастя; Анонімний відгук; HelpDesk & квитки * Основний HR: управління даними працівників; Самослужіння працівника; Документи та політика; Співробітник на борту; Службовець на борту; HR -аналітика та звітність * Оплати праці: автоматизація обробки оплати праці; Управління витратами та виплати; Законом управління дотриманням; Багаторічна заробітна плата * Час та відвідуваність: Управління відвідуванням; Гео-міток та гео-оф; Управління реєстру; Нагадування про відвідування; Управління польотом * Програмне забезпечення для управління продуктивністю: OKRS; Огляди (KRA/KPI); безперервний відгук; Один до одного; Компенсація та оцінка управління * Програмне забезпечення для управління набору: Управління кандидатом; Управління басейном талантів; Рейтингові зв'язки на основі інтерв'ю та на основі навичок; Спеціальні потоки найму; Оцінка навичок; Відновити розбір; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce-це все-в-одна платформа HR, яка безперешкодно керує всім вашим досвідом працівників та впорядковує процеси кадрів на кожному етапі життєвого циклу працівників. Як екосистема HR, Peopleforce пропонує шість повнофункціональних та настроюваних продуктів: Corehr, набирання, виконання, пульс, час та стіл, задоволення різноманітних потреб підприємств та забезпечення всебічної платформи, яка впорядковує процеси та підвищення ефективності роботи. За допомогою Peopleforce у вас є гнучкість вибирати та оплатити потрібні вам потрібні продукти, забезпечуючи економічну ефективність та максимізуючи вартість ваших інвестицій. Що можуть робити працівники в додатку: -Обов’язкова інформація про відстеження балансу - Запит та керуйте вихідним часом, уточнюючи причину відсутності, затверджувачі підштовхування - Отримайте швидкий доступ до особистих профілів та контактних даних із каталогом працівників, які можна шукати - Подивіться, хто сьогодні та причини їх відсутності -Доступ до сучасних новин та оголошень компанії -Огляд уборів, переглянути та виконати призначених завдань - Доступ до своїх документів Менеджери додатково - Отримайте сповіщення із запитами відпустки та може швидко переглянути та затвердити або відхилити їх. -Легко керуйте своїми завданнями, схваленнями та справами. Місія Peopleforce полягає в тому, щоб надати можливість бізнесу рухатися вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах, створюючи можливості та приємне середовище на робочому місці. Як зміна ігор у революції досвіду роботи для професіоналів, менеджерів та службовців, людей, стали вибором для 600+ підприємств, включаючи інноваторів, таких як Deloitte, Rakuten, Reask, Roosh, Ajax та багато інших.
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших клієнтів. Постачальники просто продадуть вам продукт. Але насправді партнер піклується про вас і ваш бізнес. Партнер приділяє час, щоб пізнати вас і зрозуміти ваші потреби. Ми працюємо з вами, щоб визначити найкращі рішення, які принесуть користь вашому бізнесу сьогодні, прокладаючи шлях до кращого завтра. А завтра все про вашу команду. Усе, що ми робимо, спрямоване на підтримку вас у досягненні ваших цілей. Разом ми вирішуємо вашу повсякденну роботу, щоб ви могли витрачати більше часу на формування культури, якої прагнете ви та ваші співробітники. Для професіоналів, які жадають справжнього партнерства, Paylocity — це компанія з управління персоналом і заробітної плати, яка звільняє вас від завдань сьогоднішнього дня, тож разом ми можемо проводити більше часу, зосереджені на обіцянках завтрашнього дня. Йдемо вперед разом.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. є провідним постачальником інтегрованих рішень щодо управління людським капіталом для заробітної плати, пільг, людських ресурсів та страхових послуг. Поєднуючи свою інноваційну платформу технологій та мобільності Service As-Service з спеціалізованим, особистим сервісом, Paychex дає можливість власникам бізнесу малого та середнього розміру зосередитись на зростанні та управлінні своїм бізнесом. Підтримується більш ніж 45 років досвіду галузі, Paychex обслуговує приблизно 670 000 клієнтів заробітної плати станом на 31 травня 2019 року в більш ніж 100 локаціях у США та Європі та платить один із 12 американських працівників приватного сектору. Paychex Flex-це все в одному рішенні HR, розроблене з урахуванням простоти. Завдяки технології, яка зростає та змінюється з вашим бізнесом, PayChex має правильне поєднання інноваційних бізнес -рішень та віддана підтримка, яка допоможе вам досягти своїх цілей, куди б ваш бізнес не проходив. * Найняти, оплатувати, керувати та утримувати працівників з упевненістю * Отримайте досвіду, нагородну підтримку, де і коли вам це потрібно з нашою командою підтримки 24/7/365 * Будьте перед зміною законів та правил з нашими експертами з дотримання * Доступ до своєї інформації на ходу за допомогою мобільного додатка Paychex Flex * Управління талантами: рекрути, зберігайте та розвивають найвищі таланти з однієї платформи HR та впорядковують процес найму та на борту. * Управління робочою силою: підвищення ефективності та продуктивності працівників за допомогою наших життєво важливих ресурсів управління робочою силою. * Заробітна плата та фінансова підтримка: Легко сплачують працівникам та керують податками, витратами тощо, щоб ви могли продовжувати зосереджуватися на своєму бізнесі. * Вигоди працівників: Залучайте та зберігайте найвищі таланти, пропонуючи цінні пільги для працівників, спрощуючи адміністрацію вашого плану. * PEO та HR -аутсорсинг: Підтримуйте свій бізнес протягом усього життєвого циклу працівників за допомогою наших комплексних HR -аутсорсингових рішень. * Досвід працівників: заощаджуйте час та підвищуйте точність, надаючи працівникам доступ до HR самообслуговування, навчання та фінансові інструменти. * Інтеграція: Автоматично та точно підключіть та обмінюються даними між вашим програмним забезпеченням та Paychex Flex. Виберіть правильний рівень технологій та підтримку для вашого бізнесу зараз - зберігаючи можливість зростати в міру зміни ваших потреб. Подивіться, чому Paychex-найбільша компанія з персоналу для малого та середнього бізнесу, і дозвольте нам спростити ваш досвід оплати праці.
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
Bob HR
hibob.com
Боб - це платформа HR, яка спрощує управління людьми та модернізує досвід роботи для кожного працівника - залучення, культуру та продуктивність праці. Боб налаштовується на те, як ви працюєте - змістити, віддалені або гібридні роботи. Це дає можливість HR та менеджерам підвищувати ефективність та утримання, що призводить до більш здорової та продуктивнішої команди. За допомогою BOB ви можете впорядкувати свої основні процеси HR, такі як на борту, управління продуктивністю та управління компенсацією за допомогою автоматизованих робочих процесів для підвищення ефективності, покриття всіх точок дотику та заощадження дорогоцінного часу. Боб надає кількісні дані, які можуть інформувати стратегічні рішення, які впливають на суть. Боб допомагає динамічним компаніям виявити найкраще у своїх працівників. Виділені команди Hibob у США, Великобританії, Європі, Ізраїлі та Австралії щодня працюють над тим, щоб обслуговувати понад 1400 сучасних, швидко зростаючих підприємств середнього розміру.
Factorial
factorialhr.com
Factorior-це програмне забезпечення "все в одному", яке допомагає вам керувати часом, талантами та документами в одній централізованій системі, заощаджуючи час, усуваючи помилки та призводить до успіху. Факторне хмарне програмне забезпечення на основі HR розроблене для малих та середніх підприємств (SMB), ви забудете електронні таблиці, вирішуючи проблеми з простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що дозволяє оптимізувати та оцифровувати всі ваші ручні процеси. Повне рішення з персоналу, яке автоматизує, спрощує та впорядковує адміністративні процеси, надаючи інформацію та розуміння, щоб допомогти компаніям покращити їх управління та зменшити витрати. - ЧАС ВНУТРІШНІ: Безперешкодно відстежуйте свою відвідуваність лише кількома кранами, призначаючи таблички для різних проектів та місця роботи. - Управління відсутністю: без особливих зусиль просити свята, медичні та особисті відпустки, отримуючи оперативні сповіщення про затвердження менеджера. Також керівники команд можуть затвердити або відхилити запити з мобільного додатка. - Зміни: Підтримуйте організацію, переглядаючи свої майбутні робочі зміни або в вашої команди. - Соціальна: доступ до цінної інформації компанії, включаючи новини, події, нові столяри, дні народження тощо. - Документи: надійно перегляд, завантаження та підпису важливих документів через додаток. - Витрати: Швидко надсилайте свої витрати, знявши фотографію квитанції та стежте за процесом затвердження безпосередньо в додатку. - Завдання: Залишайтеся на вершині своїх обов'язків, ефективно переглядаючи та керував завданнями, що очікують на очікування. - Календар: Перегляньте наявність товаришів своїх товаришів у зручному форматі календаря для ефективного планування. - Каталог та профіль працівників: Вивчіть ролі своїх колег та контактні дані, оновлюючи власну відповідну інформацію. Переконайтеся, що точність детально, таких як зміни або зміни банківського рахунку, які можуть вплинути на вашу оплату праці.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це глобальна платформа людей для сучасної робочої сили. Рішення HCM Enterprise, Dayforce поєднує в собі заробітну плату, HR, переваги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі для Power Fectless Workforce. Dayforce допомагає забезпечити досвід, який допомагає організаціям розблокувати свій повний потенціал робочої сили та працювати з довірою, незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб -квартира Dayforce знаходиться в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, штат Міннесота з операціями по всьому світу. Бренд компанії обіцяє покращити робоче життя - це зобов’язання, яке він робить не лише клієнтам, але й власним людям та громадам, в яких працює Dayforce. Ключові області продуктів: * HRIS * Глобальна заробітна плата, оплата за запитом * Переваги * Управління робочою силою, включаючи час та відвідування та управління завданнями * Придбання талантів, включаючи набір та на борту * Управління талантами, включаючи управління ефективністю, планування правонаступництва, управління компенсацією, опитування залучення та інтегровану систему управління навчанням * Розширена звітність, аналітика та інформаційні панелі * HR Самостійне обслуговування через мобільний додаток Dayforce
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомога майже 3000 організаціям набирає, панувати, визнати та утримувати працівників, платформа управління талантами ClearCompany з 2004 року дала змогу тисячам компаній з 2004 року максимізувати таланти, розширюючи можливості людей на кожному етапі подорожі працівника. ClearCompany інтегрує найкращі практики, орієнтовані на дані, вміст, поінформований експертом, та індивідуальні програмні засоби для набору, рампи, визнання та утримання працівників, об'єднання людей та процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли HR має інструменти, необхідні для точного планування, ініціативи людей бездоганно та розвиток культури навмисно - ці важливі стовпи максимізації талантів є основою його платформи управління талантами. ClearCompany-це платформа для управління талантами з повним спектром, яка допомагає організаціям досягти своїх місій, об'єднавши людей, платформи та процеси для максимізації талантів працівників. Його унікальний підхід ставить місію компанії в центрі процесів талантів кожного клієнта. Як єдиний постачальник програмного забезпечення HR, що об'єднує набір, на борту, управління ефективністю та залучення працівників, платформа ClearCompany підтримує організації протягом усього життєвого циклу працівників.
ChartHop
charthop.com
Charthop - це динамічна платформа для людей, яка з'єднує та візуалізує всі дані ваших людей для розширення можливостей вашої організації за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Charthop працює на місії створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Операційна платформа динамічних людей, Charthop з'єднує та візуалізує дані людей для розширення можливостей організацій за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Приводячи новий підхід до HR, платформа Operations Operations Charthop-це єдине джерело даних людей та основна точка дій для щоденних програм, процесів та ініціатив. Від людей та керівників фінансів до менеджерів та службовців, Charthop призначений для всіх в організації. Charthop добре грає з десятками платформ за допомогою надійних інтеграцій у стеку HR Tech та обслуговує такі компанії, як 1Password, Yipitdata, Bettercloud та Starburst. Заснований у 2019 році Іеном Уайтом, Чартоп підтримується Андреессеном Горовіцом та Кокс -Ентерпрайзами.
Breathe
breathehr.com
Breathe — це просте та безпечне програмне забезпечення для роботи з персоналом, яке було відзначене багатьма нагородами і допомагає малим і середнім підприємствам Великої Британії перенести свої основні процеси з персоналом в Інтернет, заощаджуючи час, забезпечуючи душевний спокій і сприяючи бізнесу, де б вони не працювали. Більш ніж 15 000 британських малих підприємств і благодійних організацій довіряють Breathe керувати більш ніж 400 000 людьми. Breathe схвалено та рекомендовано мережею з понад 600 партнерів. Організації, які використовують Breathe, включають AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA та інші. Функції продукту включають: - Керування відпустками та відпустками - Моніторинг хвороби та відсутності - Управління продуктивністю - Управління витратами - Планування співробітників - Відстеження робочого часу - База даних співробітників і аналітика - Необмежене зберігання документів - Рота, робочий час і відвідуваність Розпочніть 14-денну пробну версію сьогодні та подивіться, як інтуїтивно зрозумілі продукти Breathe можуть допомогти вам і вашому бізнесу.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження виплат працівникам. У 2019 році Gadjo C Sevilla та Браян Т. Горовіц писав у журналі PC Magazine, що BambooHR «дорожчий за конкуруючі продукти» та «не має функцій адміністрування переваг (BA) у порівнянні з конкурентними рішеннями», але його «твердий набір функцій і зручний інтерфейс висувають його на вершину нашої список".
Arcoro
arcoro.com
Будівельні компанії та підрядники мають особливі потреби в управлінні робочою силою, і Arcoro пропонує набір модульного будівельного програмного забезпечення для управління персоналом, який дозволяє компаніям успішно їх вирішувати. Arcoro — це єдина технологічна компанія з управління персоналом, яка зосереджена на будівельній галузі та пропонує рішення, які допомагають компаніям наймати, керувати та розвивати свій бек-офіс, професійну та кваліфіковану робочу силу. Набір модулів Arcoro включає: • Відстеження заявників • Онбординг • Управління навчанням • Основні відділи кадрів • Переваги • Відстеження робочого часу/відвідуваності ExakTime • Управління компенсаціями • Управління продуктивністю та планування наступності. Компанії можуть вибрати один або всі модулі, і багато клієнтів починають з одного або двох і додають більше, коли їхні потреби змінюються або їх організація зростає. Модулі в пакеті Arcoro повністю інтегровані, але вони також інтегруються з іншими будівельними технологіями, включаючи системи управління проектами, управління персоналом і облікові системи. Arcoro підтримує тісні партнерські відносини з іншими провідними постачальниками будівельних технологій, щоб забезпечити бездоганний досвід для клієнтів. Понад 8000 будівельних компаній і підрядників різного розміру в Північній Америці покладаються на Arcoro, щоб допомогти їм задовольнити свої потреби в кадрах. Щодня більше 1 мільйона професіоналів у будівництві користуються продукцією Arcoro. Arcoro прагне забезпечити найкращий досвід для співробітників на місцях і в офісі. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш сайт www.arcoro.com.
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