Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для управління справами кадрів - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк
Програмне забезпечення для управління HR-кейсами дозволяє організаціям і HR-фахівцям ефективно та конфіденційно розглядати всі справи та запити, подані працівниками. Ці рішення пропонують функції, які дозволяють організаціям створювати власні робочі процеси HR, оцифровувати паперові форми, створювати звіти та надавати інформаційні панелі, серед інших можливостей. Незважаючи на те, що деякі функції програмного забезпечення для управління справами з управління кадрами збігаються з програмним забезпеченням для надання послуг з управління кадрами, воно також містить особливі функції для управління дуже делікатними справами, пов’язаними зі стосунками між працівниками, такими як насильство на робочому місці, дискримінація, переслідування, помста та скарги. Багато з цих систем також пропонують анонімні можливості повідомляти про викривачі, щоб захистити співробітників від помсти. Крім того, вони часто включають інструменти інтеграції додатків (API) для зв’язку з різними бізнес-рішеннями, такими як CRM і базове програмне забезпечення для управління персоналом.
Запит на новий застосунок
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками...
Case IQ
caseiq.com
У світі, затьмареному шахрайством, переслідуваннями та порушеннями етики, Case IQ виступає як сила добра. Наша місія? Допомога таким людям, як ви, у створенні безпечніших, щасливіших і продуктивніших робочих місць. 20-річний досвід показав нам, що разом ми дійсно можемо змінити ситуацію. Case IQ ...
Vault Platform
vaultplatform.com
Платформа Vault — це операційна система корпоративної доброчесності, яка допомагає компаніям вирішувати та запобігати неправомірній поведінці та порушенням ESG. Тому що сьогодні бізнес повинен бути активним у своєму прагненні до бездоганної цілісності. Активуйте всіх у своїй бізнес-екосистемі, включ...
EasyLlama
easyllama.com
Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у ств...
AllVoices
allvoices.co
AllVoices — це платформа для зв’язків із працівниками, яка спрощує вирішення питань у відносинах із працівниками. Завдяки комплексному рішенню, яке використовує штучний інтелект, HR-команди можуть стати більш ефективними та зосередитися на покращенні досвіду співробітників, що зменшить ризик судових...