Постачальники кадрових консультацій - Найпопулярніші застосунки

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Кадрові консалтингові фірми пропонують підприємствам спеціалізований досвід і рекомендації, спрямовані на покращення їхніх кадрових служб і відділів. У той час як деякі фірми надають комплексні консультації, що охоплюють усі аспекти HR, інші зосереджуються на окремих сферах, як-от управління талантами. Використовуючи свої глибокі знання у сфері управління персоналом, консультанти пропонують цінну інформацію та рішення, які можуть уникнути внутрішнього персоналу. Як правило, підприємства залучають консультантів з кадрів для підвищення ефективності роботи з персоналом або скорочення витрат. Ці консультанти часто співпрацюють безпосередньо з головним спеціалістом з кадрів або відповідним органом. Вони допомагають підприємствам відточувати навички та розробляти стратегії для таких завдань, як адміністрування пільг і забезпечення безпеки на робочому місці.
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ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Central Test
centraltest.com
Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Insperity
insperity.com
Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi додаток надає повний цикл HR-підтримки для управління людськими ресурсами вашого бізнесу.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners надає рішення з управління персоналом, дотримання законодавства та безпеки на робочому місці, полегшуючи навантаження на бізнес.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 - це платформа, яка допомагає зрозуміти різні перспективи в команді, знижуючи напруженість і підвищуючи продуктивність в повсякденній роботі.
Lumity Benefits
lumity.com
Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.
Enablo
enablo.com
Enablo – платформа для управління організаційними процесами, що оптимізує роботу, співпрацю і комунікацію в бізнесах різного масштабу.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp - це платформа для залучення працівників, що покращує спілкування та зв'язки в команді, підвищуючи моральний дух і продуктивність праці.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid - цифрова платформа для перевірки особистих даних в Індії, забезпечує понад 100 видів перевірок для клієнтів.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти вакансії у кол-центрах, виробництві, транспортуванні та інших легких промислових галузях.
Aflac
aflac.com
Додаток Aflac допомагає користувачам управляти страховими потребами, подати претензії та відстежувати статус пільг.
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