Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення відповідності персоналу - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни
Програмне забезпечення для відповідності кадровим вимогам допомагає компаніям, менеджерам і фахівцям з кадрової роботи бути в курсі всіх нормативних актів і законів щодо дотримання кадрових операцій. Ці інструменти дозволяють компаніям орієнтуватися в складних і постійно змінюваних державних і федеральних законодавствах і правилах відповідності. Вони також допомагають у спілкуванні та забезпеченні дотримання корпоративної та законодавчої політики серед працівників. Крім того, ці рішення часто автоматизують керування секретними документами та робочі процеси звітності. Традиційно комплаєнс-рішення в основному зосереджені на фінансовій відповідності, наприклад нарахуванні заробітної плати. Однак за останні роки вони еволюціонували, щоб запропонувати більш комплексні рішення. Сучасне програмне забезпечення відповідності персоналу зазвичай стосується таких сфер, як нарахування заробітної плати, виплати, ризики та безпека, підбір персоналу та відносини з працівниками. У той час як більшість постачальників спеціалізуються на певних законах про відповідність, як-от ACA, пільги або малий бізнес, замість того, щоб охоплювати кожну сферу, програмне забезпечення для HR-комплаєнсу часто постачається в комплекті з іншим програмним забезпеченням для HR, таким як програмне забезпечення для реєстрації, обліку робочого часу та адміністрування пільг. Його також можна запропонувати як окреме рішення. Деякі рішення з кадрової відповідності включають інтеграцію з основним програмним забезпеченням для кадрової роботи або розрахунку заробітної плати для автоматизації звітів щодо заробітної плати та спрощення підтримки відповідності.
Запит на новий застосунок
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, як-от Slack і Microsoft 365 — і все це протягом 90 секунд.
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої робочої сили в одному місці. Завдяки Deel компанії роблять можливим глобальний нарахування заробітної плати, використовуючи власний бек-офіс Deel і місцеві організації. Працівники, менеджери та лідери можуть оновлювати деталі зняття коштів, візуалізувати структуру команди, контролювати загальні витрати на заробітну плату та виконувати десятки інших завдань через сучасний інтерфейс самообслуговування Deel. Сьогодні Deel обслуговує понад 20 000 клієнтів від малого та середнього бізнесу до публічних компаній, допомагаючи понад 120 000 працівників отримувати зарплату з будь-якого місця. Створюйте локалізовані юридичні контракти, відстежуйте відпустку, надавайте бонуси, керуйте капіталом тощо. Забронюйте демонстрацію, щоб отримати особистий посібник із платформи Deel, і розблокуйте свою глобальну робочу силу вже сьогодні.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayforce допомагає надавати досвід, який допомагає організаціям розкрити весь потенціал робочої сили та працювати з упевненістю незалежно від того, де вони працюють у світі. Штаб-квартира Dayforce розташована в Торонто, Онтаріо та Міннеаполісі, Міннесота, а також працює по всьому світу. Обіцянка бренду покращити робоче життя — це зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед власними людьми та спільнотами, у яких працює Dayforce. Основні сфери діяльності: · HRIS · Глобальна заробітна плата, оплата за вимогою · Переваги · Управління персоналом , включаючи контроль часу та відвідуваності, а також керування завданнями · Залучення талантів, включаючи підбір персоналу та адаптацію · Управління талантами, включаючи управління продуктивністю, планування преемності, керування компенсаціями, опитування щодо залучення та інтегровану систему управління навчанням · Розширені звіти, аналітика та інформаційні панелі · Самоуправління персоналом через мобільний додаток Dayforce
Case IQ
caseiq.com
У світі, затьмареному шахрайством, переслідуваннями та порушеннями етики, Case IQ виступає як сила добра. Наша місія? Допомога таким людям, як ви, у створенні безпечніших, щасливіших і продуктивніших робочих місць. 20-річний досвід показав нам, що разом ми дійсно можемо змінити ситуацію. Case IQ здобув міжнародну репутацію найкращого у своєму класі програмного забезпечення, яке є безпечним, інтуїтивно зрозумілим і надійним і використовується компаніями по всьому світу для проведення своїх розслідувань. Інтегроване розміщене програмне забезпечення Case IQ забезпечує послідовність, комплексність і продуктивність розслідувань. Потужний інструмент звітності допомагає компаніям зменшити ризики, визначаючи тенденції та можливості для вдосконалення. Великі та малі компанії цінують інтегроване та повністю настроюване рішення для керування справами Case IQ, яке просте у використанні та оптимізоване для мобільних пристроїв. Гнучкі рішення Case IQ для ведення справ у розслідуванні дають слідчим на місцях і керівникам бути в курсі подій.
AbstractOps
abstractops.com
Лідери, які розвивають віддалені компанії, використовують AbstractOps, щоб усунути стрес, невизначеність і фінансовий ризик, пов’язаний із дотриманням державних вимог. *Автоматизація реєстрації* Нарахування заробітної плати та реєстрація юридичних осіб, подання документів державного секретаря та вимоги до зареєстрованого агента – все в одному. Більше не потрібно сидіти на очікуванні чи заповнювати веб-сторінки з 1998 року. *Централізуйте державну пошту* Забудьте перебирати купи паперу, щоб знайти це термінове повідомлення. Отримуйте практичні завдання з електронної пошти та оцифрованої звичайної пошти, доставленої прямо у вашу віртуальну поштову скриньку AbstractOps. *Візьми контроль*
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex допомагає компаніям гарантувати, що співробітники можуть тимчасово працювати з-за кордону та у відрядженнях у повній відповідності до нормативних актів і без ризиків щодо відповідності. Програмне забезпечення допомагає в оцінці ризиків відповідності та впровадженні необхідних заходів, таких як подача заявки на отримання сертифікатів A1, виконання зобов’язань ЄС щодо звітності (PWD), а також управління страховими та візовими послугами. WorkFlex захищає компанії від усіх податкових ризиків і бере на себе відповідальність у разі їх виникнення. Це зменшує навантаження на відділи кадрів і дозволяє уникнути можливих штрафів і високих судових витрат. Крім того, WorkFlex дозволяє компаніям виділятися на ринку праці та залучати кращих талантів, забезпечуючи 100% відповідність гнучкості. Приєднуйтесь сьогодні до понад 100 компаній, які використовують WorkFlex для управління міжнародними призначеннями своїх співробітників відповідно до вимог.
LitLingo
litlingo.com
LitLingo допомагає компаніям краще спілкуватися. Наш штучний інтелект завчасно виявляє проблемну мову в спілкуванні співробітників у режимі реального часу, позначаючи небезпечну або невідповідну мову перед надсиланням повідомлення. Поки ви зайняті написанням, наші алгоритми наполегливо працюють за лаштунками, щоб відкалібрувати будь-які помилки у ваших повідомленнях і допомогти вам взагалі уникнути ризикованих розмов. LitLingo інтегрується з усіма корпоративними каналами зв’язку, якими вже користується ваша компанія (наприклад, Gmail, Outlook, Slack, Microsoft Teams і Zendesk), надаючи кінцевим користувачам зворотній зв’язок у реальному часі, гарантуючи відповідність повідомлень, а ваші активи захищений.
Trusaic
trusaic.com
Закон про доступні ліки є складним. ACA Complete — це комплексне рішення з повним набором послуг, яке поєднує найсучасніші рішення для обробки даних, нормативний досвід і захист від аудиту, щоб допомогти роботодавцям зменшити ризики, уникнути дорогих штрафів і з упевненістю орієнтуватися в складності ACA. ACA Complete включає в себе: суперечки та підготовку даних, включаючи консолідацію даних на різних платформах. Регуляторний досвід із індивідуальною підтримкою нашої команди спеціалістів з ACA. Безпроблемне подання документів у федеральний та державний ACA, що забезпечує повну точність і своєчасне подання. Захист від аудиту, включаючи захист. у разі аудиту IRS або отримання листа 226J. Інтеграція з ADP Workforce Now®, що забезпечує відповідність повного спектру послуг вимогам ACA для клієнтів ADP® із великим штатом працівників, високою плинністю кадрів або працівниками зі змінним робочим часом. Індивідуальні рішення та вказівки на основі детального аналізу дані компанії Повний спектр послуг і підтримка, якій ви можете довіряти, на кожному етапі шляху. Trusaic також пропонує ACA Basic, який включає: Підготовку та подання форм за допомогою експертної підтримки 1094-C/1095-C IRS та державну1 подачу 1095-C PDF-файли 1095-C роздрукувати та надіслати поштою1 Оцінка ризику штрафу 1094-C/1095-C Підготовка 1095-C Перегляд і затвердження Експертна підтримка для щорічної подачі
SixFifty
sixfifty.com
SixFifty, компанія, яка допомагає підприємствам автоматизувати дотримання трудового законодавства та документацію, сьогодні випустила першу фазу свого проекту Employment Law Informatics Project (ELIP), намагаючись каталогізувати, узагальнити та закодувати логіку кожного трудового законодавства в Сполучених Штатах, щоб покращити як академічні юридичні дослідження, так і практичне ділове використання. SixFifty автоматизує дослідження, пов’язані з державою, розробку документів і поточні юридичні оновлення, усуваючи труднощі та здогадки щодо відповідності HR. SixFifty допомагає командам відділу кадрів впевнено самостійно виконувати складну роботу з дотримання нормативних вимог. За допомогою SixFifty ви можете розробити персоналізовані трудові документи (як-от поліси, угоди та додатки до штату) всього за кілька хвилин — без необхідності платити за руки та ноги, щоб юрист розробив їх для вас.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — це комплексне рішення для віддаленого найму. Знаходьте кандидатів, наймайте через нашу службу роботодавців, керуйте всім із нашої платформи
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши складність процесу, ми переосмислюємо нарахування заробітної плати та переваги для перспективних компаній і віддалених команд. Для компаній наше комплексне рішення допомагає вам контролювати весь життєвий цикл віддаленої роботи, дозволяючи легко підключати, оплачувати та керувати віддаленими командами в 150 країнах. Для команд і підрядників RemotePass гарантує, що ви отримаєте оплату вчасно та в обраному вами способі оплати та у валюті, а наш супердодаток надає безперешкодний доступ до провідних фінансових послуг і переваг — незалежно від того, де ви знаходитесь у світі. Наша команда зосереджена на користувальницькому досвіді, і ми використовуємо складний продукт із UX споживчого рівня. Ми дуже дбаємо про те, щоб дозволити відділам кадрів і фінансам уникнути ручної роботи та дотримуватися вимог, щоб ви могли зосередитися на залученні та утриманні найкращих світових талантів. Замовте демо-версію сьогодні, щоб дізнатися, як RemotePass може зробити вашу реєстрацію та нарахування зарплати справді легкими. RemotePass: зареєструйтесь і платіть будь-кому, де завгодно.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати свій бізнес. Недостатньо просто створити план. За допомогою Maus ви можете перетворити свою стратегію на дорожню карту успіху, узгоджуючи її з цілями фінансової та бізнес-цінності
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безпечній хмарній платформі. Використовуючи Plane, ви можете надсилати платежі підрядникам у понад 240 країнах за оптимальними курсами обміну. План вважає, що міжнародні підрядники повинні мати такий самий досвід роботи з оплатою праці, як і працівники США. Ми надсилаємо платежі безпосередньо на банківські рахунки підрядників, щоб вони могли знімати гроші зі своїх власних рахунків без клопоту чи комісії за зняття електронних гаманців. Хочете наймати працівників замість підрядників? За допомогою Plane ви можете легко найняти співробітників на повний робочий день у понад 100 країнах без необхідності створювати місцеві організації. Plane обробляє документи з працевлаштування, утримує податки тощо, щоб вам не довелося цього робити. На відміну від багатьох EOR, Plane вірить у просте ціноутворення без прихованих комісій. Ви сплачуєте фіксовану щомісячну плату. Не знаєте, чи найняти члена команди як співробітника чи підрядника? Plane підтримує обидва варіанти з першого дня, і наша команда експертів із задоволенням підкаже вам найкращий варіант для ваших потреб, без порядку денного.
Localyze
localyze.com
Глобальні послуги мобільності в одній платформі. Незалежно від масштабу, незалежно від вашого таланту, ми розкриємо ваш наступний крок. Від кордонів і бюрократії до відкритості та простоти. Завдяки Localyze ми переосмислюємо те, як люди переміщуються на роботу, поєднуючи бездоганну технологію, прозорість і неперевершений сервіс. Ми віримо в звільнення талантів від кордонів, тому ми створюємо централізовану платформу для децентралізованого світу. Світ, де компанії можуть наймати звідусіль, а люди можуть працювати й жити там, де хочуть.
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи можуть отримати доступ до найкращих талантів у всьому світі, розвивати свій бізнес і створювати різноманітні розподілені команди. Немає авансових комісій, прихованих витрат або довгострокових блокувань. Прокат у 160+ країнах || Платіть у 100+ валютах || Отримайте цілодобову підтримку експертів
Envoy Global
envoyglobal.com
Простий підхід Envoy Global до спонсорування та управління робочими візами в США та за кордоном забезпечує найпростіший досвід подачі заявки для вас і співробітників.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів і юристів. Наша платформа допомагає провідним світовим компаніям скорочувати витрати, прискорювати час найму та захищати від неправильної класифікації в більш ніж 150 країнах: від пошуку кадрів до перевірки відповідності, документів, платежів і інформації. Ознайомтеся з платформою безкоштовно або забронюйте демонстрацію сьогодні — подивіться, як PepsiCo, Depop і понад 12 000 провідних світових компаній використовують YunoJuno для легкої роботи з підрядниками.
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням ми дозволяємо компаніям розвивати свої команди в усьому світі без необхідності створювати місцеву структуру. Наша платформа автоматизує трудомісткі процеси адаптації, глобальний нарахування заробітної плати та дозволяє компаніям залучати талантів із понад 160 країн у швидкий, простий і сумісний спосіб. Якщо ви хочете дізнатися більше, замовте демонстрацію тут: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб забезпечити дотримання вимог у понад 180 країнах.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
WorkBright
workbright.com
WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним забезпеченням для адаптації співробітників для відділу кадрів. Оновлення програмного забезпечення для прискорення найму: 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 Заповніть форму I-9 менш ніж за 5 хвилин за допомогою спрощеного процесу WorkBright. Їх зручний робочий процес і вдосконалена технологія геолокації створюють 100% сумісний безпомилковий спосіб фізично завершити віддалену перевірку I-9. 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 Допоможіть співробітникам працювати швидше завдяки адаптації, яка ніколи не сповільнюється. Складна та громіздка паперова робота ще ніколи не була такою простою з нашим першокласним програмним забезпеченням для навчання співробітників. WorkBright автоматично заповнює повторювані поля, виявляє помилки, перш ніж вони будуть зроблені, і надсилає автоматичні нагадування, щоб форми швидко перейшли до фінішу. 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 Залучайте більше якісних кандидатів за допомогою автоматизованих вакансій, перегляду резюме, керування співбесідами та командної співпраці інструменти. Ще ніколи не було простіше знайти свою наступну суперзірку.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence допомагає організаціям підключити дані, команди та процеси. Місія OneTrust полягає в тому, щоб забезпечити відповідальне використання даних та AI. Його платформа спрощує збір даних за згодою та уподобаннями, автоматизує управління даними з інтегрованим управлінням ризиками через конфіденційність, безпеку, ІТ/техніку, сторонні та АІ-ризик та активує відповідальне використання даних, застосовуючи та застосовуючи дані Політика у всьому маєтку та життєвий цикл даних. Onetrust підтримує безперебійну співпрацю між командами даних та командами ризику, щоб керувати швидкими та довіреними інноваціями. Визнаний піонером і лідером на ринку, OneTrust може похвалитися понад 300 патентами і обслуговує понад 14 000 клієнтів у всьому світі, починаючи від галузевих гігантів до малого бізнесу. * Згода та уподобання: упорядкування згоди та управління перевагами для прозорості споживачів. * Автоматизація конфіденційності: Увімкніть відповідальне використання протягом усього життєвого циклу даних шляхом операціоналізації програми конфіденційності. * Технологічний ризик та відповідність: масштабуйте свої ресурси та оптимізуйте свій життєвий цикл ризику та відповідності. * Стороннє управління: автоматизоване управління стороннім стороннім від прийому до оцінки ризику, пом'якшення, постійного моніторингу та звітності.
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR' — це платформа SaaS, яка надає роботодавцям у США додаткові нюанси щодо відповідності кадровим вимогам та імміграції. Керовані процеси OnBlick допомагають мінімізувати стандартні RFE і збільшити кількість схвалень. Він автоматизує відповідність і оцифровує дані, підвищуючи готовність до будь-яких потенційних аудитів DOL навколо PAF / I9 & Wage. Своєчасні сповіщення гарантують відсутність застарілих документів або даних. Функція FDNS зменшує можливості відкликання. Встановіть відносини між працівником і роботодавцем за допомогою функції виїзного контролю. Найкраще для відділу кадрів, імміграції, H-1B, RFE, DOL, ICE, аудиту FDNS, I-9, форми I-983 і PAF, індустрії рекрутингу та укомплектування персоналом ІТ, тимчасового найму, відділу кадрів, управління персоналом, що забезпечує 360-градусну корпоративну відповідність
Mineral
trustmineral.com
Мінерал, якому довіряють понад 1 мільйон компаній, є лідером у сфері управління персоналом і дотримання вимог для компаній, що розвиваються. Наші проактивні рішення усувають здогадки з відділу кадрів і комплаєнсу, забезпечуючи клієнтам спокій. Ми поєднуємо дані, технології та людський досвід, щоб стимулювати інновації та персоналізовані рекомендації. Рішення Mineral включають онлайн-навчання співробітників, створення довідників та наборів інструментів, живі експертні поради від команди експертів з управління персоналом, а також повну бібліотеку ресурсів зручної інформації щодо відповідності та передового досвіду управління персоналом, створеного для економії часу та грошей організацій, включаючи безкоштовні вебінари, посібники та контрольні списки. Мережа партнерів Mineral дозволила створити найбільшу HR-спільноту в США. Раніше Mineral був відомий як об’єднана компанія ThinkHR і Mammoth. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.trustmineral.com і слідкуйте за нами в Twitter за адресою @Trust_Mineral.