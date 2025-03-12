Програмне забезпечення надання кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для надання кадрових послуг оптимізує складні кадрові операції для організацій і кадрового персоналу. Ці рішення поєднують технологію сервісного центру та служби підтримки, стандартизуючи спосіб надання послуг відділами кадрів і взаємодію зі співробітниками. Вони полегшують подання, перегляд і реагування на запити як персоналу відділу кадрів, так і працівників. Основні функції включають оптимізовані запити на обслуговування, портал самообслуговування для співробітників та інструменти для налаштування й автоматизації процесів обслуговування кадрів і аналітики. Деякі з цих рішень також використовують ШІ для автоматизації робочих процесів шляхом вивчення поширених запитань та інтеграції відповідей відділу кадрів.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
Sympa
sympa.com
Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Siit
siit.io
Siit — це внутрішній сервіс для HR та IT, що спрощує обробку запитів працівників та управління комунікаціями через різні канали.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio - це платформа для організації бізнес-процесів, що дозволяє ефективно управляти даними та покращувати продуктивність користувачів.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork - це платформа для автоматизації управління службами та підтримки працівників, інтегруючи ІТ, HR та бізнес-процеси.
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