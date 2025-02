Програмне забезпечення HRMS & HCM - Найпопулярніші застосунки - Туркменістан

GoCo

GOCO приводить в життя дані HR та надає інструменти для налаштування робочих процесів для будь -якого процесу, політики або контрольного списку. За допомогою GOCO організації отримують спеціальну команду підтримки, яка налаштовує їх на успіх і залишається доступною після впровадження. Від борту та пільг до управління продуктивністю та заробітною платою, Goco пропонує все, що потрібно для запуску HR в одному, простому у використанні рішення. The mission of GoCo is to help businesses spend less time on manual, painful, and complex HR tasks so they can focus on growing happier, more productive teams.