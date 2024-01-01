Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Бразилія

«Постачальники кадрових послуг» означають компанії чи організації, які пропонують широкий спектр рішень і послуг у сфері управління персоналом (HR) для бізнесу. Ці послуги призначені для допомоги організаціям в ефективному управлінні їхнім людським капіталом, вирішенні різноманітних кадрових потреб і забезпеченні дотримання законів і правил зайнятості.

Запит на новий застосунок


LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників послуг проксі-серверів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для сканування!

ADP

ADP

adp.com

ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.

Kwork

Kwork

kwork.com

Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!

Empower

Empower

empower.com

Наше бачення полягає в тому, щоб змінити фінансове життя за допомогою порад, людей і технологій. Наша місія полягає в забезпеченні фінансової свободи для всіх.

Interaction Design Foundation

Interaction Design Foundation

interaction-design.org

Interaction Design Foundation — найбільша онлайн-школа дизайну в світі. Відтоді як ми були засновані в 2002 році, наші курси, вебінари та література з відкритим вихідним кодом скерували понад 159 232 поточних і початківців дизайнерів у їхній подорожі до дизайну UI/UX. Наша місія полягає в тому, щоб ...

Central Test

Central Test

centraltest.com

Рішення для прогнозної оцінки талантів: психометричний тест для прийняття найкращих рішень під час найму персоналу та розвитку талантів, відеоінтерв’ю, зворотний зв’язок 360.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .

Alight

Alight

alight.com

Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...

Hone

Hone

honehq.com

Hone забезпечує віртуальне навчання співробітників у прямому ефірі, яке є масштабованим, виміряним і підвищує кваліфікацію співробітників для найважливіших моментів. Ми пропонуємо найкращі у своєму класі заняття з лідерства в прямому ефірі та DEIB для менеджерів, IC та старших керівників під керівни...

TriNet Hire

TriNet Hire

app.trinethire.com

TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...

Relocate.me

Relocate.me

relocate.me

Шукаєте правильну можливість переїзду? Ознайомтеся зі списком вакансій у сфері інформаційних технологій за кордоном Relocate.me, де пропонуються візові спонсорські пропозиції та допомога у переїзді.

HeartMath

HeartMath

heartmath.com

HeartMath було засновано Доком Чайлдром у 1991 році, щоб допомогти окремим особам, організаціям і світовій спільноті впроваджувати інтелект серця у свій повсякденний досвід життя.

Project Management Institute

Project Management Institute

pmi.org

Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.

SHRM

SHRM

shrm.org

SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором і лідером думок щодо питань, що впливають на сучасн...

Allevity

Allevity

allevity.com

Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity професійно керувати їхніми кадрами, нарахуванням заробітної плати, підбором персоналу та персоналом. М...

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.

ReachLink

ReachLink

reachlink.com

ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.

Insperity

Insperity

insperity.com

Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.

SuccessCOACHING

SuccessCOACHING

successcoaching.co

Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...

The Forem

The Forem

theforem.co

МАСШТАБУВАНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАВЧАННЯ КОГОРТИ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Проста у використанні платформа Forem дозволяє керівникам L&D навчати 10-10 000+ співробітників одночасно.

Sawayo

Sawayo

sawayo.de

Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Керівництво Присутність Керівництво Керівництво персоналом Управління стосунк...

LEADx

LEADx

leadx.org

Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.

UMR

UMR

member.umr.com

UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.

TalentPulse

TalentPulse

talentpulse.net

Діагностуйте, прогнозуйте та запобігайте плинності кадрів за допомогою повного набору аналітичних рішень від Retensa.

Fairtme

Fairtme

fairtime.com.au

Розрахунок заробітної плати легко. Ми допомагаємо австралійським підприємствам виконувати свої зобов’язання щодо дотримання вимог щодо заробітної плати. Програмне забезпечення Fairtime гарантує, що ваші співробітники отримують заробітну плату за правильною ставкою кожного циклу оплати.

Talaera

Talaera

talaera.com

Навчання ділової англійської для глобальних команд. Завдяки персоналізованим навчальним рішенням на вимогу для вашого міжнародного робочого місця Talaera пропонує навчання для професіоналів, які спілкуються в швидкоплинному середовищі в різних каналах, часових поясах і культурах. Допоможіть своїм ко...

HappyLocate

HappyLocate

happylocate.com

HappyLocate — перше в Азії рішення для переміщення співробітників цифрового підприємства. Наше технічне рішення дає змогу професіоналам відділу кадрів і адміністраторів спростити процес переїзду, усуваючи труднощі, пов’язані з виконанням робочих процесів вручну, завищеними цінами та відмовою від про...

Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds — це глобальний партнер з аутплейсменту та управління кар’єрою, який піклується про вас, ваших співробітників і бренд вашої компанії. Ми поєднуємо передові технології з персоналізованими індивідуальними тренінгами щодо кар’єри, що дозволяє нам надавати персоналізовані послуги будь-кому в...

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

CU Health пропонує корпоративну охорону здоров’я на основі фактичних даних, забезпечуючи інтеграцію здоров’я та добробуту для австралійських компаній.

Learnexus

Learnexus

learnexus.com

Ми надаємо онлайн-рішення для безперервного вдосконалення корпоративного навчання, ощадливих навчальних програм шести сигм і адаптивного коучинга.

HRDQ

HRDQ

hrdqstore.com

HRDQ – це видавець навчальних ресурсів для розвитку чудових навичок спілкування. Компанія пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, які включають паперові та онлайн-оцінювання, емпіричні ігри, симуляції та відтворювані навчальні програми.

DeGarmo

DeGarmo

degarmo.com

DeGarmo Group розробляє та поширює інноваційні рішення для оцінки та розвитку талантів, щоб допомогти клієнтам максимально збільшити прибуток, продуктивність і стабільність робочої сили.

StarAgile

StarAgile

staragile.com

Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постій...

Pryor Learning

Pryor Learning

pryor.com

Будучи лідером індустрії навчання протягом понад 40 років, Pryor допоміг більш ніж 11 мільйонам людей досягти їхніх кар’єрних цілей, пропонуючи комплексне, доступне та зручне навчання бізнесу, відповідності та безпеки.

Cognician

Cognician

cognician.com

Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауці, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зруч...

ChaadHR

ChaadHR

chaadhr.com

ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальн...

PayEntry

PayEntry

payentry.com

Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою...

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи пер...

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.

Corplife

Corplife

corplife.at

Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...

Runa HR

Runa HR

runahr.com

Runa HR — це основна автоматизована платформа розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення ефективності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю проб...

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

5 Динаміка – це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнаванню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється...

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щаслив...

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також проф...

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щ...

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...

Aflac

Aflac

aflac.com

Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділитися з натовпу.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.

MMChr

MMChr

mmchr.com

Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності