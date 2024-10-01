Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення відповідності персоналу - Найпопулярніші застосунки - Фолклендські Острови

Програмне забезпечення для відповідності кадровим вимогам допомагає компаніям, менеджерам і фахівцям з кадрової роботи бути в курсі всіх нормативних актів і законів щодо дотримання кадрових операцій. Ці інструменти дозволяють компаніям орієнтуватися в складних і постійно змінюваних державних і федеральних законодавствах і правилах відповідності. Вони також допомагають у спілкуванні та забезпеченні дотримання корпоративної та законодавчої політики серед працівників. Крім того, ці рішення часто автоматизують керування секретними документами та робочі процеси звітності. Традиційно комплаєнс-рішення в основному зосереджені на фінансовій відповідності, наприклад нарахуванні заробітної плати. Однак за останні роки вони еволюціонували, щоб запропонувати більш комплексні рішення. Сучасне програмне забезпечення відповідності персоналу зазвичай стосується таких сфер, як нарахування заробітної плати, виплати, ризики та безпека, підбір персоналу та відносини з працівниками. У той час як більшість постачальників спеціалізуються на певних законах про відповідність, як-от ACA, пільги або малий бізнес, замість того, щоб охоплювати кожну сферу, програмне забезпечення для HR-комплаєнсу часто постачається в комплекті з іншим програмним забезпеченням для HR, таким як програмне забезпечення для реєстрації, обліку робочого часу та адміністрування пільг. Його також можна запропонувати як окреме рішення. Деякі рішення з кадрової відповідності включають інтеграцію з основним програмним забезпеченням для кадрової роботи або розрахунку заробітної плати для автоматизації звітів щодо заробітної плати та спрощення підтримки відповідності.