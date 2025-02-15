Програмне забезпечення надання кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

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Програмне забезпечення для надання кадрових послуг оптимізує складні кадрові операції для організацій і кадрового персоналу. Ці рішення поєднують технологію сервісного центру та служби підтримки, стандартизуючи спосіб надання послуг відділами кадрів і взаємодію зі співробітниками. Вони полегшують подання, перегляд і реагування на запити як персоналу відділу кадрів, так і працівників. Основні функції включають оптимізовані запити на обслуговування, портал самообслуговування для співробітників та інструменти для налаштування й автоматизації процесів обслуговування кадрів і аналітики. Деякі з цих рішень також використовують ШІ для автоматизації робочих процесів шляхом вивчення поширених запитань та інтеграції відповідей відділу кадрів.
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Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Atomicwork допомагає вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-процесів за допомогою автоматизації робочих процесів на основі ШІ.
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — це комплексна платформа, яка дозволяє належним чином організувати ваш малий бізнес і працювати з такими провідними компаніями, як Google, PayPal і SAP, дотримуючись найкращих галузевих стандартів. Наша платформа об’єднає всі ваші процеси, щоб ними було організовано та легко керувати. MyLenio спрощує ваш бізнес, допомагаючи вам досягти найвищих стандартів у HR + IT + Compliance. Оптимізуйте свій малий бізнес і організуйте свою компанію для роботи з компаніями Fortune-500!
Siit
siit.io
Siit надає кадровим та ІТ-командам можливість будувати значущі та тривалі стосунки зі своїми співробітниками. Забезпечивши першу спеціалізовану внутрішню довідкову службу, тепер можна надати співробітникам чудовий досвід обслуговування. Оптимізуйте запити співробітників і керуйте спілкуванням співробітників через наявні канали (Slack, електронні листи, ...), автоматизуйте ручну роботу та аналізуйте свої дії, Siit допоможе вам контролювати роботу ваших співробітників. Siit, заснована в Парижі в 2021 році, прагне об’єднати людей і компанії.
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