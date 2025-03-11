Постачальники кадрових консультацій - Найпопулярніші застосунки

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Кадрові консалтингові фірми пропонують підприємствам спеціалізований досвід і рекомендації, спрямовані на покращення їхніх кадрових служб і відділів. У той час як деякі фірми надають комплексні консультації, що охоплюють усі аспекти HR, інші зосереджуються на окремих сферах, як-от управління талантами. Використовуючи свої глибокі знання у сфері управління персоналом, консультанти пропонують цінну інформацію та рішення, які можуть уникнути внутрішнього персоналу. Як правило, підприємства залучають консультантів з кадрів для підвищення ефективності роботи з персоналом або скорочення витрат. Ці консультанти часто співпрацюють безпосередньо з головним спеціалістом з кадрів або відповідним органом. Вони допомагають підприємствам відточувати навички та розробляти стратегії для таких завдань, як адміністрування пільг і забезпечення безпеки на робочому місці.
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ADP
adp.com
Додаток ADP забезпечує управління HR, оплатою праці, відстеженням часу та пільгами, пропонуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Central Test
centraltest.com
Центральний тест пропонує психометричні тести, відеоінтерв'ю та 360-градусний фідбек для оцінки талантів та підтримки добору кадрів.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Alight
alight.com
Додаток Alight надає працівникам доступ до пільг та ресурсів, пов'язаних з охороною здоров'я, виходом на пенсію та фінансовими перевагами.
Insperity
insperity.com
Додаток Insperity дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про пільги, зарплату та 401(k) на мобільних пристроях.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi додаток надає повний цикл HR-підтримки для управління людськими ресурсами вашого бізнесу.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners надає рішення з управління персоналом, дотримання законодавства та безпеки на робочому місці, полегшуючи навантаження на бізнес.
Simpli5
simpli5.com
Simpli5 - це платформа, яка допомагає зрозуміти різні перспективи в команді, знижуючи напруженість і підвищуючи продуктивність в повсякденній роботі.
Lumity Benefits
lumity.com
Додаток Lumity Plengys допомагає користувачам організувати управління пільгами, забезпечуючи легкий доступ до інформації та підтримку для прийняття обґрунтованих рішень.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щасливішими на роботі. RehvUp — це приватна мережа, створена для соціального зв’язку та зміцнення зв’язків між усіма рівнями вашої робочої сили, як ніколи раніше, одночасно підвищуючи моральний дух на робочому місці, продуктивність і прибуток.
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також професійну довідку, кредит, глобальну базу даних і перевірки негативних ЗМІ.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щоб запускати та вбудовувати інструменти, а потім вимірювати та стимулювати їхній постійний успіх. Enablo допомогла сотням організацій трансформувати свою культуру, щоб дати людям можливість виконувати свою роботу якнайкраще разом.
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділитися з натовпу.
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