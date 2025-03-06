Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Кадрові консалтингові фірми пропонують підприємствам спеціалізований досвід і рекомендації, спрямовані на покращення їхніх кадрових служб і відділів. У той час як деякі фірми надають комплексні консультації, що охоплюють усі аспекти HR, інші зосереджуються на окремих сферах, як-от управління талантами. Використовуючи свої глибокі знання у сфері управління персоналом, консультанти пропонують цінну інформацію та рішення, які можуть уникнути внутрішнього персоналу. Як правило, підприємства залучають консультантів з кадрів для підвищення ефективності роботи з персоналом або скорочення витрат. Ці консультанти часто співпрацюють безпосередньо з головним спеціалістом з кадрів або відповідним органом. Вони допомагають підприємствам відточувати навички та розробляти стратегії для таких завдань, як адміністрування пільг і забезпечення безпеки на робочому місці.
Запит на новий застосунок
ADP
adp.com
Розробка кращих способів роботи за допомогою передових продуктів, преміум-послуг та виняткових вражень, які дозволяють людям досягти повного потенціалу. HR, талант, управління часом, пільги та заробітна плата. Інформовані даними та розроблені для людей. ADP пропонує провідні в галузі онлайн-оплати праці та HR-рішення, а також податок, відповідність, адміністрація виплат та інше. Отримайте найкраще за допомогою ADP.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Alight
alight.com
Від прийому на роботу до виходу на пенсію та після того, як ваші співробітники залежать від ваших ресурсів, які покращать їх здоров’я, багатство та добробут. Дайте владу в їхні руки завдяки даним і технологіям, які забезпечують ясність завдяки своєчасним, ширшим інтегрованим уявленням. Досягніть кращих результатів для своїх людей і для свого бізнесу.
Central Test
centraltest.com
Рішення для прогнозної оцінки талантів: психометричний тест для прийняття найкращих рішень під час найму персоналу та розвитку талантів, відеоінтерв’ю, зворотний зв’язок 360.
Lumity Benefits
lumity.com
Сучасне рішення Lumity для надання пільг поєднує спеціалізовані послуги та експертизу з потужними даними та технологіями, щоб полегшити біль адміністрування та вибору медичних планів і пільг як для роботодавців, так і для працівників.
Insperity
insperity.com
Insperity надає кадрові та бізнес-рішення, які допомагають найкращим компаніям Америки процвітати з 1986 року.
Aflac
aflac.com
Завдяки Aflac, незалежно від того, чи є ви великою компанією, чи малою, ви можете надати своїм співробітникам ті переваги, яких вони очікують від більшої компанії, допомагаючи вашому бізнесу виділитися з натовпу.
G&A Partners
gnapartners.com
Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своєї компанії. G&A Partners, як постачальник аутсорсингу кадрів, повертає вам час, необхідний для зосередження на своєму бізнесі. Наше партнерство починається не з презентації продажів, воно починається з виявлення ваших унікальних бізнес-потреб і розробки індивідуального прозорого рішення. Завдяки сертифікованим HR-експертам, передовим технологіям і орієнтованому на клієнта підходу ми полегшуємо ваші кадрові навантаження та допомагаємо вам будувати стратегії роботи з людьми, які повертають час у ваші руки.
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting надає кадрову підтримку протягом усього життєвого циклу для всіх потреб вашого бізнесу в людському капіталі.
Enablo
enablo.com
Enablo співпрацює з масштабними компаніями, щоб забезпечити оптимальний досвід роботи та стимулювати зв’язок, спілкування, співпрацю та продуктивність для всіх і будь-де. Вони мають ексклюзивні партнерські стосунки з Workplace від Meta, Asana та Google Workspace, працюючи пліч-о-пліч із клієнтами, щоб запускати та вбудовувати інструменти, а потім вимірювати та стимулювати їхній постійний успіх. Enablo допомогла сотням організацій трансформувати свою культуру, щоб дати людям можливість виконувати свою роботу якнайкраще разом.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo допомагає шукачам роботи знайти роботу в кол-центрі, виробництві, транспортуванні та інших галузях легкої промисловості
OnGrid
ongrid.in
OnGrid — це провідна цифрова платформа довіри в Індії, яка пройшла понад 100 мільйонів верифікацій і репутаційних перевірок 3000+ задоволених клієнтів. OnGrid пропонує понад 100 перевірок, включаючи ідентифікаційні номери, адресу, освіту, роботу, судовий протокол, поліцейські перевірки, а також професійну довідку, кредит, глобальну базу даних і перевірки негативних ЗМІ.
RehvUp
rehvup.io
RehvUp — це платформа для залучення працівників, яка працює для вашого бізнесу ефективніше та розумніше, ніж будь-що інше на ринку. Це мобільний додаток, розроблений професійними тренерами з питань досвіду співробітників (EX), щоб надихати та мотивувати ваших співробітників бути найкращими та щасливішими на роботі. RehvUp — це приватна мережа, створена для соціального зв’язку та зміцнення зв’язків між усіма рівнями вашої робочої сили, як ніколи раніше, одночасно підвищуючи моральний дух на робочому місці, продуктивність і прибуток.
Simpli5
simpli5.com
5 Динаміка – це не просто оцінка, яка закінчилася; це спільна мова, яка дозволяє людям краще зрозуміти себе та тих, з ким вони працюють і взаємодіють. Завдяки розпізнаванню різних точок зору, з якими кожна людина звертається до столу, точки тертя зводяться до мінімуму, а продуктивність прискорюється. Наша методологія відкриває двері до кращого розуміння, а наша платформа Simpli5 дозволяє постійно застосовувати її у вашому повсякденному житті. Якщо ви шукаєте інструмент, який можна безпосередньо застосувати до поточної роботи та який можна інтегрувати в ядро культури вашої компанії, 5 Dynamics саме для вас.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.