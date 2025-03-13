Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки

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«Постачальники кадрових послуг» означають компанії чи організації, які пропонують широкий спектр рішень і послуг у сфері управління персоналом (HR) для бізнесу. Ці послуги призначені для допомоги організаціям в ефективному управлінні їхнім людським капіталом, вирішенні різноманітних кадрових потреб і забезпеченні дотримання законів і правил зайнятості.
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ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - це служба проксі, яка пропонує більше 200 мільйонів житлових проксі для веб-вискоблювання та збору даних з високим рівнем анонімності.
Kwork
kwork.com
Kwork - це платформа для фрілансерів та клієнтів, що пропонує різноманітні послуги за фіксованими цінами від $10.
Empower
empower.com
Empower - додаток для управління особистими фінансами, що дозволяє відстежувати доходи, витрати та фінансові цілі, а також отримувати персоналізовані рекомендації.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Фонд дизайну взаємодії - це онлайн-платформа для навчання UX-дизайну з курсами для всіх рівнів, від початківців до досвідчених дизайнерів.
Central Test
centraltest.com
Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.
Hone
honehq.com
Hone пропонує онлайн-навчання для співробітників, зосереджуючи увагу на розвитку лідерських навичок та командній взаємодії.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Project Management Institute
pmi.org
Додаток Інституту управління проектами підтримує професіоналів, надаючи ресурси, інструменти та навчальні матеріали для ефективного управління проектами.
HeartMath
heartmath.com
Додаток HeartMath допомагає користувачам досягти емоційної рівноваги через моніторинг серцевого ритму та медитації.
SHRM
shrm.org
Додаток SHRM надає інформацію та ресурси для професіоналів у сфері управління персоналом, включаючи новини, інструменти та стратегії HR.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — платформа для психічного здоров'я, що забезпечує індивідуальну допомогу та підрахунок результатів через цифрові послуги. Пропонує рішення для організацій.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire - це хмарний додаток для набору персоналу, що спрощує публікацію вакансій і управління кандидатами.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
Allevity
allevity.com
Allevity допомагає компаніям з управлінням персоналом, обробкою заробітної плати, набором кадрів та пропонує рішення для найму, щоб зекономити час та зусилля.
Insperity
insperity.com
Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial — це платформа для управління фінансами, яка пропонує рішення для заощаджень на здоров'я, пенсійні інвестиції та автоматичні рахунки перекидання.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 - інструмент оцінки лідерських навичок, що забезпечує конфіденційний 360-градусний зворотний зв'язок у шести ключових сферах.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live - це програма персоналізованого навчання комунікації, яка допомагає команді впевнено досягати цілей компанії.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi додаток надає повний цикл HR-підтримки для управління людськими ресурсами вашого бізнесу.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING – це програма навчання для CSM та команд Customer Success, що надає практичні знання та сертифікацію для розвитку професійних навичок.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me допомагає фахівцям шукати роботу в IT за кордоном з підтримкою візи та переїзду.
The Forem
theforem.co
The Forem - це платформа, що дозволяє лідерам навчання тренувати від 10 до 10,000 співробітників одночасно.
Talaera
talaera.com
Talaera – навчання бізнес-англійської для міжнародних команд з персоналізованими рішеннями для покращення комунікаційних навичок у різних сферах.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate - це платформа для управління переїздом, яка спрощує логістику, підключаючи користувачів до надійних послуг пакування та транспорту.
PayEntry
payentry.com
PayEntry - це додаток для управління заробітною платою, який автоматизує розрахунки, забезпечує точність виплат і спрощує доступ до інформації для працівників.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health - це платформа для психічного здоров'я, що надає швидкі послуги терапії та ресурси для роботодавців і працівників.
Sawayo
sawayo.de
Sawayo — програма для управління документами, робочим часом і відпустками, що дозволяє відповідати вимогам законодавства. Включає цифровий підпис і архів документів.
LEADx
leadx.org
Leadx - мобільний додаток для розвитку лідерства, що пропонує інструменти, ресурси та навчальний контент для підвищення лідерських навичок та особистісного зростання.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners надає рішення з управління персоналом, дотримання законодавства та безпеки на робочому місці, полегшуючи навантаження на бізнес.
UMR
member.umr.com
Додаток UMR допомагає керувати медичними перевагами, надаючи доступ до деталей планування, лікарів у мережі та підтримки користувачів.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub - це онлайн-платформа для співробітників, що пропонує знижки та переваги для покращення фінансового добробуту та зниження витрат.
TalentPulse
talentpulse.net
TalentPulse допомагає діагностувати, передбачати та запобігати плинності кадрів за допомогою аналітики талантів від Retensa.
Fairtme
fairtime.com.au
Fairtme - це програмне забезпечення, яке допомагає австралійським бізнесам вручну керувати виплатами заробітної плати та забезпечує правильну оплату співробітників.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ - це платформа, що пропонує ресурси для розвитку навичок управління, командної роботи та підвищення ефективності працівників через оцінки та навчальні матеріали.
Pryor Learning
pryor.com
Pryor Learning - платформа для професійного навчання, що пропонує доступ до курсів з бізнесу, технологій та особистого розвитку в зручному форматі.
Careerminds
careerminds.com
Careerminds – це платформа для підтримки кар’єрних переходів, яка пропонує персоналізований коучинг та технологічні інструменти для працівників і організацій.
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive – платформа підтримки кар'єри, що допомагає організаціям у процесі звільнень і надає підтримку працівникам у переході на нову роботу.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health надає корпоративні медичні послуги, інтегруючи здоров'я та добробут для австралійського бізнесу на основі наукових даних.
Runa HR
runahr.com
Runa HR - автоматизована платформа для управління зарплатою та людськими ресурсами, що спрощує процеси управління персоналом для малих і середніх підприємств.
Wildsparq
wildsparq.com
Windsparq – платформа для розвитку лідерства в команді, що допомагає співробітникам зростати особистісно та професійно відповідно до потреб організації.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 - це платформа, яка допомагає зрозуміти різні перспективи в команді, знижуючи напруженість і підвищуючи продуктивність в повсякденній роботі.
TraceGenie
tracegenie.co.za
TraceGenie - сервіс для відстеження членів пенсійного фонду, забезпечує контроль, швидкість і безпеку під час роботи з втраченими учасниками.
Bennie
bennie.com
Додаток Bennie допомагає співробітникам зрозуміти свої пільги, переглядати картки ID, знаходити провайдерів та отримувати підтримку через Ask Bennie.
Lumity Benefits
lumity.com
Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.
Enablo
enablo.com
Enablo – платформа для управління організаційними процесами, що оптимізує роботу, співпрацю і комунікацію в бізнесах різного масштабу.
Learnexus
learnexus.com
Learnexus — це додаток для онлайн-навчання, що пропонує корпоративне навчання, програми Lean Six Sigma та агільне навчання.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo - це додаток для оцінки та розвитку талантів, що допомагає клієнтам підвищувати прибутковість, продуктивність та стабільність працівників.
StarAgile
staragile.com
Додаток Staragile підтримує професіоналів у навчанні Agile та управлінню проектами через курси, відео-лекції та інтерактивні матеріали.
Cognician
cognician.com
Cognician сприяє зміні поведінки працівників через персоналізовані цифрові досвіди, що допомагають розвивати нові навички за 30 днів.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR – це платформа для управління працівниками, що спрощує міжнародну зайнятість, обробку заробітної плати та дотримання законодавства.
Corplife
corplife.at
Corplife - це HR Tech програмне забезпечення для управління пільгами працівників, що покращує відносини між роботодавцями та працівниками.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers - платформа для з'єднання компаній з корпоративними тренерами. Досліджуйте та відкривайте наближаючі навчальні події у вашому місті.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab – платформа для бізнесу, яка допомагає організаціям зосередитися на досягненні результатів, забезпечуючи прозорість та інструменти для кращого управління.
Coachello
coachello.io
Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних, що надає коучинг через MS Teams та Slack цілодобово.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp - це платформа для залучення працівників, що покращує спілкування та зв'язки в команді, підвищуючи моральний дух і продуктивність праці.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid - цифрова платформа для перевірки особистих даних в Індії, забезпечує понад 100 видів перевірок для клієнтів.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти вакансії у кол-центрах, виробництві, транспортуванні та інших легких промислових галузях.
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