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Програмне забезпечення відповідності персоналу - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для відповідності кадровим вимогам допомагає компаніям, менеджерам і фахівцям з кадрової роботи бути в курсі всіх нормативних актів і законів щодо дотримання кадрових операцій. Ці інструменти дозволяють компаніям орієнтуватися в складних і постійно змінюваних державних і федеральних законодавствах і правилах відповідності. Вони також допомагають у спілкуванні та забезпеченні дотримання корпоративної та законодавчої політики серед працівників. Крім того, ці рішення часто автоматизують керування секретними документами та робочі процеси звітності. Традиційно комплаєнс-рішення в основному зосереджені на фінансовій відповідності, наприклад нарахуванні заробітної плати. Однак за останні роки вони еволюціонували, щоб запропонувати більш комплексні рішення. Сучасне програмне забезпечення відповідності персоналу зазвичай стосується таких сфер, як нарахування заробітної плати, виплати, ризики та безпека, підбір персоналу та відносини з працівниками. У той час як більшість постачальників спеціалізуються на певних законах про відповідність, як-от ACA, пільги або малий бізнес, замість того, щоб охоплювати кожну сферу, програмне забезпечення для HR-комплаєнсу часто постачається в комплекті з іншим програмним забезпеченням для HR, таким як програмне забезпечення для реєстрації, обліку робочого часу та адміністрування пільг. Його також можна запропонувати як окреме рішення. Деякі рішення з кадрової відповідності включають інтеграцію з основним програмним забезпеченням для кадрової роботи або розрахунку заробітної плати для автоматизації звітів щодо заробітної плати та спрощення підтримки відповідності.
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
Netchex
netchex.com
З рішенням Netchex для управління персоналом і заробітною платою ви можете зробити свої процеси простішими, ніж будь-коли, і гарантувати, що робота завжди виконується правильно.
WorkBright
workbright.com
WorkBright усуває вузькі місця, які уповільнюють наймання, тож ви можете змусити нових співробітників працювати у 8 разів швидше без шкоди для безпеки чи точності. Ефективна адаптація зміцнює команди, сприяє міцним зв’язкам і сприяє задоволенню співробітників. Почніть роботу з найкращим програмним з...
Mineral
trustmineral.com
Мінерал, якій довіряють понад 1 мільйон компаній, є лідером у сфері управління персоналом і комплаєнсу для компаній, що розвиваються. Наші проактивні рішення усувають здогадки з відділу кадрів і комплаєнсу, забезпечуючи клієнтам спокій. Ми поєднуємо дані, технології та людський досвід, щоб стимулюва...
Skuad
skuad.io
Skuad — це швидкозростаюча глобальна платформа працевлаштування та нарахування заробітної плати, яка дозволяє таким компаніям, як ваша, наймати та платити винятковим талантам у будь-якій точці світу відповідно до вимог. Skuad створено для нового світу роботи, де великі підприємства та нові стартапи ...
Worksome
worksome.com
Потужне управління зовнішньою робочою силою: переосмислення досвіду підрядника. Створюйте, керуйте та утримуйте свою зовнішню робочу силу за допомогою єдиного інструменту, створеного для керування незалежними підрядниками з надійною відповідністю та швидкими платежами.
Maus
maus.com
Стратегічне планування та виконання, що примножує вартість бізнесу. Maus — це комплексна платформа для стратегічного, фінансового планування та планування виходу, яка перетворює великі ідеї на дії. На одній зручній у використанні платформі ви можете планувати, впроваджувати, оцінювати та розвивати с...
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — це єдина платформа, яка потрібна бізнесу для пошуку, найму, управління та оплати підрядників. Поєднуючи систему керування фрілансерами та елітний ринок із понад 100 000 галузевих перевірених підрядників, YunoJuno об’єднує в одному місці команди відділу кадрів, менеджерів з найму, фінансів...
Localyze
localyze.com
Глобальні послуги мобільності в одній платформі. Незалежно від масштабу, незалежно від вашого таланту, ми розкриємо ваш наступний крок. Від кордонів і бюрократії до відкритості та простоти. Завдяки Localyze ми переосмислюємо те, як люди переміщуються на роботу, поєднуючи бездоганну технологію, проз...
Oyster
oysterhr.com
Завдяки EOR від Oyster наймайте без створення юридичної особи та керуйте всіма функціями працевлаштування з єдиної автоматизованої платформи. Кращий, ніж традиційний досвідчений роботодавець, Oyster використовує глибоку інформацію про працевлаштування та команду юридичних і кадрових експертів, щоб з...
Warp
joinwarp.com
Warp — це сучасна платформа для нарахування заробітної плати, дотримання вимог і пільг, створена для засновників. Ми перевели всі державні податкові реєстрації та відповідність на автопілот, щоб вам більше ніколи не потрібно було входити на інший веб-сайт .gov.
AbstractOps
abstractops.com
Лідери, які розвивають віддалені компанії, використовують AbstractOps, щоб усунути стрес, невизначеність і фінансовий ризик, пов’язаний із дотриманням державних вимог. *Автоматизація реєстрації* Нарахування заробітної плати та реєстрація юридичних осіб, подання документів державного секретаря та вим...
SixFifty
sixfifty.com
Ми працювали з провідними юридичними фірмами з працевлаштування в країні, щоб автоматизувати контракти, правила та документи, необхідні для найму та керування працівниками в усіх 50 штатах. Наша проста у використанні платформа допоможе вам створювати та підтримувати в актуальному стані документи, не...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo — це комплексне рішення для віддаленого найму. Знаходьте кандидатів, наймайте через нашу службу роботодавців, керуйте всім із нашої платформи
RemotePass
remotepass.com
RemotePass — це найпотужніша та найпростіша у використанні глобальна платформа для адаптації та нарахування заробітної плати для глобальних команд. Наше бачення полягає в тому, щоб створити світ, де будь-хто може працювати з будь-якого місця, маючи доступ до пільг і фінансових послуг. Усунувши склад...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєс...
Envoy Global
envoyglobal.com
Простий підхід Envoy Global до спонсорування та управління робочими візами в США та за кордоном забезпечує найпростіший досвід подачі заявки для вас і співробітників.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion перетворює робочі місця, спрощуючи, ніж будь-коли, працевлаштування за кордоном незалежно від національних кордонів. Відомі своєю ефективністю в Німеччині, ми є одним із провідних європейських гравців, які подолають розрив між роботодавцями та глобальними талантами. Завдяки нашим рішенням...
WorkFlex
getworkflex.com
WorkFlex допомагає компаніям гарантувати, що співробітники можуть тимчасово працювати з-за кордону та у відрядженнях у повній відповідності до нормативних актів і без ризиків щодо відповідності. Програмне забезпечення допомагає в оцінці ризиків відповідності та впровадженні необхідних заходів, таких...
LitLingo
litlingo.com
LitLingo допомагає компаніям краще спілкуватися. Наш штучний інтелект завчасно виявляє проблемну мову в спілкуванні співробітників у режимі реального часу, позначаючи небезпечну або невідповідну мову перед надсиланням повідомлення. Поки ви зайняті написанням, наші алгоритми наполегливо працюють за л...
Trusaic
trusaic.com
Закон про доступні ліки є складним. ACA Complete — це комплексне рішення з повним набором послуг, яке поєднує найсучасніші рішення для обробки даних, нормативний досвід і захист від аудиту, щоб допомогти роботодавцям зменшити ризики, уникнути дорогих штрафів і з упевненістю орієнтуватися в складност...
Plane
plane.com
Plane (раніше Pilot) керує нарахуванням заробітної плати, пільгами та дотриманням законодавства для американських компаній, які наймають американських і міжнародних співробітників і підрядників. Легко наймайте, залучайте та оплачуйте співробітників і підрядників у США та в усьому світі на одній безп...
OnBlick
onblick.com
OnBlick HR' — це платформа SaaS, яка надає роботодавцям у США додаткові нюанси щодо відповідності кадровим вимогам та імміграції. Керовані процеси OnBlick допомагають мінімізувати стандартні RFE і збільшити кількість схвалень. Він автоматизує відповідність і оцифровує дані, підвищуючи готовність до ...