Програмне забезпечення для управління справами кадрів - Найпопулярніші застосунки - Чад

Vault Platform

vaultplatform.com

Платформа Vault — це операційна система корпоративної доброчесності, яка допомагає компаніям вирішувати та запобігати неправомірній поведінці та порушенням ESG. Тому що сьогодні бізнес повинен бути активним у своєму прагненні до бездоганної цілісності. Активуйте всіх у своїй бізнес-екосистемі, включаючи співробітників, клієнтів, акціонерів і постачальників, щоб виявляти, вирішувати та запобігати порушенням за допомогою рішення Active Integrity від Vault Platform. Тому що сьогодні кожен хоче своєю працею позитивно впливати на світ. Застосовуючи активний, багатоканальний підхід до розкриття інформації, централізувавши процес спільного розслідування та розповсюджуючи практичну інформацію про доброчесність, ви зменшите сліпі плями, скоротите час вирішення вдвічі, запобіжить подальшим порушенням і зробите доброчесність своєю конкурентною перевагою. Vault допомагає організаціям у різних секторах, зокрема Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi та Kepler Group, перейти від реактивного підходу до доброчесності до проактивної стратегії та масштабувати дії та підзвітність, необхідні для створення організацій, які роблять світ кращим. місце. Зв’яжіться з нашою командою, щоб дізнатися більше про те, як рішення Active Integrity від Vault може допомогти вашому бізнесу подолати найбільші ризики неправомірної поведінки. Виберіть Сейф. Це просто хороший бізнес.