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Програмне забезпечення для аналітики кадрів дозволяє фахівцям з кадрів збирати та аналізувати дані, допомагаючи їм визначати ключові показники робочої сили. Ці інструменти об’єднують дані про бізнес і співробітників, щоб оцінити вплив відділу кадрів на загальну ефективність бізнесу. Компанії використовують програмне забезпечення для аналізу кадрів, щоб точно визначити неефективність, спрогнозувати продуктивність і покращити організацію робочої сили. Пропонуючи інформацію, необхідну для управління людським капіталом, ці інструменти допомагають підвищити рентабельність інвестицій компанії. Прогнозні функції програмного забезпечення для аналітики кадрів дають керівництву зрозуміти, як політика та структурні зміни можуть вплинути на моральний дух і продуктивність працівників. Крім того, ці інструменти можуть інформувати фахівців з кадрів про потенційний вплив культурних змін на робочому місці на продуктивність. Деякі інструменти HR-аналітики також пропонують функції для спрощення процесу найму та визначення кандидатів, які добре відповідають культурі компанії. Хоча деякі комплекти управління персоналом і основні рішення для управління персоналом включають аналітичні можливості, вони не зосереджені виключно на аналітиці персоналу.
Запит на новий застосунок
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Worksy
worksy.io
Worksy - це комплексне HR ПЗ для середніх і великих організацій, що включає такі інструменти, як заробітна плата, облік робочого часу, кадрові процеси та аналітика.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє завантажувати, аналізувати та візуалізувати мережеві дані, надаючи інструменти для аналізу відносин та структури мереж.
WorkStep
workstep.com
WorkStep — це програмне забезпечення, що допомагає зменшити плинність кадрів, підвищити продуктивність та залучення працівників через зворотній зв'язок і аналітику.
Culture15
culture15.com
Culture15 - платформа HR-аналітики для оцінки та вдосконалення організаційної культури через поведінку працівників та визначення цінностей компанії.
Progression
progression.co
Прогресія — платформа для розвитку кар'єри, що дозволяє створювати кар'єрні структури, відстежувати ріст працівників та покращувати залученість команди.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти для управління людьми та продуктивністю, об'єднуючи дані про залученість та вигорання для покращення командної роботи.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam – універсальна HR-платформа для SMB, що спрощує управління персоналом, підвищує видимість процесів та зменшує ручну працю.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Worknice
worknice.com
Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.
Sympa
sympa.com
Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore - додаток для моніторингу продуктивності працівників, що аналізує цифрову взаємодію та допомагає вдосконалити робочі процеси.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp - платформа для збору зворотного зв'язку працівників, що допомагає покращити залучення та добробут на робочому місці.
Sysarb
sysarb.se
Додаток Sysarb сприяє справедливості в оплаті праці, використовуючи дані та технології для підтримки компаній у дотриманні стандартів рівної зарплати.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR - це хмарне рішення для управління HR та заробітною платою, яке оптимізує процеси для компаній з 100+ працівниками.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
Rhabit - це платформа для управління талантами, що забезпечує аналітику продуктивності та залучення працівників для покращення бізнес-результатів.
Visier
visier.com
Visier - платформа аналітики даних про працівників, що допомагає організаціям отримувати дані про робочу силу та покращувати бізнес-результати.
Knoetic
knoetic.com
Knoetic - платформа для аналізу даних, що допомагає організаціям покращити прийняття рішень і операційну ефективність через всебічне аналізування ключових показників.
Flowtrace
flowtrace.io
Flowtrace допомагає зрозуміти та оптимізувати робочі процеси в компанії, покращує продуктивність та взаємодію співробітників.
Diversio
diversio.com
Diversio - платформа для вимірювання та покращення досвіду працівників, підтримуючи зусилля з різноманітності, справедливості та включення в організаціях.
HRCast
hrcast.io
HRCast — це програмне забезпечення для планування та аналізу, яке об'єднує дані HR, зарплати та бухгалтерії для створення сценаріїв бюджетів і звітів.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — це програмний додаток для стратегічної аналітики, що об'єднує дані про робочу силу та робочі місця, сприяючи прийняттю швидких та обґрунтованих управлінських рішень.
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic - це платформа аналітики персоналу, що допомагає HR-лідерам поєднувати дані та отримувати важливу інформацію для покращення управління талантами.
LiveRem
liverem.com
LiveRem – платформа для аналізу HR-даних в реальному часі, що підключається до систем зарплат, порівнює їх з ринковими показниками та допомагає ухвалювати рішення.
eqtble
eqtble.com
Eqtble - платформа для аналітики кадрів, яка об'єднує дані з HR, фінансів та продажів для прийняття обґрунтованих бізнес-рішень.
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