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Програмне забезпечення для управління справами кадрів - Найпопулярніші застосунки - Катар
Програмне забезпечення для управління HR-кейсами дозволяє організаціям і HR-фахівцям ефективно та конфіденційно розглядати всі справи та запити, подані працівниками. Ці рішення пропонують функції, які дозволяють організаціям створювати власні робочі процеси HR, оцифровувати паперові форми, створювати звіти та надавати інформаційні панелі, серед інших можливостей. Незважаючи на те, що деякі функції програмного забезпечення для управління справами з управління кадрами збігаються з програмним забезпеченням для надання послуг з управління кадрами, воно також містить особливі функції для управління дуже делікатними справами, пов’язаними зі стосунками між працівниками, такими як насильство на робочому місці, дискримінація, переслідування, помста та скарги. Багато з цих систем також пропонують анонімні можливості повідомляти про викривачі, щоб захистити співробітників від помсти. Крім того, вони часто включають інструменти інтеграції додатків (API) для зв’язку з різними бізнес-рішеннями, такими як CRM і базове програмне забезпечення для управління персоналом.
Запит на новий застосунок
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками, які допоможуть вашій команді в складних ситуаціях. Ethena довіряють команди Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp тощо. Нас підтримують Felicis, GSV, Homebrew, Village Global та інші провідні інвестори, а наша команда консультантів включає експертів з управління персоналом і правових питань, таких як Френсіс Фрей і Леонард Шен.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
EasyLlama
easyllama.com
Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у створенні доброзичливого середовища, вільного від переслідувань і дискримінації.
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — це платформа для зв’язків із працівниками, яка спрощує вирішення питань у відносинах із працівниками. Завдяки комплексному рішенню, яке використовує штучний інтелект, HR-команди можуть стати більш ефективними та зосередитися на покращенні досвіду співробітників, що зменшить ризик судових позовів, збільшить утримання та підвищить продуктивність. Провідні компанії, зокрема Sweetgreen, Patagonia та Duolingo, довіряють AllVoices, які спрощують вирішення проблем, пов’язаних із відносинами з працівниками, в одному місці
Vault Platform
vaultplatform.com
Платформа Vault — це операційна система корпоративної доброчесності, яка допомагає компаніям вирішувати та запобігати неправомірній поведінці та порушенням ESG. Тому що сьогодні бізнес повинен бути активним у своєму прагненні до бездоганної цілісності. Активуйте всіх у своїй бізнес-екосистемі, включаючи співробітників, клієнтів, акціонерів і постачальників, щоб виявляти, вирішувати та запобігати порушенням за допомогою рішення Active Integrity від Vault Platform. Тому що сьогодні кожен хоче своєю працею позитивно впливати на світ. Застосовуючи активний, багатоканальний підхід до розкриття інформації, централізувавши процес спільного розслідування та розповсюджуючи практичну інформацію про доброчесність, ви зменшите сліпі плями, скоротите час вирішення вдвічі, запобіжить подальшим порушенням і зробите доброчесність своєю конкурентною перевагою. Vault допомагає організаціям у різних секторах, зокрема Airbnb, eToro, OVO Energy, M&C Saatchi та Kepler Group, перейти від реактивного підходу до доброчесності до проактивної стратегії та масштабувати дії та підзвітність, необхідні для створення організацій, які роблять світ кращим. місце. Зв’яжіться з нашою командою, щоб дізнатися більше про те, як рішення Active Integrity від Vault може допомогти вашому бізнесу подолати найбільші ризики неправомірної поведінки. Виберіть Сейф. Це просто хороший бізнес.
Case IQ
caseiq.com
У світі, затьмареному шахрайством, переслідуваннями та порушеннями етики, Case IQ виступає як сила добра. Наша місія? Допомога таким людям, як ви, у створенні безпечніших, щасливіших і продуктивніших робочих місць. 20-річний досвід показав нам, що разом ми дійсно можемо змінити ситуацію. Case IQ здобув міжнародну репутацію найкращого у своєму класі програмного забезпечення, яке є безпечним, інтуїтивно зрозумілим і надійним і використовується компаніями по всьому світу для проведення своїх розслідувань. Інтегроване розміщене програмне забезпечення Case IQ забезпечує послідовність, комплексність і продуктивність розслідувань. Потужний інструмент звітності допомагає компаніям зменшити ризики, визначаючи тенденції та можливості для вдосконалення. Великі та малі компанії цінують інтегроване та повністю настроюване рішення для керування справами Case IQ, яке просте у використанні та оптимізоване для мобільних пристроїв. Гнучкі рішення Case IQ для ведення справ у розслідуванні дають слідчим на місцях і керівникам бути в курсі подій.