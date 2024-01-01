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Постачальники кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Болівія
«Постачальники кадрових послуг» означають компанії чи організації, які пропонують широкий спектр рішень і послуг у сфері управління персоналом (HR) для бізнесу. Ці послуги призначені для допомоги організаціям в ефективному управлінні їхнім людським капіталом, вирішенні різноманітних кадрових потреб і забезпеченні дотримання законів і правил зайнятості.
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ADP
adp.com
ADP пропонує провідні в галузі онлайн-рішення для нарахування заробітної плати та управління персоналом, а також оподаткування, дотримання законодавства, адміністрування пільг тощо. Отримайте найкраще з ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — це глобальний ринок фрілансерів із фіксованою ціною послуг від 10 доларів США. Від веб-розробки та дизайну до створення музики, SMM, SEO, редагування відео тощо – є послуга для будь-яких потреб!
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — це один із найкращих і найдешевших постачальників послуг проксі-серверів із понад 200 мільйонами домашніх і статичних проксі-серверів, які дають вам перевагу під час використання проксі-сервера для сканування!
Empower
empower.com
Наше бачення полягає в тому, щоб змінити фінансове життя за допомогою порад, людей і технологій. Наша місія полягає в забезпеченні фінансової свободи для всіх.
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Interaction Design Foundation — найбільша онлайн-школа дизайну в світі. Відтоді як ми були засновані в 2002 році, наші курси, вебінари та література з відкритим вихідним кодом скерували понад 159 232 поточних і початківців дизайнерів у їхній подорожі до дизайну UI/UX. Наша місія полягає в тому, щоб ...
Central Test
centraltest.com
Рішення для прогнозної оцінки талантів: психометричний тест для прийняття найкращих рішень під час найму персоналу та розвитку талантів, відеоінтерв’ю, зворотний зв’язок 360.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кра...
Hone
honehq.com
Hone забезпечує віртуальне навчання співробітників у прямому ефірі, яке є масштабованим, виміряним і підвищує кваліфікацію співробітників для найважливіших моментів. Ми пропонуємо найкращі у своєму класі заняття з лідерства в прямому ефірі та DEIB для менеджерів, IC та старших керівників під керівни...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — це простий і потужний хмарний інструмент рекрутингу, який спрощує розміщення повідомлень на дошках вакансій і керування вашими кандидатами. Без особливих зусиль створюйте нові вакансії та публікуйте важливі дошки вакансій. Просуйте через соціальні мережі та переглядайте резюме, заванта...
Relocate.me
relocate.me
Шукаєте правильну можливість переїзду? Ознайомтеся зі списком вакансій у сфері інформаційних технологій за кордоном Relocate.me, де пропонуються візові спонсорські пропозиції та допомога у переїзді.
HeartMath
heartmath.com
HeartMath було засновано Доком Чайлдром у 1991 році, щоб допомогти окремим особам, організаціям і світовій спільноті впроваджувати інтелект серця у свій повсякденний досвід життя.
Project Management Institute
pmi.org
Ми просуваємо кар’єру, покращуємо організаційний успіх і вдосконалюємо професію управління проектами завдяки нашим всесвітньо визнаним стандартам, сертифікатам, ресурсам, інструментам, академічним дослідженням, публікаціям, курсам професійного розвитку та можливостям спілкування.
SHRM
shrm.org
SHRM, Товариство управління людськими ресурсами, створює кращі робочі місця, де роботодавці та працівники процвітають разом. Будучи голосом усіх речей, пов’язаних із роботою, працівниками та робочим місцем, SHRM є провідним експертом, організатором і лідером думок щодо питань, що впливають на сучасн...
Allevity
allevity.com
Allevity дає своїм клієнтам свободу повернутися до улюбленої справи. Понад 45 років вони забезпечують душевний спокій завдяки комплексному набору рішень для роботодавців. Клієнти довіряють Allevity професійно керувати їхніми кадрами, нарахуванням заробітної плати, підбором персоналу та персоналом. М...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — це платформа поведінкового здоров’я, яка пропонує інноваційну та всебічну допомогу в галузі психічного здоров’я, розроблену для задоволення індивідуальних потреб, забезпечення доступу до належної підтримки та точного відстеження приходу. Це стало можливим завдяки цифровій платформі Reach...
Lingo Live
lingolive.com
Завдяки персоналізованій програмі комунікаційного коучинга Lingo Live ви можете надати всій своїй команді змогу впевнено робити внесок і досягати найамбітніших цілей вашої компанії.
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Ми допомагаємо командам CSM і клієнтським успіхам, таким же, як ваша, не тільки знати найкращі практики, які сприяють успіху клієнтів, але й як застосовувати їх для вирішення реальних повсякденних проблем, з якими стикаються професіонали з успіху клієнтів, працюючи зі своїми клієнтами. Завдяки навча...
The Forem
theforem.co
МАСШТАБУВАНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НАВЧАННЯ КОГОРТИ В ЖИВОМУ РЕЖИМІ Проста у використанні платформа Forem дозволяє керівникам L&D навчати 10-10 000+ співробітників одночасно.
Sawayo
sawayo.de
Програмне забезпечення Sawayo підтримує компанії у виконанні зобов'язань роботодавця та підприємця. Інструмент дозволяє керувати документами з контролем повернення в режимі реального часу та надійним архівуванням, реєструвати робочий час співробітників згідно з законодавством через додаток Sawayo та...
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 — це інструмент оцінки лідерства зі зворотним зв’язком на 360 градусів, який допомагає оцінити лідерські навички та компетенції окремих осіб в організації. Інструмент призначений для вимірювання 6 ключових сфер: Керівництво Присутність Керівництво Керівництво персоналом Управління стосунк...
LEADx
leadx.org
Перетворіть менеджерів міленіалів на колишніх лідерів за допомогою LEADx! LEADx — це тренінг з лідерства, який насправді використовують ваші менеджери. Платформа поєднує науку про поведінку, штучний інтелект і експертний контент для відчутного покращення лідерської поведінки, залучення співробітникі...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.
UMR
member.umr.com
UMR — це сторонній адміністратор (TPA), якого найняв ваш роботодавець, щоб забезпечити правильну виплату ваших претензій, щоб ваші витрати на медичне обслуговування були зведені до мінімуму, а ви могли зосередитися на благополуччі.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — це номер один на ринку онлайн-портал пільг і ринок знижок для працівників у США.
TalentPulse
talentpulse.net
Діагностуйте, прогнозуйте та запобігайте плинності кадрів за допомогою повного набору аналітичних рішень від Retensa.
Fairtme
fairtime.com.au
Розрахунок заробітної плати легко. Ми допомагаємо австралійським підприємствам виконувати свої зобов’язання щодо дотримання вимог щодо заробітної плати. Програмне забезпечення Fairtime гарантує, що ваші співробітники отримують заробітну плату за правильною ставкою кожного циклу оплати.
Talaera
talaera.com
Навчання ділової англійської для глобальних команд. Завдяки персоналізованим навчальним рішенням на вимогу для вашого міжнародного робочого місця Talaera пропонує навчання для професіоналів, які спілкуються в швидкоплинному середовищі в різних каналах, часових поясах і культурах. Допоможіть своїм ко...
HappyLocate
happylocate.com
HappyLocate — перше в Азії рішення для переміщення співробітників цифрового підприємства. Наше технічне рішення дає змогу професіоналам відділу кадрів і адміністраторів спростити процес переїзду, усуваючи труднощі, пов’язані з виконанням робочих процесів вручну, завищеними цінами та відмовою від про...
Careerminds
careerminds.com
Careerminds — це глобальний партнер з аутплейсменту та управління кар’єрою, який піклується про вас, ваших співробітників і бренд вашої компанії. Ми поєднуємо передові технології з персоналізованими індивідуальними тренінгами щодо кар’єри, що дозволяє нам надавати персоналізовані послуги будь-кому в...
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health пропонує корпоративну охорону здоров’я на основі фактичних даних, забезпечуючи інтеграцію здоров’я та добробуту для австралійських компаній.
Learnexus
learnexus.com
Ми надаємо онлайн-рішення для безперервного вдосконалення корпоративного навчання, ощадливих навчальних програм шести сигм і адаптивного коучинга.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ – це видавець навчальних ресурсів для розвитку чудових навичок спілкування. Компанія пропонує широкий спектр дослідницьких продуктів, які включають паперові та онлайн-оцінювання, емпіричні ігри, симуляції та відтворювані навчальні програми.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group розробляє та поширює інноваційні рішення для оцінки та розвитку талантів, щоб допомогти клієнтам максимально збільшити прибуток, продуктивність і стабільність робочої сили.
StarAgile
staragile.com
Заснована в 2016 році, StarAgile стала провідним гігантом у сфері навчання та консалтингу, допомагаючи студентам і професіоналам у всьому світі, надаючи першокласне онлайн-навчання світового рівня. У нас працює група пристрасних професіоналів, які прагнуть задовольнити потреби галузі в умовах постій...
Pryor Learning
pryor.com
Будучи лідером індустрії навчання протягом понад 40 років, Pryor допоміг більш ніж 11 мільйонам людей досягти їхніх кар’єрних цілей, пропонуючи комплексне, доступне та зручне навчання бізнесу, відповідності та безпеки.
Cognician
cognician.com
Cognician активує зміну поведінки співробітників за допомогою масштабованого, персоналізованого цифрового досвіду, що керується даними, який досягає вимірних змін за 30 днів або менше. Цей підхід, заснований на нейронауці, ґрунтується на діях, подальших діях, рефлексії та соціальному залученні. Зруч...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — це провідна глобальна платформа працевлаштування, яка полегшує компаніям наймання команд на міжнародному рівні. ChaadHR піклується про міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в десятках країн. Наш надійний захист інтелектуальн...
PayEntry
payentry.com
Payentry пропонує технологію, яка спрощує послуги з нарахування заробітної плати – потужний механізм обробки та найбільш інтуїтивно зрозумілий робочий процес і взаємодію з користувачем. Наш останній випуск, NextGen, робить онлайн-платформу програмного забезпечення Payentry ще швидшою, інтегрованішою...
Thrive
thrivemycareer.com
Платформа Thrive Career Wellness Platform пропонує сучасні рішення для аутплейсменту, які допомагають організаціям справлятися зі звільненнями та надають співробітникам підтримку у зміні кар’єри. Відзначена нагородами цифрова платформа переосмислює вихідні місця для роботи майбутнього, поєднуючи пер...
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — це комплексна служба психічного здоров’я, яка надає роботодавцям та їхнім працівникам зручні, високоякісні та доступні ресурси психічного здоров’я.
Corplife
corplife.at
Ми пропонуємо HR-технічне програмне забезпечення, орієнтоване на тему додаткових пільг. Місія Corplife полягає в тому, щоб сприяти утриманню співробітників і зміцнювати відносини між роботодавцем і працівником. Роботодавець може надавати виплати працівникам для повсякденного життя, а також неоподатк...
Runa HR
runahr.com
Runa HR — це основна автоматизована платформа розрахунку заробітної плати, яка обслуговує малий і середній бізнес у Мексиці та розміщена в хмарі. З Runa будь-хто, з досвідом нарахування заробітної плати чи без нього, може заплатити своїм працівникам лише за 15 хвилин.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers — це платформа, яка допомагає компаніям зв’язуватися з корпоративними тренерами та навпаки. Шукайте та знаходьте найближчі навчальні події, що відбуваються у вашому місті.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab — це нова платформа бізнес-результатів, яка допомагає організаціям зосередитися на важливому. Платформа забезпечує прозорість і ясність результатів, яких ви хочете досягти, а також має вбудовані інструменти для сприяння дисципліні, необхідної у вашій організації для досягнення цих результ...
Coachello
coachello.io
Coachello — це персоналізована підтримка людей на основі даних. Coachello надає коучинг світового рівня для підвищення ефективності за запитом через MS Teams і Slack 24x7. Професійний коучинг трансформує повністю персоналізований, але дорогий, не масштабований і без метрик. Coachello вирішує цю проб...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq — це платформа для командного розвитку лідерських якостей для особистого та професійного розвитку ваших співробітників. Ми надаємо привабливу та послідовну систему, доступну за ціною в масштабі, але все ж адаптовану до потреб вашої організації.
Simpli5
simpli5.com
5 Динаміка – це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнаванню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щаслив...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також проф...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щ...
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своє...
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділитися з натовпу.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ – це система котирування виплат працівникам, яка допомагає брокерам котирувати виплати працівникам для роботодавців.
MMChr
mmchr.com
Кадрова аутсорсингова та консалтингова фірма спеціалізується на дотриманні кадрового законодавства та трудового законодавства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративних переваг і нових можливостей. Ми допомагаємо підвищити ефективність вашого бізнесу та залучити ваших співробітників.