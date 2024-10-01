Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління справами кадрів - Найпопулярніші застосунки - Ефіопія

Програмне забезпечення для управління HR-кейсами дозволяє організаціям і HR-фахівцям ефективно та конфіденційно розглядати всі справи та запити, подані працівниками. Ці рішення пропонують функції, які дозволяють організаціям створювати власні робочі процеси HR, оцифровувати паперові форми, створювати звіти та надавати інформаційні панелі, серед інших можливостей. Незважаючи на те, що деякі функції програмного забезпечення для управління справами з управління кадрами збігаються з програмним забезпеченням для надання послуг з управління кадрами, воно також містить особливі функції для управління дуже делікатними справами, пов’язаними зі стосунками між працівниками, такими як насильство на робочому місці, дискримінація, переслідування, помста та скарги. Багато з цих систем також пропонують анонімні можливості повідомляти про викривачі, щоб захистити співробітників від помсти. Крім того, вони часто включають інструменти інтеграції додатків (API) для зв’язку з різними бізнес-рішеннями, такими як CRM і базове програмне забезпечення для управління персоналом.