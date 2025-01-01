Програмне забезпечення для управління справами кадрів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління HR-кейсами дозволяє організаціям і HR-фахівцям ефективно та конфіденційно розглядати всі справи та запити, подані працівниками. Ці рішення пропонують функції, які дозволяють організаціям створювати власні робочі процеси HR, оцифровувати паперові форми, створювати звіти та надавати інформаційні панелі, серед інших можливостей. Незважаючи на те, що деякі функції програмного забезпечення для управління справами з управління кадрами збігаються з програмним забезпеченням для надання послуг з управління кадрами, воно також містить особливі функції для управління дуже делікатними справами, пов’язаними зі стосунками між працівниками, такими як насильство на робочому місці, дискримінація, переслідування, помста та скарги. Багато з цих систем також пропонують анонімні можливості повідомляти про викривачі, щоб захистити співробітників від помсти. Крім того, вони часто включають інструменти інтеграції додатків (API) для зв’язку з різними бізнес-рішеннями, такими як CRM і базове програмне забезпечення для управління персоналом.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Ethena
goethena.com
Ethena – це платформа для навчання з питань відповідності, яка пропонує курси, автоматизовану системи управління навчанням та інструменти для підтримки співробітників.
Case IQ
caseiq.com
Case IQ - система для управління розслідуваннями, що дозволяє організаціям ефективно відстежувати та аналізувати випадки, покращуючи внутрішні процеси.
Vault Platform
vaultplatform.com
Vault Platform – операційна система для корпоративної чесності, що допомагає компаніям виявляти, вирішувати та запобігати правопорушенням.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama - це платформа для онлайн-навчання, яка пропонує інтерактивні курси з дотримання норм для компаній, персоналізовані під їхні потреби.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — це платформа для управління відносинами з працівниками, що використовує ШІ для полегшення вирішення питань у сфері трудових відносин.
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