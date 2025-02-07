Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Словаччина

Allevity

allevity.com

Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity професійно керувати їхніми кадрами, нарахуванням заробітної плати, підбором персоналу та персоналом. Місія Allevity — стати вашим найкращим бізнес-рішенням. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ Allevity допомагає вам керувати бізнесом: - Розшифровуючи незрозумілі трудові закони та правила - Підтримуючи вашу компанію згідно з трудовими нормами - Розпоряджаючись пільгами та компенсаціями працівникам - Звільняючи вас від стомлюючої роботи співробітників НАЗАПЛАТА ПЛАТИ Можливості аутсорсингу заробітної плати Allevity повертають вам час. . Ми забезпечуємо: -Важку роботу з обробки заробітної плати -Досвід справжнього партнерства -Програмне забезпечення, яке можна налаштувати для вашого облікового запису. Ви зберігаєте: -Стільки (чи мало) участі, скільки забажаєте -Час, який ви б витратили на нарахування заробітної плати НАБІР ТА ПЕРСОНАЛ Наш експерт рекрутери допоможуть вам не витрачати час і гроші на неправильний підбір. -Знаходить і звужує коло найбільш релевантних, кваліфікованих кандидатів -Допомагає зменшити плинність кадрів -Забезпечує найкращу відповідність культурі вашої компанії -Залучає хороших кандидатів під час співбесіди -Розширює пропозиції та сповіщає відхилених заявників ДЛЯ ШУКАЧІВ РОБОТИ Працюють лише рекрутери Allevity з професійними роботодавцями, які: - хочуть отримати навички у вашій рубці - цінують вашу унікальну особистість - платять вам справедливо та належно