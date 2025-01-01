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Програмне забезпечення відповідності персоналу
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Програмне забезпечення відповідності персоналу - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відповідності кадровим вимогам допомагає компаніям, менеджерам і фахівцям з кадрової роботи бути в курсі всіх нормативних актів і законів щодо дотримання кадрових операцій. Ці інструменти дозволяють компаніям орієнтуватися в складних і постійно змінюваних державних і федеральних законодавствах і правилах відповідності. Вони також допомагають у спілкуванні та забезпеченні дотримання корпоративної та законодавчої політики серед працівників. Крім того, ці рішення часто автоматизують керування секретними документами та робочі процеси звітності. Традиційно комплаєнс-рішення в основному зосереджені на фінансовій відповідності, наприклад нарахуванні заробітної плати. Однак за останні роки вони еволюціонували, щоб запропонувати більш комплексні рішення. Сучасне програмне забезпечення відповідності персоналу зазвичай стосується таких сфер, як нарахування заробітної плати, виплати, ризики та безпека, підбір персоналу та відносини з працівниками. У той час як більшість постачальників спеціалізуються на певних законах про відповідність, як-от ACA, пільги або малий бізнес, замість того, щоб охоплювати кожну сферу, програмне забезпечення для HR-комплаєнсу часто постачається в комплекті з іншим програмним забезпеченням для HR, таким як програмне забезпечення для реєстрації, обліку робочого часу та адміністрування пільг. Його також можна запропонувати як окреме рішення. Деякі рішення з кадрової відповідності включають інтеграцію з основним програмним забезпеченням для кадрової роботи або розрахунку заробітної плати для автоматизації звітів щодо заробітної плати та спрощення підтримки відповідності.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits - хмарна платформа для управління HR, що допомагає в адмініструванні пільг, заробітної плати та відповідності нормам для бізнесу.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - додаток для управління позаштатними працівниками, що спрощує залучення, управління контрактами та платежами із забезпеченням юридичної відповідності.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - рішення для управління HR та оплатою праці, що спрощує обробку заробітної плати та управління працівниками для малого та середнього бізнесу.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral - це мобільний додаток для HR і відповідності, що пропонує онлайн-навчання, консультації та ресурси для компаній.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp - сучасна платформа для виплат заробітної плати, дотримання законодавства та пільг для засновників. Автоматизує реєстрацію податків та compliance.

Maus

Maus

maus.com

Maus - це платформа для стратегічного, фінансового та виходу з бізнесу, яка дозволяє планувати, реалізовувати, вимірювати та розвивати ваш бізнес.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

Юноюно - це платформа для пошуку, найму та управління фрілансерами, що об'єднує всі етапи роботи з підрядниками в одному місці.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad - це платформа для найму та виплати зарплат глобальним командам, яка дотримується міжнародних норм у 160+ країнах.

Plane

Plane

plane.com

Plane управляє виплатами, пільгами та дотриманням правил для компаній США, спрощуючи найм, адаптацію та оплату працівників і підрядників у всьому світі.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster - платформа для легального найму працівників у 180+ країнах без створення бізнесу, з автоматизацією управління зарплатою та дотриманням законів.

Localyze

Localyze

localyze.com

Localyze — платформа для управління глобальною мобільністю, яка спрощує процес найму та переїзду для працівників.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass - платформа для управління віддаленими командами, що спрощує процеси onboarding, заробітної плати та фінансових послуг у 150 країнах.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.

AbstractOps

AbstractOps

abstractops.com

AbstractOps допомагає керівникам віддалених компаній автоматизувати реєстрації, управління поштою та забезпечення відповідності вимогам держави.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright - програмне забезпечення для автоматизації процесу найму та onboarding, що дозволяє новим працівникам швидко виконувати всі необхідні формальності віддалено.

Case IQ

Case IQ

caseiq.com

Case IQ - система для управління розслідуваннями, що дозволяє організаціям ефективно відстежувати та аналізувати випадки, покращуючи внутрішні процеси.

WorkFlex

WorkFlex

getworkflex.com

WorkFlex допомагає компаніям управляти діловими подорожами та віддаленою роботою, забезпечуючи дотримання регуляцій та зменшуючи ризики відповідності.

Trusaic

Trusaic

trusaic.com

Trusaic — це застосунок для допомоги бізнесам у дотриманні Закону про доступну медичну допомогу (ACA), надаючи підтримку в збиранні даних, подачі форм та захисті від аудитів.

SixFifty

SixFifty

sixfifty.com

SixFifty - додаток для автоматизації дотримання трудового законодавства в США, який допомагає створювати налаштовані трудові документи та оновлювати їх відповідно до місцевих правил.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo - це програма для дистанційного найму, що спрощує процес пошуку, найму та управління кандидатами з єдиної платформи.

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Додаток Envoy Global спрощує процес спонсорства та управління робочими візами в США та за кордоном, забезпечуючи легкий досвід подання заявки.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion - платформа для міжнародного найму та управління глобальними командами без необхідності створення місцевих структур.

OnBlick

OnBlick

onblick.com

OnBlick - це SaaS платформа для роботодавців у США, що спрощує HR відповідність, міграційні процеси та автоматизує керування даними та документами.

LitLingo

LitLingo

litlingo.com

LitLingo допомагає підприємствам покращувати комунікацію, виявляючи проблемну мову в реальному часі та запобігаючи ризиковим повідомленням.

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