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Постачальники кадрових консультацій
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Постачальники кадрових консультацій - Найпопулярніші застосунки

Кадрові консалтингові фірми пропонують підприємствам спеціалізований досвід і рекомендації, спрямовані на покращення їхніх кадрових служб і відділів. У той час як деякі фірми надають комплексні консультації, що охоплюють усі аспекти HR, інші зосереджуються на окремих сферах, як-от управління талантами. Використовуючи свої глибокі знання у сфері управління персоналом, консультанти пропонують цінну інформацію та рішення, які можуть уникнути внутрішнього персоналу. Як правило, підприємства залучають консультантів з кадрів для підвищення ефективності роботи з персоналом або скорочення витрат. Ці консультанти часто співпрацюють безпосередньо з головним спеціалістом з кадрів або відповідним органом. Вони допомагають підприємствам відточувати навички та розробляти стратегії для таких завдань, як адміністрування пільг і забезпечення безпеки на робочому місці.

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ADP

ADP

adp.com

Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.

Central Test

Central Test

centraltest.com

Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

Alight

Alight

alight.com

Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.

Insperity

Insperity

insperity.com

Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.

Aadmi

Aadmi

aadmi.com

Aadmi додаток надає повний цикл HR-підтримки для управління людськими ресурсами вашого бізнесу.

G&A Partners

G&A Partners

gnapartners.com

G&A Partners надає рішення з управління персоналом, дотримання законодавства та безпеки на робочому місці, полегшуючи навантаження на бізнес.

Simpli5

Simpli5

simpli5.com

Simpli5 - це платформа, яка допомагає зрозуміти різні перспективи в команді, знижуючи напруженість і підвищуючи продуктивність в повсякденній роботі.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.

Enablo

Enablo

enablo.com

Enablo – платформа для управління організаційними процесами, що оптимізує роботу, співпрацю і комунікацію в бізнесах різного масштабу.

RehvUp

RehvUp

rehvup.io

RehvUp - це платформа для залучення працівників, що покращує спілкування та зв'язки в команді, підвищуючи моральний дух і продуктивність праці.

OnGrid

OnGrid

ongrid.in

OnGrid - цифрова платформа для перевірки особистих даних в Індії, забезпечує понад 100 видів перевірок для клієнтів.

Nexeo HR

Nexeo HR

nexeohr.com

Nexeo допомагає шукачам роботи знайти вакансії у кол-центрах, виробництві, транспортуванні та інших легких промислових галузях.

Aflac

Aflac

aflac.com

Додаток Aflac допомагає користувачам управляти страховими потребами, подати претензії та відстежувати статус пільг.

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