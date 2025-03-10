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Програмне забезпечення для надання кадрових послуг оптимізує складні кадрові операції для організацій і кадрового персоналу. Ці рішення поєднують технологію сервісного центру та служби підтримки, стандартизуючи спосіб надання послуг відділами кадрів і взаємодію зі співробітниками. Вони полегшують подання, перегляд і реагування на запити як персоналу відділу кадрів, так і працівників. Основні функції включають оптимізовані запити на обслуговування, портал самообслуговування для співробітників та інструменти для налаштування й автоматизації процесів обслуговування кадрів і аналітики. Деякі з цих рішень також використовують ШІ для автоматизації робочих процесів шляхом вивчення поширених запитань та інтеграції відповідей відділу кадрів.
Запит на новий застосунок
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Atomicwork допомагає вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-процесів за допомогою автоматизації робочих процесів на основі ШІ.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — це комплексна платформа, яка дозволяє належним чином організувати ваш малий бізнес і працювати з такими провідними компаніями, як Google, PayPal і SAP, дотримуючись найкращих галузевих стандартів. Наша платформа об’єднає всі ваші процеси, щоб ними було організовано та легко керувати. MyLenio спрощує ваш бізнес, допомагаючи вам досягти найвищих стандартів у HR + IT + Compliance. Оптимізуйте свій малий бізнес і організуйте свою компанію для роботи з компаніями Fortune-500!
Siit
siit.io
Siit надає кадровим та ІТ-командам можливість будувати значущі та тривалі стосунки зі своїми співробітниками. Забезпечивши першу спеціалізовану внутрішню довідкову службу, тепер можна надати співробітникам чудовий досвід обслуговування. Оптимізуйте запити співробітників і керуйте спілкуванням співробітників через наявні канали (Slack, електронні листи, ...), автоматизуйте ручну роботу та аналізуйте свої дії, Siit допоможе вам контролювати роботу ваших співробітників. Siit, заснована в Парижі в 2021 році, прагне об’єднати людей і компанії.
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