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Програмне забезпечення для відповідності кадровим вимогам допомагає компаніям, менеджерам і фахівцям з кадрової роботи бути в курсі всіх нормативних актів і законів щодо дотримання кадрових операцій. Ці інструменти дозволяють компаніям орієнтуватися в складних і постійно змінюваних державних і федеральних законодавствах і правилах відповідності. Вони також допомагають у спілкуванні та забезпеченні дотримання корпоративної та законодавчої політики серед працівників. Крім того, ці рішення часто автоматизують керування секретними документами та робочі процеси звітності. Традиційно комплаєнс-рішення в основному зосереджені на фінансовій відповідності, наприклад нарахуванні заробітної плати. Однак за останні роки вони еволюціонували, щоб запропонувати більш комплексні рішення. Сучасне програмне забезпечення відповідності персоналу зазвичай стосується таких сфер, як нарахування заробітної плати, виплати, ризики та безпека, підбір персоналу та відносини з працівниками. У той час як більшість постачальників спеціалізуються на певних законах про відповідність, як-от ACA, пільги або малий бізнес, замість того, щоб охоплювати кожну сферу, програмне забезпечення для HR-комплаєнсу часто постачається в комплекті з іншим програмним забезпеченням для HR, таким як програмне забезпечення для реєстрації, обліку робочого часу та адміністрування пільг. Його також можна запропонувати як окреме рішення. Деякі рішення з кадрової відповідності включають інтеграцію з основним програмним забезпеченням для кадрової роботи або розрахунку заробітної плати для автоматизації звітів щодо заробітної плати та спрощення підтримки відповідності.
Запит на новий застосунок
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.
Worksome
worksome.com
Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Netchex
netchex.com
Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.
Mineral
trustmineral.com
Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.
Warp
joinwarp.com
Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.
Maus
maus.com
Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.
YunoJuno
yunojuno.com
Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.
Skuad
skuad.io
Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.
Plane
plane.com
Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.
Oyster
oysterhr.com
Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.
Localyze
localyze.com
Localyze — платформа для управління глобальною мобільністю, яка спрощує процес найму та переїзду для працівників.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.
AbstractOps
abstractops.com
AbstractOps допомагає керівникам віддалених компаній автоматизувати реєстрації, управління поштою та забезпечення відповідності вимогам держави.
WorkBright
workbright.com
WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ - система для управління розслідуваннями, що дозволяє організаціям ефективно відстежувати та аналізувати випадки, покращуючи внутрішні процеси.
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex допомагає компаніям управляти діловими подорожами та віддаленою роботою, забезпечуючи дотримання регуляцій та зменшуючи ризики відповідності.
Trusaic
trusaic.com
Trusaic — це застосунок для допомоги бізнесам у дотриманні Закону про доступну медичну допомогу (ACA), надаючи підтримку в збиранні даних, подачі форм та захисті від аудитів.
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty - додаток для автоматизації дотримання трудового законодавства в США, який допомагає створювати налаштовані трудові документи та оновлювати їх відповідно до місцевих правил.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.
Envoy Global
envoyglobal.com
Додаток Envoy Global спрощує процес спонсорства та управління робочими візами в США та за кордоном, забезпечуючи легкий досвід подання заявки.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.
OnBlick
onblick.com
OnBlick - це SaaS платформа для роботодавців у США, що спрощує HR відповідність, міграційні процеси та автоматизує керування даними та документами.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo допомагає підприємствам покращувати комунікацію, виявляючи проблемну мову в реальному часі та запобігаючи ризиковим повідомленням.
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