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Постачальники кадрових послуг
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Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки

«Постачальники кадрових послуг» означають компанії чи організації, які пропонують широкий спектр рішень і послуг у сфері управління персоналом (HR) для бізнесу. Ці послуги призначені для допомоги організаціям в ефективному управлінні їхнім людським капіталом, вирішенні різноманітних кадрових потреб і забезпеченні дотримання законів і правил зайнятості.

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ADP

ADP

adp.com

Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy - це служба проксі, яка пропонує більше 200 мільйонів житлових проксі для веб-вискоблювання та збору даних з високим рівнем анонімності.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork - це платформа для фрілансерів та клієнтів, що пропонує різноманітні послуги за фіксованими цінами від $10.

Empower

Empower

empower.com

Empower - додаток для управління особистими фінансами, що дозволяє відстежувати доходи, витрати та фінансові цілі, а також отримувати персоналізовані рекомендації.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Фонд дизайну взаємодії - це онлайн-платформа для навчання UX-дизайну з курсами для всіх рівнів, від початківців до досвідчених дизайнерів.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.

Hone

Hone

honehq.com

Hone пропонує онлайн-навчання для співробітників, зосереджуючи увагу на розвитку лідерських навичок та командній взаємодії.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Додаток Інституту управління проектами підтримує професіоналів, надаючи ресурси, інструменти та навчальні матеріали для ефективного управління проектами.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

Додаток HeartMath допомагає користувачам досягти емоційної рівноваги через моніторинг серцевого ритму та медитації.

SHRM

SHRM

shrm.org

Додаток SHRM надає інформацію та ресурси для професіоналів у сфері управління персоналом, включаючи новини, інструменти та стратегії HR.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — платформа для психічного здоров'я, що забезпечує індивідуальну допомогу та підрахунок результатів через цифрові послуги. Пропонує рішення для організацій.

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire - це хмарний додаток для набору персоналу, що спрощує публікацію вакансій і управління кандидатами.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity допомагає компаніям з управлінням персоналом, обробкою заробітної плати, набором кадрів та пропонує рішення для найму, щоб зекономити час та зусилля.

Insperity

Insperity

insperity.com

Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial — це платформа для управління фінансами, яка пропонує рішення для заощаджень на здоров'я, пенсійні інвестиції та автоматичні рахунки перекидання.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 - інструмент оцінки лідерських навичок, що забезпечує конфіденційний 360-градусний зворотний зв'язок у шести ключових сферах.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live - це програма персоналізованого навчання комунікації, яка допомагає команді впевнено досягати цілей компанії.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi додаток надає повний цикл HR-підтримки для управління людськими ресурсами вашого бізнесу.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

SuccessCOACHING – це програма навчання для CSM та команд Customer Success, що надає практичні знання та сертифікацію для розвитку професійних навичок.

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Relocate.me допомагає фахівцям шукати роботу в IT за кордоном з підтримкою візи та переїзду.

The Forem

The Forem

theforem.co

The Forem - це платформа, що дозволяє лідерам навчання тренувати від 10 до 10,000 співробітників одночасно.

Talaera

Talaera

talaera.com

Talaera – навчання бізнес-англійської для міжнародних команд з персоналізованими рішеннями для покращення комунікаційних навичок у різних сферах.

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate - це платформа для управління переїздом, яка спрощує логістику, підключаючи користувачів до надійних послуг пакування та транспорту.

PayEntry

PayEntry

payentry.com

PayEntry - це додаток для управління заробітною платою, який автоматизує розрахунки, забезпечує точність виплат і спрощує доступ до інформації для працівників.

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health - це платформа для психічного здоров'я, що надає швидкі послуги терапії та ресурси для роботодавців і працівників.

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Sawayo — програма для управління документами, робочим часом і відпустками, що дозволяє відповідати вимогам законодавства. Включає цифровий підпис і архів документів.

LEADx

LEADx

leadx.org

Leadx - мобільний додаток для розвитку лідерства, що пропонує інструменти, ресурси та навчальний контент для підвищення лідерських навичок та особистісного зростання.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners надає рішення з управління персоналом, дотримання законодавства та безпеки на робочому місці, полегшуючи навантаження на бізнес.

UMR

UMR

member.umr.com

Додаток UMR допомагає керувати медичними перевагами, надаючи доступ до деталей планування, лікарів у мережі та підтримки користувачів.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub - це онлайн-платформа для співробітників, що пропонує знижки та переваги для покращення фінансового добробуту та зниження витрат.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

TalentPulse допомагає діагностувати, передбачати та запобігати плинності кадрів за допомогою аналітики талантів від Retensa.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Fairtme - це програмне забезпечення, яке допомагає австралійським бізнесам вручну керувати виплатами заробітної плати та забезпечує правильну оплату співробітників.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ - це платформа, що пропонує ресурси для розвитку навичок управління, командної роботи та підвищення ефективності працівників через оцінки та навчальні матеріали.

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Pryor Learning - платформа для професійного навчання, що пропонує доступ до курсів з бізнесу, технологій та особистого розвитку в зручному форматі.

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds – це платформа для підтримки кар’єрних переходів, яка пропонує персоналізований коучинг та технологічні інструменти для працівників і організацій.

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive – платформа підтримки кар'єри, що допомагає організаціям у процесі звільнень і надає підтримку працівникам у переході на нову роботу.

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health надає корпоративні медичні послуги, інтегруючи здоров'я та добробут для австралійського бізнесу на основі наукових даних.

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR - автоматизована платформа для управління зарплатою та людськими ресурсами, що спрощує процеси управління персоналом для малих і середніх підприємств.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Windsparq – платформа для розвитку лідерства в команді, що допомагає співробітникам зростати особистісно та професійно відповідно до потреб організації.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5 - це платформа, яка допомагає зрозуміти різні перспективи в команді, знижуючи напруженість і підвищуючи продуктивність в повсякденній роботі.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

TraceGenie - сервіс для відстеження членів пенсійного фонду, забезпечує контроль, швидкість і безпеку під час роботи з втраченими учасниками.

Bennie

Bennie

bennie.com

Додаток Bennie допомагає співробітникам зрозуміти свої пільги, переглядати картки ID, знаходити провайдерів та отримувати підтримку через Ask Bennie.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo – платформа для управління організаційними процесами, що оптимізує роботу, співпрацю і комунікацію в бізнесах різного масштабу.

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Learnexus — це додаток для онлайн-навчання, що пропонує корпоративне навчання, програми Lean Six Sigma та агільне навчання.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo - це додаток для оцінки та розвитку талантів, що допомагає клієнтам підвищувати прибутковість, продуктивність та стабільність працівників.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

Додаток Staragile підтримує професіоналів у навчанні Agile та управлінню проектами через курси, відео-лекції та інтерактивні матеріали.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician сприяє зміні поведінки працівників через персоналізовані цифрові досвіди, що допомагають розвивати нові навички за 30 днів.

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR – це платформа для управління працівниками, що спрощує міжнародну зайнятість, обробку заробітної плати та дотримання законодавства.

Corplife

Corplife

corplife.at

Corplife - це HR Tech програмне забезпечення для управління пільгами працівників, що покращує відносини між роботодавцями та працівниками.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers - платформа для з'єднання компаній з корпоративними тренерами. Досліджуйте та відкривайте наближаючі навчальні події у вашому місті.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab – платформа для бізнесу, яка допомагає організаціям зосередитися на досягненні результатів, забезпечуючи прозорість та інструменти для кращого управління.

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних, що надає коучинг через MS Teams та Slack цілодобово.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp - це платформа для залучення працівників, що покращує спілкування та зв'язки в команді, підвищуючи моральний дух і продуктивність праці.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid - цифрова платформа для перевірки особистих даних в Індії, забезпечує понад 100 видів перевірок для клієнтів.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти вакансії у кол-центрах, виробництві, транспортуванні та інших легких промислових галузях.

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