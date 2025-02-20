Програмне забезпечення для аналізу кадрів - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

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Програмне забезпечення для аналітики кадрів дозволяє фахівцям з кадрів збирати та аналізувати дані, допомагаючи їм визначати ключові показники робочої сили. Ці інструменти об’єднують дані про бізнес і співробітників, щоб оцінити вплив відділу кадрів на загальну ефективність бізнесу. Компанії використовують програмне забезпечення для аналізу кадрів, щоб точно визначити неефективність, спрогнозувати продуктивність і покращити організацію робочої сили. Пропонуючи інформацію, необхідну для управління людським капіталом, ці інструменти допомагають підвищити рентабельність інвестицій компанії. Прогнозні функції програмного забезпечення для аналітики кадрів дають керівництву зрозуміти, як політика та структурні зміни можуть вплинути на моральний дух і продуктивність працівників. Крім того, ці інструменти можуть інформувати фахівців з кадрів про потенційний вплив культурних змін на робочому місці на продуктивність. Деякі інструменти HR-аналітики також пропонують функції для спрощення процесу найму та визначення кандидатів, які добре відповідають культурі компанії. Хоча деякі комплекти управління персоналом і основні рішення для управління персоналом включають аналітичні можливості, вони не зосереджені виключно на аналітиці персоналу.
Запит на новий застосунок
Worksy
worksy.io
Worksy — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом для середніх і великих організацій. Наші доступні рішення включають основні інструменти управління, такі як нарахування заробітної плати, робочий час і відвідуваність співробітників, відпустки, претензії, продуктивність, підбір персоналу, кадрова аналітика тощо.
Worknice
worknice.com
Чудове програмне забезпечення для кадрів – на 100% розроблено, виготовлено та підтримується в Австралії. Використовуйте гнучку та інтуїтивно зрозумілу HR-платформу, щоб оптимізувати свої HR-системи та структурувати дані для досягнення великих результатів. Worknice може похвалитися найкращим на ринку користувальницьким досвідом у сфері основних відділів кадрів; спрощена адаптація, інтелектуальні документи та дотримання вимог, керування змінами співробітників, інтеграція заробітної плати, відпустки, огляди та опитування. Створено для процвітаючих команд відділу кадрів, яким потрібно вирішувати проблеми зараз і в міру появи нових.
Omni HR
omnihr.co
Omni — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке переосмислює підхід компаній до управління співробітниками. Їхня місія зрозуміла: надати сучасним компаніям змогу розвивати зацікавлені та високоефективні команди. Omni, створена для цілісної підтримки всього життєвого циклу вашого співробітника, допомагає відділам кадрів наймати, керувати та оплачувати ваших працівників. Азії та за її межами всього за кілька кліків. З Omni ви та ваша команда більше не втрачаєте дорогоцінний час на введення даних чи адміністративні завдання, а натомість спрямовуєте його на стратегічні ініціативи та значущу взаємодію, що стимулює розвиток бізнесу.
DreamTeam
dreamteam.io
Універсальний кадровий центр для малого та середнього бізнесу, який спрощує складні людські процеси за допомогою найшвидшої, найбільш гнучкої та безмежної HR-платформи. DreamTeam дозволяє вам відновити повний контроль і видимість над процесами, що збільшуються людьми, з розрізненими даними. Ми звільняємо вашу команду від непосильної ручної роботи, одночасно сприяючи успіху відділу кадрів, задоволенню та процвітаючій культурі компанії за допомогою комплексного та легкого в налаштуванні рішення для подолання складнощів управління персоналом.
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює весь шлях співробітника та повністю налаштовується. Почніть зі стандартних функцій або адаптуйте кожен процес до унікальних потреб вашої організації – вибір за вами. Залучайте таланти та скорочуйте час найму за допомогою функцій рекрутингу, таких як наш конструктор сторінок кар’єри з функцією перетягування та настроювані послідовності переходів кандидатів. Перетворіть новачків-ентузіастів на лояльних прихильників бренду за допомогою персоналізованих подорожей. А також спростіть основні завдання відділу кадрів, такі як керування відсутністю, нарахування заробітної плати, перевірки ефективності, відстеження робочого часу тощо. Наше рішення побудовано на основі Salesforce, що дозволяє вам скористатися потужністю та безпекою провідної у світі платформи CRM. Але навіть якщо ви не використовуєте Salesforce, ми надамо вам доступ. Додайте своїй організації особливу атмосферу – і досягніть гармонії з персоналом.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic надає інструменти управління людьми та ефективністю для компаній, що розвиваються. Наша запатентована технологія поєднує сигнали залученості та вигоряння в одну оцінку StayFactor™. У поєднанні з нашим графіком аналізу організаційної мережі (ONA) ви маєте все, що вам потрібно, щоб розвивати високоефективні команди, розкривати моделі внутрішньої співпраці, виявляти розбіжності та вузькі місця, а також виділяти найбільш пов’язаних і відокремлених співробітників. Завдяки Peoplelogic ви матимете всі дані та статистику, необхідні для прийняття ефективних бізнес-рішень.
Rhabit Analytics
rhabitanalytics.com
RHABIT - це сучасна платформа управління талантами, яка будує культури ефективності з прослуховуванням працівників, управління ефективністю та програми розвитку лідерства для компаній усіх розмірів. RHABIT виводить біль від залучення працівників, розвитку лідерства та управління продуктивністю, поєднуючи прості у використанні, мобільні технології та організаційну психологію, щоб забезпечити досвід відгуків, який кожен любить. Організації отримують користь від прекрасних, повністю налаштованих інформаційних панелей HR Analytics та управління обліковими записами та підтримкою облікових записів з білизну. Незалежно від того, чи шукаєте ви опитування з високим вмістом залучення чи потужних оцінок лідерства, RHABIT надасть нові уявлення, щоб допомогти вашій компанії створити високу продуктивність, непереборну культуру.
Progression
progression.co
Визначайте та вимірювайте кар’єрний ріст у вашій організації за допомогою Progression — платформи номер один для розвитку кар’єри. З Progression ви можете: - створювати та візуалізувати кар'єрні рамки за години, а не місяці, за допомогою шаблонів і штучного інтелекту - створювати прості звички, які свідчать про зростання, коли це відбувається - давати змогу вашій команді розвиватися за допомогою багатої інформації в реальному часі - залучати, мотивувати та дати змогу Ваші співробітники створюють власну кар’єру - Розблокуйте винятковий ріст співробітників у рекордно короткі терміни. Створюйте, розгортайте та підтримуйте найкращі в своєму класі навички та кар’єрні шляхи з Progression. Приєднуйтеся до тисяч команд, які сприяють справжньому зростанню співробітників і скорочують відтік уже сьогодні.
LiveRem
liverem.com
LiveRem — це платформа порівняльного аналізу HR-інсайтів у реальному часі. Заснована в 2024 році, LiveRem підключається безпосередньо до систем нарахування заробітної плати та кадрів, щоб забезпечити постійний перегляд інформації про кадри та порівнювати її з рештою ринку. LiveRem допомагає клієнтам приймати рішення на основі даних, економити час і підвищувати ефективність витрат. Зрештою LiveRem допомагає організаціям залучати та утримувати таланти. Наразі LiveRem доступний у Новій Зеландії та Австралії, а незабаром буде доступний у Сінгапурі та Дубаї.
eqtble
eqtble.com
Перетворення даних про людей. Увімкнути бізнес-рішення. eqtble дає змогу аналітикам стати вирішувачами проблем замість того, щоб нескінченно обробляти числа. Об’єднайте дані з традиційних джерел відділу кадрів, фінансів, продажів тощо для єдиної аналітики.
Culture15
culture15.com
Culture15 — це аналітична платформа HR, яка використовує поведінку працівників для діагностики поточної культури організації. Ми змушуємо команди лідерів «визначати» свою культуру, незалежно від того, чи хочуть вони бути гнучкими, інноваційними чи наголошувати на різноманітності та включеності, наша платформа дозволяє організаціям побачити, чи володіють вони цими можливостями, і якщо так, то наскільки вони сильні. Користувачі можуть створювати спеціальні можливості та відстежувати поведінку за функцією, регіоном або будь-якою іншою спеціальною сегментацією, яку вони бажають встановити. Ми використовуємо опитування, засноване на нашій власній структурі поведінки з 15 осей, яка дозволяє вам дізнатися більше про свою організацію. Ми також вважаємо, що залучення відіграє важливу роль в організаційній культурі, тому наша платформа також дозволяє організаціям продовжувати вимірювати це, але дозволити культурі вийти на передній план справді стимулює зміни.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR — це хмарне рішення для управління персоналом і розрахунку заробітної плати для компаній, що розвиваються, із понад 100 співробітниками. Наш комплексний пакет включає основну базу даних кадрів, самообслуговування, підбір персоналу, управління продуктивністю, час і відвідуваність, витрати, нарахування заробітної плати, звітність і аналітику. Natural HR також поставляється з настроюваними робочими процесами, які допоможуть вам автоматизувати та оптимізувати процеси, такі як адаптація та виключення. На відміну від більшості хмарних постачальників, які залишають це за вами, щоб вивчити їх програмне забезпечення, ми вважаємо, що ви заслуговуєте на більше. Для нас це більше, ніж просто надати вам технології. Ми прагнемо, щоб ви отримали максимальну віддачу від нашого рішення. Наша доброзичлива та доступна команда з успіху клієнтів прагне допомогти вам швидко налаштувати за допомогою постійного навчання та технічної підтримки.
Sysarb
sysarb.se
Майже 20 років Sysarb підтримує справедливі робочі місця по всьому світу. Визнана лідером у цій галузі, Sysarb використовує дані, технології та досвід для сприяння рівності в оплаті праці, тим самим сприяючи утриманню талантів, збільшенню залученості до працевлаштування та зниженню юридичних ризиків. Маючи понад 500 клієнтів у більш ніж 50 країнах, Sysarb робить значний вплив у сфері рівної оплати праці. Це включає надання компаніям можливості відповідати останнім вимогам
Orgnostic
orgnostic.com
Orgnostic — це платформа аналітики персоналу для стратегічних керівників відділу кадрів. Ми допоможемо вам пов’язати ваші розрізнені кадрові та фінансові дані, провести опитування на вершині та отримати відповіді на критичні запитання про ваших людей та організацію.
Stratigens
stratigens.com
Stratigens — це відзначений нагородами програмний додаток, який надає інформацію про стратегічні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям поєднати робочу силу та робоче місце, щоб вони приймали рішення на основі даних, швидкі та економічно ефективні. Stratigens — це єдиний програмний пакет, який об’єднує глобальні дані про робочу силу та робоче місце в одному місці. Stratigens збирає мільйони точок даних про навички, міста та країни з тисяч джерел даних і робить цю інформацію легко засвоюваною, перетворюючи зовнішні дані на розвідку та ідеї. Stratigens скорочує тижні досліджень у секунди, які надаються за невелику частку вартості консультацій. Stratigens дає вам змогу інвестувати в стратегії, орієнтовані на людей, використовуючи дані для ефективного управління людським капіталом.
HRCast
hrcast.io
HRCast — це програмне забезпечення для планування та аналітики персоналу. Програмне забезпечення консолідує кадри, заробітну плату, бухгалтерію та інші відповідні джерела даних у об’єднану базу даних для аналізу. HRCast дозволяє користувачам створювати, порівнювати та об’єднувати різні сценарії планування для бюджетів і прогнозів, а також створювати звіти. Програмне забезпечення спрямоване на забезпечення співпраці між керівництвом, відділом кадрів і фінансами за допомогою аналітики та візуалізації даних про персонал.
Diversio
diversio.com
Платформа Diversio допомагає посилити зусилля DEI шляхом вимірювання, відстеження та покращення досвіду кожного співробітника в рамках нашої Inclusion Framework™. Такі компанії, як Unilever, Guusto, Deloitte, Hudson's Bay Company та Danone, довіряють Diversio розвитку корпоративної культури. Diversio дозволяє командам HR і DEI та інвесторам утримувати таланти та підвищувати продуктивність шляхом створення більш інклюзивної корпоративної культури.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає керівників краще поінформованими та підготовленими, водночас забезпечуючи гнучкість для працівників і відповідальність для роботодавців. Статистичні відомості допомагають організації та індивідуальному успіху. Використовуючи машинне навчання, штучний інтелект та обробку природної мови, ми вимірюємо тисячі щоденних точок активності у ваших основних бізнес-додатках, таких як CRM, офісний пакет і телефонна система, щоб надавати аналіз продуктивності. Наша власна система підрахунку балів виробляє ключові показники, які можна засвоїти за лічені секунди, тож керівники можуть приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Наші складні алгоритми машинного навчання видають єдиний бал, що полегшує вам швидке вивчення можливостей. Давно минули часи перегляду багатьох звітів і важких розмов для виявлення проблемних областей. Впровадження займає менше 15 хвилин і не впливає на кінцевого користувача. Існує багато причин для вимірювання продуктивності співробітників, але існує дуже мало інструментів, які дійсно працюють і які легко впроваджувати та використовувати.
ChartHop
charthop.com
Charthop - це динамічна платформа для людей, яка з'єднує та візуалізує всі дані ваших людей для розширення можливостей вашої організації за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Charthop працює на місії створення здорової прозорості в організаціях, щоб співробітники та організації процвітали. Операційна платформа динамічних людей, Charthop з'єднує та візуалізує дані людей для розширення можливостей організацій за допомогою розуміння, вирівнювання та дії. Приводячи новий підхід до HR, платформа Operations Operations Charthop-це єдине джерело даних людей та основна точка дій для щоденних програм, процесів та ініціатив. Від людей та керівників фінансів до менеджерів та службовців, Charthop призначений для всіх в організації. Charthop добре грає з десятками платформ за допомогою надійних інтеграцій у стеку HR Tech та обслуговує такі компанії, як 1Password, Yipitdata, Bettercloud та Starburst. Заснований у 2019 році Іеном Уайтом, Чартоп підтримується Андреессеном Горовіцом та Кокс -Ентерпрайзами.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомога майже 3000 організаціям набирає, панувати, визнати та утримувати працівників, платформа управління талантами ClearCompany з 2004 року дала змогу тисячам компаній з 2004 року максимізувати таланти, розширюючи можливості людей на кожному етапі подорожі працівника. ClearCompany інтегрує найкращі практики, орієнтовані на дані, вміст, поінформований експертом, та індивідуальні програмні засоби для набору, рампи, визнання та утримання працівників, об'єднання людей та процесів для досягнення успіху в бізнесі. Максимізація талантів досягається, коли HR має інструменти, необхідні для точного планування, ініціативи людей бездоганно та розвиток культури навмисно - ці важливі стовпи максимізації талантів є основою його платформи управління талантами. ClearCompany-це платформа для управління талантами з повним спектром, яка допомагає організаціям досягти своїх місій, об'єднавши людей, платформи та процеси для максимізації талантів працівників. Його унікальний підхід ставить місію компанії в центрі процесів талантів кожного клієнта. Як єдиний постачальник програмного забезпечення HR, що об'єднує набір, на борту, управління ефективністю та залучення працівників, платформа ClearCompany підтримує організації протягом усього життєвого циклу працівників.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Flowtrace
flowtrace.io
Ми допомагаємо вам зрозуміти та оптимізувати роботу у вашій компанії. Ви отримаєте більш продуктивну робочу силу, зацікавлених працівників, а клієнти отримають послуги, на які заслуговують. Ми надаємо комплексне уявлення про потік інформації та відносини вашої організації, щоб ви могли створити більш продуктивну команду. Наші основні компетенції: 1. Міжкомандна та міжфункціональна співпраця 2. Час співпраці та тенденції продуктивності 3. Потік інформації та аналітика лідерів думок
HiBob
hibob.com
Боб - це платформа HR, яка спрощує управління людьми та модернізує досвід роботи для кожного працівника - залучення, культуру та продуктивність праці. Боб налаштовується на те, як ви працюєте - змістити, віддалені або гібридні роботи. Це дає можливість HR та менеджерам підвищувати ефективність та утримання, що призводить до більш здорової та продуктивнішої команди. За допомогою BOB ви можете впорядкувати свої основні процеси HR, такі як на борту, управління продуктивністю та управління компенсацією за допомогою автоматизованих робочих процесів для підвищення ефективності, покриття всіх точок дотику та заощадження дорогоцінного часу. Боб надає кількісні дані, які можуть інформувати стратегічні рішення, які впливають на суть. Боб допомагає динамічним компаніям виявити найкраще у своїх працівників. Виділені команди Hibob у США, Великобританії, Європі, Ізраїлі та Австралії щодня працюють над тим, щоб обслуговувати понад 1400 сучасних, швидко зростаючих підприємств середнього розміру.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за допомогою тестів і перевірок навичок. Понад 7500 компаній сьогодні довіряють Hireology знайти та найняти потрібних їм людей.
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce-це все-в-одна платформа HR, яка безперешкодно керує всім вашим досвідом працівників та впорядковує процеси кадрів на кожному етапі життєвого циклу працівників. Як екосистема HR, Peopleforce пропонує шість повнофункціональних та настроюваних продуктів: Corehr, набирання, виконання, пульс, час та стіл, задоволення різноманітних потреб підприємств та забезпечення всебічної платформи, яка впорядковує процеси та підвищення ефективності роботи. За допомогою Peopleforce у вас є гнучкість вибирати та оплатити потрібні вам потрібні продукти, забезпечуючи економічну ефективність та максимізуючи вартість ваших інвестицій. Що можуть робити працівники в додатку: -Обов’язкова інформація про відстеження балансу - Запит та керуйте вихідним часом, уточнюючи причину відсутності, затверджувачі підштовхування - Отримайте швидкий доступ до особистих профілів та контактних даних із каталогом працівників, які можна шукати - Подивіться, хто сьогодні та причини їх відсутності -Доступ до сучасних новин та оголошень компанії -Огляд уборів, переглянути та виконати призначених завдань - Доступ до своїх документів Менеджери додатково - Отримайте сповіщення із запитами відпустки та може швидко переглянути та затвердити або відхилити їх. -Легко керуйте своїми завданнями, схваленнями та справами. Місія Peopleforce полягає в тому, щоб надати можливість бізнесу рухатися вперед, зосереджуючись на людях, а не на процесах, створюючи можливості та приємне середовище на робочому місці. Як зміна ігор у революції досвіду роботи для професіоналів, менеджерів та службовців, людей, стали вибором для 600+ підприємств, включаючи інноваторів, таких як Deloitte, Rakuten, Reask, Roosh, Ajax та багато інших.
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте працівників. Понад 10 000 організацій по всій Європі довіряють Personio підвищення ефективності за допомогою інноваційних функцій, таких як управління компенсаціями, служба підтримки кадрів, продуктивність і розвиток, а також опитування. У нас є понад 300 співробітників, які надають підтримку з рівнем задоволеності клієнтів на 90% і доступні понад 180 інтеграцій. Оновіть свою команду кадрів з електронних таблиць на стратегію зараз – забронюйте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні: https://www.personio.com/webdemo/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — по всьому світу. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, виплати та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кожну частину життєвого циклу співробітника в одній системі. Візьмемо, наприклад, адаптацію. За допомогою Rippling ви можете найняти нового працівника в будь-якій точці світу та налаштувати його платіжну відомість, корпоративну картку, комп’ютер, пільги та навіть програми сторонніх розробників, такі як Slack і Microsoft 365, — і все це протягом 90 секунд.
Sympa
sympa.com
Sympa — це повне, повністю настроюване програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє вам зосередитися на своїх співробітниках і розумному прийнятті рішень. Ознайомтеся з нашим рішенням і замовте безкоштовну демонстрацію.
Winningtemp
winningtemp.com
Платформа успіху команди, WinningTemp, створює виграшні команди та здорові організації, слухаючи працівників та розширення можливостей лідерів відповідними розуміннями та діями, що призводять до чітких, вимірюваних результатів. WinningTemp адаптований до сьогоднішніх та завтрашніх вимог майбутніх працівників. Ви можете легко нарощувати дані в режимі реального часу, постійно візуалізувати та обмінюватися цілями, досягненнями та загальною компетентністю. Систематичний метод роботи для частих та коротких подальших спостережень між менеджером та працівниками. Поточні дослідження дають уявлення та висвітлює важливі сфери як фактори успіху для завтрашньої організації. Створений разом з провідними науковцями з дослідницького університету в Швеції, передочне рішення базується на науці, підживленому даними та керованим ШІ. WinningTemp допомагає організаціям по всьому світу приймати розумні, ініціативні рішення для посилення залучення команд та зниження рівня стресу та обороту працівників.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.
Knoetic
knoetic.com
Отримайте цілісне уявлення про те, що важливо для ваших співробітників, розкривши інформацію про DEI, відхід, найм, компенсацію тощо.
Polinode
polinode.com
Polinode дозволяє імпортувати, збирати та аналізувати мережеві дані. За допомогою Polinode Networks ви можете завантажувати будь-які мережеві дані в хмару Polinode, де ви можете взаємодіяти з ними, візуалізувати та аналізувати.
Visier
visier.com
Мета Visier — відкрити людську правду про вашу робочу силу та зробити внесок у краще майбутнє. Visier було засновано, щоб зосередитися на тому, що важливо для ділових людей: відповідати на правильні запитання, навіть на ті, які люди можуть не знати, що поставити. Питання, які формують бізнес-стратегію, дають поштовх для вжиття дій і покращують бізнес-результати. Visier надає швидку та чітку інформацію про людей, використовуючи всі доступні дані про людей — незалежно від джерела. Завдяки використанню передового досвіду особи, які приймають рішення, можуть впевнено діяти. Завдяки нашим чудовим клієнтам Visier є лідером на ринку аналітики робочої сили з понад 25 000 клієнтів у 75 країнах світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте visier.com
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