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Програмне забезпечення надання кадрових послуг - Найпопулярніші застосунки - Мексика
Програмне забезпечення для надання кадрових послуг оптимізує складні кадрові операції для організацій і кадрового персоналу. Ці рішення поєднують технологію сервісного центру та служби підтримки, стандартизуючи спосіб надання послуг відділами кадрів і взаємодію зі співробітниками. Вони полегшують подання, перегляд і реагування на запити як персоналу відділу кадрів, так і працівників. Основні функції включають оптимізовані запити на обслуговування, портал самообслуговування для співробітників та інструменти для налаштування й автоматизації процесів обслуговування кадрів і аналітики. Деякі з цих рішень також використовують ШІ для автоматизації робочих процесів шляхом вивчення поширених запитань та інтеграції відповідей відділу кадрів.
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Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середов...
Siit
siit.io
Siit надає кадровим та ІТ-командам можливість будувати значущі та тривалі стосунки зі своїми співробітниками. Забезпечивши першу спеціалізовану внутрішню довідкову службу, тепер можна надати співробітникам чудовий досвід обслуговування. Оптимізуйте запити співробітників і керуйте спілкуванням співро...
MyLenio
mylenio.com
MyLenio — це комплексна платформа, яка дозволяє належним чином організувати ваш малий бізнес і працювати з такими провідними компаніями, як Google, PayPal і SAP, дотримуючись найкращих галузевих стандартів. Наша платформа об’єднає всі ваші процеси, щоб ними було організовано та легко керувати. MyLen...
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів,...