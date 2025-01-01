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Програмне забезпечення надання кадрових послуг
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Програмне забезпечення надання кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для надання кадрових послуг оптимізує складні кадрові операції для організацій і кадрового персоналу. Ці рішення поєднують технологію сервісного центру та служби підтримки, стандартизуючи спосіб надання послуг відділами кадрів і взаємодію зі співробітниками. Вони полегшують подання, перегляд і реагування на запити як персоналу відділу кадрів, так і працівників. Основні функції включають оптимізовані запити на обслуговування, портал самообслуговування для співробітників та інструменти для налаштування й автоматизації процесів обслуговування кадрів і аналітики. Деякі з цих рішень також використовують ШІ для автоматизації робочих процесів шляхом вивчення поширених запитань та інтеграції відповідей відділу кадрів.

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.

Siit

Siit

siit.io

Siit — це внутрішній сервіс для HR та IT, що спрощує обробку запитів працівників та управління комунікаціями через різні канали.

MyLenio

MyLenio

mylenio.com

MyLenio - це платформа для організації бізнес-процесів, що дозволяє ефективно управляти даними та покращувати продуктивність користувачів.

Atomicwork

Atomicwork

atomicwork.com

Atomicwork - це платформа для автоматизації управління службами та підтримки працівників, інтегруючи ІТ, HR та бізнес-процеси.

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Програмне забезпечення надання кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog