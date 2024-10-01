Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Нова Каледонія

Simpli5

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5 Динаміка – це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнаванню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється...