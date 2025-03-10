Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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«Постачальники кадрових послуг» означають компанії чи організації, які пропонують широкий спектр рішень і послуг у сфері управління персоналом (HR) для бізнесу. Ці послуги призначені для допомоги організаціям в ефективному управлінні їхнім людським капіталом, вирішенні різноманітних кадрових потреб і забезпеченні дотримання законів і правил зайнятості.
Запит на новий застосунок
Careerminds
careerminds.com
Careerminds — це глобальний партнер з аутплейсменту та управління кар’єрою, який піклується про вас, ваших співробітників і бренд вашої компанії. Ми поєднуємо передові технології з персоналізованими індивідуальними тренінгами щодо кар’єри, що дозволяє нам надавати персоналізовані послуги будь-кому в будь-якому місці за нижчою ціною, ніж традиційні фірми. Ми обіцяємо підтримувати учасників протягом усього процесу, працюючи з ними, поки вони не отримають нову, значиму роль. Повернення ваших співробітників до роботи – це наша місія та наша гарантія.
Relocate.me
relocate.me
Relocate.me допомагає фахівцям шукати роботу в IT за кордоном з підтримкою візи та переїзду.
Fairtme
fairtime.com.au
Розрахунок заробітної плати легко. Ми допомагаємо австралійським підприємствам виконувати свої зобов’язання щодо дотримання вимог щодо заробітної плати. Програмне забезпечення Fairtime гарантує, що ваші співробітники отримують заробітну плату за правильною ставкою кожного циклу оплати.
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальної власності та найкраща в галузі гарантія безпеки забезпечать вам спокій у всьому світі. Ми стягуємо комісію лише за фіксованою низькою ставкою, а не у відсотках, щоб допомогти вам контролювати свій бюджет.
Allevity
allevity.com
Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity професійно керувати їхніми кадрами, нарахуванням заробітної плати, підбором персоналу та персоналом. Місія Allevity — стати вашим найкращим бізнес-рішенням. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ Allevity допомагає вам керувати бізнесом: - Розшифровуючи незрозумілі трудові закони та правила - Підтримуючи вашу компанію згідно з трудовими нормами - Розпоряджаючись пільгами та компенсаціями працівникам - Звільняючи вас від стомлюючої роботи співробітників НАЗАПЛАТА ПЛАТИ Можливості аутсорсингу заробітної плати Allevity повертають вам час. . Ми забезпечуємо: -Важку роботу з обробки заробітної плати -Досвід справжнього партнерства -Програмне забезпечення, яке можна налаштувати для вашого облікового запису. Ви зберігаєте: -Стільки (чи мало) участі, скільки забажаєте -Час, який ви б витратили на нарахування заробітної плати НАБІР ТА ПЕРСОНАЛ Наш експерт рекрутери допоможуть вам не витрачати час і гроші на неправильний підбір. -Знаходить і звужує коло найбільш релевантних, кваліфікованих кандидатів -Допомагає зменшити плинність кадрів -Забезпечує найкращу відповідність культурі вашої компанії -Залучає хороших кандидатів під час співбесіди -Розширює пропозиції та сповіщає відхилених заявників ДЛЯ ШУКАЧІВ РОБОТИ Працюють лише рекрутери Allevity з професійними роботодавцями, які: - хочуть отримати навички у вашій рубці - цінують вашу унікальну особистість - платять вам справедливо та належно
PayEntry
payentry.com
Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою та простішою у використанні. Подивіться різницю між платформою для нарахування заробітної плати, створеною спільно з нашими клієнтами, для наших клієнтів.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire - це хмарний додаток для набору персоналу, що спрощує публікацію вакансій і управління кандидатами.
Kwork
kwork.com
Kwork - це платформа для фрілансерів та клієнтів, що пропонує різноманітні послуги за фіксованими цінами від $10.
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — перше в Азії рішення для переміщення співробітників цифрового підприємства. Наше технічне рішення дає змогу професіоналам відділу кадрів і адміністраторів спростити процес переїзду, усуваючи труднощі, пов’язані з виконанням робочих процесів вручну, завищеними цінами та відмовою від пропозицій. З HappyLocate на вашому боці ви можете залишити ці турботи позаду. Доведена досконалість з 2016 року. З 2016 року ми працюємо на ринку, надаючи наші рішення щодо переміщення співробітників багатьом великим підприємствам, таким як Coca-Cola, SPAR, Diageo, Quess Corp, ITC infotech та багатьом іншим. Наші результати говорять самі за себе – ми допомогли цим корпораціям заощадити 80% їхнього часу, скоротити витрати на 18-24% і підвищити їхній рейтинг співробітників (eNPS) на вражаючі 30%.
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи передові технології з персоналізованою високою сенсорною підтримкою. Наш підхід спрямований на задоволення унікальних потреб кожної людини, оскільки ми допомагаємо їй просувати свою кар’єру вперед. Кожен заслуговує на роботу, яку любить, де він може рости та реалізувати свій потенціал. Саме так ми розуміємо досягнення кар’єрного благополуччя. Дізнайтесь більше на thrivemycareer.com
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.
Sawayo
sawayo.de
Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та керувати персоналом із плануванням відпусток. Програма дозволяє членам команди підписувати документи цифровим підписом через додаток, а також створювати архів документів для перегляду. Інтегрований облік робочого часу, управління документами та контрактами дозволяє компаніям запроваджувати різноманітні вимоги відповідності з невеликими зусиллями, заощаджуючи час і відповідаючи законодавству.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі ReachLink і якісному лікуванню, яке настільки ж ефективно, як терапія віч-на-віч. ReachLink For Enterprises пропонує індивідуальні рішення для організацій, які прагнуть запропонувати послуги з психічного здоров’я своїм співробітникам та іншим групам населення.
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health пропонує корпоративну охорону здоров’я на основі фактичних даних, забезпечуючи інтеграцію здоров’я та добробуту для австралійських компаній.
Corplife
corplife.at
Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатковувані виплати для робочої сили. Однією з USP є комбінація функцій Corplife Benefits (пільги для працівників) і Corplife Lunch (неоподатковувана винагорода за обід), тому працівники отримують подвійну вигоду. Відділ кадрів отримує анонімну, цінну інформацію про співробітників, щоб діяти із запобіжними заходами та довгостроково зв’язувати ваших співробітників. Зараз ми працюємо в DACH, і понад 400 компаній використовують наше програмне забезпечення.
Runa HR
runahr.com
Runa HR — це основна автоматизована платформа розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan дає вам можливість керувати ефективністю ваших співробітників і програмами розвитку лідерства за допомогою набору веб-інструментів перегляду за запитом.
TalentPulse
talentpulse.net
Діагностуйте, прогнозуйте та запобігайте плинності кадрів за допомогою повного набору аналітичних рішень від Retensa.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Фонд дизайну взаємодії - це онлайн-платформа для навчання UX-дизайну з курсами для всіх рівнів, від початківців до досвідчених дизайнерів.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навчальним програмам SuccessCOACHING ви отримуєте доступ до підібраних шляхів навчання, розроблених досвідченими експертами з успіху клієнтів, реальних вправ, які допоможуть вам зрозуміти, як застосувати те, що ви навчилися, постійно вдосконалюваної навчальної програми, яка залишається в курсі останніх новин. найкращі практики та акредитовану, визнану галуззю сертифікацію, яка демонструє вашу відданість професійному розвитку. Ми об’єднали знання, отримані під час співпраці з понад 750 компаніями, і створили комплексну, просту в дотриманні програму навчання успіху клієнтів, якій довіряють CSM від провідних компаній у всьому світі.
Cognician
cognician.com
Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауці, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зручний інтерфейс Cognician заснований на чаті та є інтерактивним і допомагає співробітникам приймати нові способи мислення та діяти для особистого розвитку, командної співпраці, інновацій та продуктивності.
SHRM
shrm.org
Додаток SHRM надає інформацію та ресурси для професіоналів у сфері управління персоналом, включаючи новини, інструменти та стратегії HR.
Project Management Institute
pmi.org
Додаток Інституту управління проектами підтримує професіоналів, надаючи ресурси, інструменти та навчальні матеріали для ефективного управління проектами.
HeartMath
heartmath.com
Додаток HeartMath допомагає користувачам досягти емоційної рівноваги через моніторинг серцевого ритму та медитації.
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лідером індустрії навчання протягом понад 40 років, Pryor допоміг більш ніж 11 мільйонам людей досягти їхніх кар’єрних цілей, пропонуючи комплексне, доступне та зручне навчання бізнесу, відповідності та безпеки.
StarAgile
staragile.com
Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постійного технологічного прогресу та задовольнити всі ваші потреби. Ми надаємо наші послуги по всьому світу в понад 25 країнах, включаючи США, Великобританію, ОАЕ, Сінгапур, Австралію та Індію тощо, ми створили міцний глобальний відбиток, який виходить за межі кордонів і охоплює студентів звідусіль. Наша пристрасна та віддана команда експертів успішно навчила понад 3 000 000+ студентів і професіоналів у різноманітних сферах, включаючи Agile та Scrum, управління проектами, управління якістю та DevOps, щоб назвати декілька, і прагне підвищити рівень вашої досконалості та прискорити ваш кар'єри!
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group розробляє та поширює інноваційні рішення для оцінки та розвитку талантів, щоб допомогти клієнтам максимально збільшити прибуток, продуктивність і стабільність робочої сили.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ – це видавець навчальних ресурсів для розвитку чудових навичок спілкування. Компанія пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, які включають паперові та онлайн-оцінювання, емпіричні ігри, симуляції та відтворювані навчальні програми.
Learnexus
learnexus.com
Ми надаємо онлайн-рішення для безперервного вдосконалення корпоративного навчання, ощадливих навчальних програм шести сигм і адаптивного коучинга.
Talaera
talaera.com
Навчання ділової англійської для глобальних команд. Завдяки персоналізованим навчальним рішенням на вимогу для вашого міжнародного робочого місця Talaera пропонує навчання для професіоналів, які спілкуються в швидкоплинному середовищі в різних каналах, часових поясах і культурах. Допоможіть своїм командам покращити свої навички ділового спілкування – презентації, віртуальні зустрічі, переговори, професійні електронні листи, вимова, міжкультурне спілкування... Персоналізовані програми із заняттями 1:1, груповими курсами, семінарами, вебінарами або Mix'n'match.
The Forem
theforem.co
МАСШТАБУВАНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАВЧАННЯ КОГОРТИ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Проста у використанні платформа Forem дозволяє керівникам L&D навчати 10-10 000+ співробітників одночасно.
Insperity
insperity.com
Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.
Empower
empower.com
Empower - додаток для управління особистими фінансами, що дозволяє відстежувати доходи, витрати та фінансові цілі, а також отримувати персоналізовані рекомендації.
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial — це платформа для управління фінансами, яка пропонує рішення для заощаджень на здоров'я, пенсійні інвестиції та автоматичні рахунки перекидання.
BenefitHub
benefithub.com
Benefithub - це ринок онлайн -портал онлайн -пільг та ринок знижок працівників у США.
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
Bennie
bennie.com
Глобальна платформа пільг Bennie допомагає роботодавцям, працівникам і їхнім утриманцям розвиватися завдяки низці сучасних рішень, включаючи консультації, страхування та коучинг. Bennie, якому довіряють найбільш інноваційні компанії світу, є універсальним рішенням, яке виходить за рамки традиційних переваг і включає навчання співробітників, страхування P&C тощо. Додаток Bennie – це ресурс, який допоможе співробітникам легко знайти та зрозуміти інформацію про переваги. Від перегляду ідентифікаційних карток до пошуку постачальників у мережі та перегляду Bennie’s Marketplace – учасники мають під рукою інформацію про переваги та необхідні інструменти. Медичний консьєрж Bennie, Ask Bennie, є найкращим інструментом для цілеспрямованої підтримки учасників. Учасники можуть спілкуватися з Ask Bennie Advocate безпосередньо в додатку, щоб отримати допомогу з запитаннями про відкриту реєстрацію, покриття, переговори щодо рахунків/помилки, пошук постачальників тощо.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Відстеження постачальника послуг для індустрії Пенсійного фонду. Члени, які не можуть бути відстежені: Кошмар керівника фонду. У нас спільна мета, дозвольте TraceGenie допомогти вашому фонду. Наші комісії залежать від ринку, і з використанням платформи TraceGenie ви можете бути впевнені у повному контролі та підзвітності, швидкому виконанні робіт, мінімальному ризику шахрайства та душевному спокої, знаючи, що ваші інструкції знаходяться в найвміліших руках
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum пропонує аутсорсинг відділу кадрів, нарахування заробітної плати та адміністрування заробітної плати, виплати працівникам і адміністрування пільг, 401(k), винагороди працівникам і рішення з питань управління персоналом.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBeneFits - це платформа корпоративних вигод та нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучати своїх працівників.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - це служба проксі, яка пропонує більше 200 мільйонів житлових проксі для веб-вискоблювання та збору даних з високим рівнем анонімності.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Central Test
centraltest.com
Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.
ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділитися з натовпу.
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своєї компанії. G&A Partners, як постачальник аутсорсингу кадрів, повертає вам час, необхідний для зосередження на своєму бізнесі. Наше партнерство починається не з презентації продажів, воно починається з виявлення ваших унікальних бізнес-потреб і розробки індивідуального прозорого рішення. Завдяки сертифікованим HR-експертам, передовим технологіям і орієнтованому на клієнта підходу ми полегшуємо ваші кадрові навантаження та допомагаємо вам будувати стратегії роботи з людьми, які повертають час у ваші руки.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щоб запускати та вбудовувати інструменти, а потім вимірювати та стимулювати їхній постійний успіх. Enablo допомогла сотням організацій трансформувати свою культуру, щоб дати людям можливість виконувати свою роботу якнайкраще разом.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також професійну довідку, кредит, глобальну базу даних і перевірки негативних ЗМІ.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щасливішими на роботі. RehvUp — це приватна мережа, створена для соціального зв’язку та зміцнення зв’язків між усіма рівнями вашої робочої сили, як ніколи раніше, одночасно підвищуючи моральний дух на робочому місці, продуктивність і прибуток.
Simpli5
simpli5.com
5 Динаміка – це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнаванню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється. Наша методологія відкриває двері до кращого розуміння, а наша платформа Simpli5 дозволяє постійно застосовувати її у вашому повсякденному житті. Якщо ви шукаєте інструмент, який можна безпосередньо застосувати до поточної роботи та який можна інтегрувати в ядро культури вашої компанії, 5 Dynamics саме для вас.
Hone
honehq.com
Hone пропонує онлайн-навчання для співробітників, зосереджуючи увагу на розвитку лідерських навичок та командній взаємодії.
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